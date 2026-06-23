Glöm öarna – därför är Aten Greklands hetaste resmål just nu

De flesta som reser till Aten har samma plan. Se Akropolis, ta några bilder, äta en grekisk sallad och sedan fortsätta ut till öarna. Det är ungefär som att åka till Stockholm, titta på slottet och sedan hävda att man sett hela staden.
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Aten förtjänar mer än så.
Den grekiska huvudstaden har under de senaste åren utvecklats till en av Europas mest spännande storstäder. Här möts 2 500 år av historia med nya restauranger, vinbarer, designbutiker och kreativa kvarter som lockar både lokalbor och besökare. För den som vill upptäcka stadens bästa sidor kommer här Perfect Weekends och NY Times guide till sju platser som gör Aten värt resan.
1. Akropolis
Vi börjar med det självklara. Akropolis är inte bara Atens mest kända sevärdhet utan en av världens mest berömda historiska platser. Att stå framför Parthenon och blicka ut över staden ger perspektiv på både historien och människans förmåga att bygga monument som överlever imperier, krig och politiker.
Kom tidigt på morgonen. Solen är snällare och folkmassorna mindre.
2. Akropolismuseet
Efter besöket på klippan fortsätter historielektionen i Akropolismuseet. Här får ruinerna ett sammanhang och de berömda karyatiderna visar att grekerna kunde kombinera konst och arkitektur långt innan världen började tala om design.
Museet är modernt, pedagogiskt och imponerande utan att bli tråkigt.
3. Anafiotika
Mitt under storstaden gömmer sig ett kvarter som känns som en grekisk ö. Anafiotika består av vitkalkade hus, smala gränder och blomsterprydda innergårdar. Området byggdes av hantverkare från ön Anafi på 1800-talet och har fortfarande kvar sin småskaliga charm.
Det är svårt att tro att man befinner sig mitt i en huvudstad med flera miljoner invånare.
4. Psyrri och de moderna tavernorna
Psyrri är området där det gamla Aten möter det nya. Här samsas gatukonst, små barer och restauranger där unga kockar moderniserar klassiska grekiska rätter.
Glöm turistfällorna med plastmenyer och inkastare. Det är här du hittar den nya generationens grekiska matkultur. Traditionella råvaror möter nya idéer utan att förlora sin identitet.
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5. Philopapposkullen
När tempel och tavernor börjar kännas många är Philopapposkullen den perfekta pausen. Här samlas lokalbor för promenader, löprundor och picknickar med utsikt över staden.
Det är en plats som påminner om att Aten inte bara är ett resmål utan också en stad där människor faktiskt bor, arbetar och lever sina liv.
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6. Cine Paris
Få biografer i världen kan mäta sig med Cine Paris. Här visas filmer under bar himmel medan Akropolis lyser upp kvällshimlen i bakgrunden.
Det är en av de där upplevelserna som låter som en turistbroschyr men som faktiskt lever upp till förväntningarna.
7. Lykabettosberget
Avsluta vistelsen på Lykabettosberget, den högsta punkten i centrala Aten. Härifrån ser man hela staden breda ut sig mot havet.
Utsikten förklarar mycket av Atens dragningskraft. Historien finns överallt, men staden lever i nuet. Det är just den kombinationen som gör Aten till en av Europas mest underskattade weekenddestinationer.
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