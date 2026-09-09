Vi har lärt oss att rulla kläderna, lägga en AirTag i väskan och aldrig checka in medicinerna. Nu kommer nästa resehack: tejpa hjulen på resväskan. Det ser möjligen ut som att bagaget varit med om en mindre olycka på Arlanda, men det finns faktiskt en tanke bakom.
Därför tejpar resenärer hjulen på resväskan
Den som någon gång har rullat en resväska från Stockholms central, över kullersten, genom en flygplats och vidare till ett hotellrum vet hur det slutar.
Hjulen som var glänsande och rena hemma i hallen ser efter några timmar ut som om de genomfört en egen backpackingresa genom Europa.
Sand, hår, damm, fett och småsten fastnar överallt. Och eftersom dagens resväskor ofta har ganska små hjul krävs det inte särskilt mycket skräp innan den eleganta fyrhjulingen börjar dra snett som en kundvagn utanför stormarknaden.
Nu sprids därför ett enkelt knep bland resenärer: tejp.
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Tejpen tar smällen
Idén är nästan provocerande enkel.
Innan resan lindas ett eller två varv tålig tejp runt själva rullbanan på hjulen. Tejpen får sedan ta emot en del av smutsen som annars skulle hamna direkt på plasten eller gummit.
När semestern är över drar man bort tejpen.
Förhoppningsvis följer en hygglig del av Europas trottoarer med.
Knepet gör inte väskan odödlig och räddar förstås inte ett hjul som blivit överkört av en bagagevagn på Heathrow. Men tejpen kan minska mängden smuts som fastnar på hjulen och därmed göra rengöringen enklare.
Dessutom kan ett lager tejp göra hårda plasthjul något tystare på grova golv.
Alla som någon gång dragit en kabinväska genom en hotellkorridor klockan 06.10 vet att detta möjligen är den största vinsten.
Men tejpa inte allt
Här finns dock ett viktigt men.
Tejpen ska bara sitta på den del av hjulet som faktiskt rullar mot marken.
Axlar, lager och de roterande mekanismerna på så kallade spinnerhjul måste lämnas fria. Börjar tejpen leta sig in där kan resultatet bli raka motsatsen: ett hjul som knappt vill snurra alls.
Det är därför klokt att först rengöra hjulen, låta dem torka och sedan lägga på högst ett par varv tejp. Därefter bör väskan provrullas hemma innan den tas med till flygplatsen.
Panzertape eller annan kraftigare vävtejp klarar normalt både fukt och friktion bättre än vanlig maskeringstejp. Däremot finns risken att lim lämnar rester om tejpen får sitta kvar för länge.
Ta alltså bort den efter resan.
Resväskans mest misshandlade del
Det är egentligen märkligt hur lite kärlek resväskans hjul får.
Vi köper väskor för flera tusen kronor, diskuterar hårt eller mjukt skal och väger handbagaget på badrumsvågen med en precision som skulle göra Riksbanken imponerad.
Sedan drar vi samma väska genom grus, regn, ölspill, tunnelbanestationer och kullerstensgränder utan att ägna hjulen en tanke.
Kanske är en bit tejp därför inte världens dummaste resehack.
Det ser inte särskilt elegant ut.
Men å andra sidan gör inte ett trilskande resväskhjul på väg mot gaten det heller.
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