Glöm öarna – därför är Aten Greklands hetaste resmål just nu

2. Akropolismuseet

Efter besöket på klippan fortsätter historielektionen i Akropolismuseet. Här får ruinerna ett sammanhang och de berömda karyatiderna visar att grekerna kunde kombinera konst och arkitektur långt innan världen började tala om design.

Museet är modernt, pedagogiskt och imponerande utan att bli tråkigt.

3. Anafiotika

Mitt under storstaden gömmer sig ett kvarter som känns som en grekisk ö. Anafiotika består av vitkalkade hus, smala gränder och blomsterprydda innergårdar. Området byggdes av hantverkare från ön Anafi på 1800-talet och har fortfarande kvar sin småskaliga charm.

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Det är svårt att tro att man befinner sig mitt i en huvudstad med flera miljoner invånare.

4. Psyrri och de moderna tavernorna

Psyrri är området där det gamla Aten möter det nya. Här samsas gatukonst, små barer och restauranger där unga kockar moderniserar klassiska grekiska rätter.

Glöm turistfällorna med plastmenyer och inkastare. Det är här du hittar den nya generationens grekiska matkultur. Traditionella råvaror möter nya idéer utan att förlora sin identitet.

5. Philopapposkullen

När tempel och tavernor börjar kännas många är Philopapposkullen den perfekta pausen. Här samlas lokalbor för promenader, löprundor och picknickar med utsikt över staden.

Det är en plats som påminner om att Aten inte bara är ett resmål utan också en stad där människor faktiskt bor, arbetar och lever sina liv.

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6. Cine Paris

Få biografer i världen kan mäta sig med Cine Paris. Här visas filmer under bar himmel medan Akropolis lyser upp kvällshimlen i bakgrunden.

Det är en av de där upplevelserna som låter som en turistbroschyr men som faktiskt lever upp till förväntningarna.

Lykabettosberget bjuder på en panoramautsikt som sträcker sig från Atens centrum hela vägen till havet. Foto: Canva

7. Lykabettosberget

Avsluta vistelsen på Lykabettosberget, den högsta punkten i centrala Aten. Härifrån ser man hela staden breda ut sig mot havet.

Utsikten förklarar mycket av Atens dragningskraft. Historien finns överallt, men staden lever i nuet. Det är just den kombinationen som gör Aten till en av Europas mest underskattade weekenddestinationer.