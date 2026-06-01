Drömmer du om ett enklare liv på en grekisk ö? På Syros kan det faktiskt bli verklighet. Det krävs dock viss kattvana.
Nu kan du bo gratis på grekisk drömö – här är allt du behöver veta
I maj berättade PS om den grekiska ön Makri som ska säljas på auktion – för 3 kronor kvadraten. Om du inte tilltalades av den dealen får du nu en ny chans till grekiskt öliv. Den här gången behöver du inte köpa något alls.
Däremot behöver du gilla katter.
Läs även: Den knappen ska du aldrig trycka på utomlands: ”Mycket dyrare”. Dagens PS
Något för kattälskaren
En djurskyddsorganisation på den grekiska ön Syros söker nu volontärer som vill bo på ön och hjälpa till med katterna. I utbyte erbjuds gratis boende, frukost och andra grundläggande kostnader. Det rapporterar Euronews.
Organisationen, Syroscats, söker personer som är minst 25 år. Både enskilda personer och par kan söka, förutsatt att de är friska, självständiga och pålitliga.
Uppdraget pågår i minst en månad och innebär ungefär fem timmars arbete om dagen, fem dagar i veckan. Den viktigaste kvalifikationen är enkel: man måste älska katter.
Erfarenhet från veterinärarbete eller av förvildade katter är förvisso meriterande men inte ett krav. Däremot behöver man vara beredd på att arbetet inte bara handlar om mys i solen.
Syroscats skriver att man måste vara villig att ”få händerna smutsiga”, vara pålitlig, självständig och komma i tid.
Missa inte: Miljonlön i Sverige: Så lite får du behålla jämfört med resten av Europa. Dagens PS
Inte som Mykonos
Syros ligger i ögruppen Kykladerna men är inte någon klassisk partyö. Den som söker nattliv i stil med Mykonos får titta någon annanstans.
Här handlar det snarare om lugn, vardagsliv och en mer genuin grekisk miljö.
Hjärtat på ön är Ermoupoli, en hamnstad som snarare liknar en elegant 1800-talsstad än en enkel fiskeby.
Breda torg, gamla stadshus, marmortrappor och pampiga byggnader vittnar om en tid då Syros var ett viktigt handelscentrum i Grekland.
Vill du byta vardag mot grekiskt öliv kan erbjudandet locka. Men drömmen har, som sagt, päls.
Läs också: Billigare att köpa fritidsboende i Sydeuropa än i Sverige. E55