En egen grekisk ö i Joniska havet. Nära mytomspunna Ithaka, med skogsklädda höjder, orörd kust och turkost vatten runt knuten. Det vore något. Men det finns, inte helt oväntat, en hake.
Köp en egen ö i Grekland – för 3 kronor kvadraten
I november 2026 ska ön Makri säljas på auktion. Utropspriset ligger på 247 000 euro, drygt 2,7 miljoner svenska riksdaler vilket i sin tur ger ett kvadratmeterpris på strax under 3 kronor.
Det är en anmärkningsvärd summa, inte minst eftersom samma ö tidigare värderades till 8 miljoner euro.
Från lyxdröm till juridisk huvudvärk
Makri ligger i ögruppen Echinaderna, utanför Kefalonia och bara 24 kilometer från Ithaka, ön som förknippas med Odysseus i Homeros berättelser.
På pappret har ön mycket av det som brukar få marknaden för privatöar att gå igång. Den är omkring 98 hektar stor, har mer än sju kilometer kustlinje och ligger nära flera av Greklands stora turistmål, som Korfu och Zakynthos, enligt uppgifter från Euronews.
En tidigare auktion planerades 2022 med ett utropspris på 8 miljoner euro.
Men den värderingen byggde på en viktig förutsättning: att ön faktiskt gick att använda.
Skyddad natur stoppar planerna
Nu kommer vi alltså till problemet.
En ny bedömning visade att Makri omfattas av betydligt hårdare begränsningar än man tidigare räknat med. Ön är klassad som privat skog och ingår i skyddade naturområden enligt europeiska regler.
Det innebär att större byggprojekt och tunga infrastruktursatsningar i praktiken inte är möjliga.
Stora hotellkomplex är inte aktuella. Inte heller någon lyxresort i stil med de mest exklusiva öarna i Kykladerna eller Karibien.
Nästan ingen infrastruktur
Till saken hör också att Makri inte direkt är inflyttningsredo.
Det finns nästan ingen infrastruktur på ön. Där finns bara några övergivna byggnader: ett litet hus i ruin, en cistern och ett kapell.
El, vattennät och ordentliga hamnanläggningar saknas, eller är i bästa fall mycket enkla.
Det låga priset blir därför mindre svårbegripligt. Köparen får visserligen en hel ö, men inte särskilt mycket mer än så.
Efter den första värderingen på 8 miljoner euro föll priset kraftigt. En senare auktion sattes till 296 000 euro. Nu är nivån nere på 247 000 euro inför den planerade auktionen i november 2026.
Makri kan fortfarande vara en lockande plats för någon som vill äga en vild och nästan orörd ö. Men den som drömmer om ett liv i lyx och flärd lär behöva tänka om.
