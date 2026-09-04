När Hilton ska bygga nya lyxhotell väljer de ett land som hittills kanske inte har förknippats med stora turistfloder: Indien. Men i Kina är det tuffare.
Hilton pekar ut oväntat land som nästa stora turistmagnet
Indien väntas bli en av världens viktigaste marknader för hotell och turism under det kommande decenniet.
Det säger Alan Watts, Asienchef på den exklusiva hotellkedjan Hilton.
Han beskriver landet som ”den mest spännande marknaden för resor och turism globalt” i en intervju med CNBC.
Bygger många hotell för tillfället
Enligt Watts kommer Indien att utvecklas till världens tredje största hotellmarknad, något som kan hålla i sig under ett årtionde åtminstone.
Hilton satsar därför stort på landet och har i dag omkring 60 hotell i olika byggstadier.
Därutöver har hotellkoncernen åtaganden om ytterligare 400 hotell tillsammans med större samarbetspartners.
Satsningen innebär samtidigt en förändring av Hiltons strategi. Från att främst ha fokuserat på exklusiva hotell i Indiens största städer riktas allt mer uppmärksamhet mot mindre städer och mer prisvärda hotellkoncept.
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Religiösa resor blir vanligare
Bland annat expanderar bolaget med varumärken som Hampton och Spark by Hilton, som i större utsträckning riktar sig mot inhemska resenärer.
En annan möjlighet finns inom religiös turism. Indien har stora pilgrimsdestinationer som Ayodhya och Tirupati, men enligt Watts finns det fortfarande mycket få hotell från internationella kedjor på dessa platser.
Hotellägare och fastighetsutvecklare står själva för investeringarna, medan Hilton i huvudsak bidrar genom att driva och förvalta hotellen.
Det innebär att expansionen kan ske utan att Hilton behöver göra större investeringar från den egna balansräkningen.
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Kina går åt andra hållet
Samtidigt växer hotellmarknaden på flera håll i Asien. Hilton rapporterar stark utveckling i bland annat Sydostasien, Japan och Nordasien.
Indien hör till de starkaste marknaderna, med tvåsiffrig tillväxt i intäkten per tillgängligt hotellrum under årets andra kvartal.
Kina sticker däremot ut negativt. Hilton beskriver svagt konsumentförtroende som en viktig orsak till den begränsade tillväxten där.
Enligt Watts kommer också det ökade resandet inom Asien att spela en viktig roll. Omkring åtta av tio hotellnätter i regionen bokas redan av resenärer från andra asiatiska länder.
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