Hilton pekar ut oväntat land som nästa stora turistmagnet

Religiösa resor blir vanligare

Bland annat expanderar bolaget med varumärken som Hampton och Spark by Hilton, som i större utsträckning riktar sig mot inhemska resenärer.

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En annan möjlighet finns inom religiös turism. Indien har stora pilgrimsdestinationer som Ayodhya och Tirupati, men enligt Watts finns det fortfarande mycket få hotell från internationella kedjor på dessa platser.

Hotellägare och fastighetsutvecklare står själva för investeringarna, medan Hilton i huvudsak bidrar genom att driva och förvalta hotellen.

Det innebär att expansionen kan ske utan att Hilton behöver göra större investeringar från den egna balansräkningen.

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Kina går åt andra hållet

Samtidigt växer hotellmarknaden på flera håll i Asien. Hilton rapporterar stark utveckling i bland annat Sydostasien, Japan och Nordasien.

Indien hör till de starkaste marknaderna, med tvåsiffrig tillväxt i intäkten per tillgängligt hotellrum under årets andra kvartal.

Kina sticker däremot ut negativt. Hilton beskriver svagt konsumentförtroende som en viktig orsak till den begränsade tillväxten där.

Enligt Watts kommer också det ökade resandet inom Asien att spela en viktig roll. Omkring åtta av tio hotellnätter i regionen bokas redan av resenärer från andra asiatiska länder.

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