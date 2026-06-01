Nu kan du bo gratis på grekisk drömö – här är allt du behöver veta 

Däremot behöver du gilla katter.

Något för kattälskaren

En djurskyddsorganisation på den grekiska ön Syros söker nu volontärer som vill bo på ön och hjälpa till med katterna. I utbyte erbjuds gratis boende, frukost och andra grundläggande kostnader. Det rapporterar Euronews.

Organisationen, Syroscats, söker personer som är minst 25 år. Både enskilda personer och par kan söka, förutsatt att de är friska, självständiga och pålitliga.

Uppdraget pågår i minst en månad och innebär ungefär fem timmars arbete om dagen, fem dagar i veckan. Den viktigaste kvalifikationen är enkel: man måste älska katter.

Erfarenhet från veterinärarbete eller av förvildade katter är förvisso meriterande men inte ett krav. Däremot behöver man vara beredd på att arbetet inte bara handlar om mys i solen.

Syroscats skriver att man måste vara villig att ”få händerna smutsiga”, vara pålitlig, självständig och komma i tid.

