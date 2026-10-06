Angelina Jolie åkte till Kambodja för att spela Lara Croft och kom hem med något betydligt större än ännu en Hollywoodsuccé. I dag är hon kambodjansk medborgare, äger omkring 39 hektar mark och har arbetat med humanitära projekt i landet i mer än två decennier. Nu återvänder dessutom Tomb Raider – fast utan Jolie.
Angelina Jolie åkte till Kambodja som Lara Croft – och stannade kvar i 25 år
Hollywood kom till Angkor
När ”Lara Croft: Tomb Raider” spelades in i Kambodja kring millennieskiftet var Angelina Jolie redan på väg mot den absoluta Hollywoodtoppen. Filmen, som kom 2001, gjorde henne till en global actionstjärna.
Men inspelningen blev också början på något helt annat.
Delar av filmen spelades in vid Kambodjas berömda tempelområden. Jolie mötte samtidigt ett land som fortfarande bar djupa spår efter Röda khmerernas terror, inbördeskrig, fattigdom och miljontals landminor.
UNHCR har beskrivit resan som startpunkten för hennes humanitära engagemang. Redan 2001 blev hon goodwillambassadör för FN flyktingorgan och började resa till flyktingläger och konfliktområden runt om i världen.
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Köpte mark i Kambodja
Bandet till Kambodja blev snabbt personligt.
2002 adopterade Jolie sonen Maddox från landet. Året därpå startade hon ett projekt som senare utvecklades till Maddox Jolie-Pitt Foundation, numera Maddox Foundation.
Hon köpte också omkring 39 hektar mark i Battambangprovinsen i nordvästra Kambodja. Tanken var inte att bygga en Hollywoodvilla med infinitypool och privat helikopterplatta, utan att skydda natur och skapa arbetstillfällen, skriver Mekur.
Projektet har genom åren arbetat med bland annat skogsskydd, kamp mot tjuvjakt och illegal avverkning, utbildning, sjukvård och stöd till lokala jordbrukare.
Lokala invånare har också anställts som rangers för att bevaka naturområden.
Blev kambodjansk medborgare
2005 fick Angelina Jolie kambodjanskt medborgarskap som erkännande för sitt arbete i landet.
Det är en ganska ovanlig fortsättning på en filminspelning.
Andra skådespelare lämnar inspelningsplatsen med några souvenirer, en ny agent och förhoppningsvis bättre kontrakt. Jolie lämnade Kambodja med ett engagemang som fortfarande pågår mer än 20 år senare.
Hennes internationella arbete fortsatte parallellt. Som representant för UNHCR besökte hon bland annat Pakistan, Kenya, Thailand, Sudan, Afghanistan och Irak.
Kambodja förblev ändå något särskilt.
Jolie regisserade senare filmen ”First They Killed My Father”, byggd på Loung Ungs berättelse om Röda khmerernas terror. Filmen spelades in i Kambodja och sonen Maddox arbetade med produktionen.
Lara Croft får nytt liv
Samtidigt fortsätter Lara Croft att leva sitt eget märkligt uthålliga liv.
Efter Angelina Jolie tog svenska Alicia Vikander över rollen på bioduken. Nu är nästa Lara Croft brittiska Sophie Turner, känd från ”Game of Thrones”.
Prime Video arbetar med en ny tv-serie baserad på spelserien, skapad kring Phoebe Waller-Bridges version av Tomb Raider. Turner har fått huvudrollen.
Angelina Jolie behöver knappast sakna pistolerna och shortsen.
För henne blev ”Tomb Raider” början på en betydligt längre resa än den som stod i filmmanuset.
Fakta Perfect Weekend: Angelina Jolie och Kambodja
”Lara Croft: Tomb Raider” spelades delvis in i Kambodja kring år 2000. Jolie blev goodwillambassadör för UNHCR 2001 och adopterade Maddox från Kambodja 2002. Året därpå startade hon sitt långsiktiga arbete i Battambangområdet och 2005 fick hon kambodjanskt medborgarskap.
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