Här är Europas bästa länder för digitala nomader

En ny europeisk ranking från LEI Register har jämfört 40 länder utifrån 19 faktorer. Bland annat har man tittat på hyror, matpriser, internethastighet, coworking, säkerhet, sjukvård, engelskkunskaper och möjligheten att faktiskt få stanna i landet.

Vinnaren är Estland.

Estland slår Sydeuropa

Det kanske inte är landet man först tänker på när någon säger ”jobba på distans och lev livet”. Men Estland har förstått något som många större länder missat: digitala nomader behöver inte bara sol och Aperol Spritz. De behöver fungerande byråkrati.

En etta i centrala delar av en estnisk stad kostar enligt undersökningen i snitt 573 euro i månaden. Matkostnaden ligger runt 248 euro. Landet får dessutom högst säkerhetsbetyg i hela undersökningen.

Visumet för digitala nomader gäller i ett år och kostar 85 euro.

Tvåa kommer Island, vilket visar att digitala nomader tydligen inte behöver vara fattiga. Hyran ligger på brutala 2 098 euro i månaden och matkostnaden på drygt 541 euro. I gengäld får man undersökningens snabbaste internet, gott om coworkingplatser och hög säkerhet.

Portugal kommer trea och fortsätter därmed vara Europas klassiska tillflyktsort för människor som tycker att Teamsmöten blir bättre med Atlanten utanför fönstret.

Här kostar en central etta i snitt 919 euro i månaden. Visumet kostar 80 euro för ett år. Engelskan är bra och infrastrukturen anpassad för distansarbete, rapporterar Euronews.