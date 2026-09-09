Därför tejpar resenärer hjulen på resväskan

Hjulen som var glänsande och rena hemma i hallen ser efter några timmar ut som om de genomfört en egen backpackingresa genom Europa.

Sand, hår, damm, fett och småsten fastnar överallt. Och eftersom dagens resväskor ofta har ganska små hjul krävs det inte särskilt mycket skräp innan den eleganta fyrhjulingen börjar dra snett som en kundvagn utanför stormarknaden.

Nu sprids därför ett enkelt knep bland resenärer: tejp.

Tejpen tar smällen

Idén är nästan provocerande enkel.

Innan resan lindas ett eller två varv tålig tejp runt själva rullbanan på hjulen. Tejpen får sedan ta emot en del av smutsen som annars skulle hamna direkt på plasten eller gummit.

När semestern är över drar man bort tejpen.

Förhoppningsvis följer en hygglig del av Europas trottoarer med.

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Knepet gör inte väskan odödlig och räddar förstås inte ett hjul som blivit överkört av en bagagevagn på Heathrow. Men tejpen kan minska mängden smuts som fastnar på hjulen och därmed göra rengöringen enklare.

Dessutom kan ett lager tejp göra hårda plasthjul något tystare på grova golv.

Alla som någon gång dragit en kabinväska genom en hotellkorridor klockan 06.10 vet att detta möjligen är den största vinsten.