Glöm kontoret, passerkortet och den sorgliga matlådan. För digitala nomader som kan arbeta var som helst i Europa finns betydligt roligare alternativ – och 2026 är det Estland som erbjuder den bästa kombinationen av pris, internet, säkerhet och visum. Samtidigt hamnar både Frankrike, Schweiz och Irland förvånansvärt långt ner.
Här är Europas bästa länder för digitala nomader
Att vara digital nomad låter fortfarande lite som ett yrke man hittar på för att slippa förklara vad man egentligen gör. Men gruppen växer, länderna slåss om dem och numera finns särskilda visum för människor vars viktigaste arbetsredskap är en laptop och fungerande wifi.
En ny europeisk ranking från LEI Register har jämfört 40 länder utifrån 19 faktorer. Bland annat har man tittat på hyror, matpriser, internethastighet, coworking, säkerhet, sjukvård, engelskkunskaper och möjligheten att faktiskt få stanna i landet.
Vinnaren är Estland.
Estland slår Sydeuropa
Det kanske inte är landet man först tänker på när någon säger ”jobba på distans och lev livet”. Men Estland har förstått något som många större länder missat: digitala nomader behöver inte bara sol och Aperol Spritz. De behöver fungerande byråkrati.
En etta i centrala delar av en estnisk stad kostar enligt undersökningen i snitt 573 euro i månaden. Matkostnaden ligger runt 248 euro. Landet får dessutom högst säkerhetsbetyg i hela undersökningen.
Visumet för digitala nomader gäller i ett år och kostar 85 euro.
Tvåa kommer Island, vilket visar att digitala nomader tydligen inte behöver vara fattiga. Hyran ligger på brutala 2 098 euro i månaden och matkostnaden på drygt 541 euro. I gengäld får man undersökningens snabbaste internet, gott om coworkingplatser och hög säkerhet.
Portugal kommer trea och fortsätter därmed vara Europas klassiska tillflyktsort för människor som tycker att Teamsmöten blir bättre med Atlanten utanför fönstret.
Här kostar en central etta i snitt 919 euro i månaden. Visumet kostar 80 euro för ett år. Engelskan är bra och infrastrukturen anpassad för distansarbete, rapporterar Euronews.
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Montenegro ger dig två år
Montenegro tar fjärdeplatsen och är kanske listans mest intressanta budgetalternativ.
Visumet kostar bara 26 euro och kan gälla i hela 730 dagar – längst av samtliga länder i undersökningen. En central etta kostar omkring 576 euro och matbudgeten uppskattas till 211 euro i månaden.
Femman Kroatien erbjuder också ett generöst visum på 540 dagar. Hyran ligger på 663 euro och matkostnaden runt 232 euro.
Nackdelen? Internet är långsammast bland toppländerna. Ett ganska besvärande problem när hela affärsidén är att arbeta på internet.
Europas tio bästa länder för digitala nomader
- Estland
- Island
- Portugal
- Montenegro
- Kroatien
- Slovenien
- Tjeckien
- Spanien
- Litauen
- Rumänien
Det är framför allt Öst- och Sydeuropa som dominerar. Kombinationen av lägre kostnader, bra digital infrastruktur och generösa visumregler är svårslagen.
Och Sverige då?
Sverige lyckas inte ta sig in på topp tio. Det är lite av en käftsmäll för ett land som gärna beskriver sig som digitalt världsledande. Problemet är knappast internetuppkopplingen. Höga priser och avsaknaden av ett särskilt visum för digitala nomader gör Sverige mindre attraktivt när konkurrenterna aktivt försöker locka till sig människor som kan ta jobbet med sig i handbagaget.
Frankrike bland Europas sämsta
Mer uppseendeväckande är bottenlistan.
Irland kommer sist. Landet har visserligen engelska, evenemang och coworkingplatser, men höga hyror och framför allt inget särskilt visum för digitala nomader.
Schweiz hamnar näst sist. Fantastisk infrastruktur hjälper föga när hyran ligger runt 1 785 euro och något nomadvisum inte finns.
Belarus och Bosnien och Hercegovina hamnar också i botten.
Men den verkliga överraskningen är Frankrike.
Världens mest besökta turistland har bra sjukvård och snabbt internet, men saknar särskilt visum för digitala nomader. Dessutom får landet låga poäng för engelskkunskaper och allra sämst säkerhetsindex i just denna undersökning.
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