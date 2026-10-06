Angelina Jolie åkte till Kambodja som Lara Croft – och stannade kvar i 25 år

Köpte mark i Kambodja

Bandet till Kambodja blev snabbt personligt.

2002 adopterade Jolie sonen Maddox från landet. Året därpå startade hon ett projekt som senare utvecklades till Maddox Jolie-Pitt Foundation, numera Maddox Foundation.

Hon köpte också omkring 39 hektar mark i Battambangprovinsen i nordvästra Kambodja. Tanken var inte att bygga en Hollywoodvilla med infinitypool och privat helikopterplatta, utan att skydda natur och skapa arbetstillfällen, skriver Mekur.

Projektet har genom åren arbetat med bland annat skogsskydd, kamp mot tjuvjakt och illegal avverkning, utbildning, sjukvård och stöd till lokala jordbrukare.

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Lokala invånare har också anställts som rangers för att bevaka naturområden.

Angelina Jolie äger omkring 39 hektar mark i Kambodja och har arbetat med naturvård i landet i över 20 år. Foto: Emad Elgebaly/TT

Blev kambodjansk medborgare

2005 fick Angelina Jolie kambodjanskt medborgarskap som erkännande för sitt arbete i landet.

Det är en ganska ovanlig fortsättning på en filminspelning.

Andra skådespelare lämnar inspelningsplatsen med några souvenirer, en ny agent och förhoppningsvis bättre kontrakt. Jolie lämnade Kambodja med ett engagemang som fortfarande pågår mer än 20 år senare.

Hennes internationella arbete fortsatte parallellt. Som representant för UNHCR besökte hon bland annat Pakistan, Kenya, Thailand, Sudan, Afghanistan och Irak.

Kambodja förblev ändå något särskilt.

Jolie regisserade senare filmen ”First They Killed My Father”, byggd på Loung Ungs berättelse om Röda khmerernas terror. Filmen spelades in i Kambodja och sonen Maddox arbetade med produktionen.

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Lara Croft gick vidare till nya skådespelare. Angelina Jolie behöll Kambodja. Foto: Charles Sykes /AP/TT

Lara Croft får nytt liv

Samtidigt fortsätter Lara Croft att leva sitt eget märkligt uthålliga liv.

Efter Angelina Jolie tog svenska Alicia Vikander över rollen på bioduken. Nu är nästa Lara Croft brittiska Sophie Turner, känd från ”Game of Thrones”.

Prime Video arbetar med en ny tv-serie baserad på spelserien, skapad kring Phoebe Waller-Bridges version av Tomb Raider. Turner har fått huvudrollen.

Angelina Jolie behöver knappast sakna pistolerna och shortsen.

För henne blev ”Tomb Raider” början på en betydligt längre resa än den som stod i filmmanuset.

Jolie blev kambodjansk medborgare 2005 efter flera års engagemang i landet. Foto: Mohammed Arafat/TT

Fakta Perfect Weekend: Angelina Jolie och Kambodja

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”Lara Croft: Tomb Raider” spelades delvis in i Kambodja kring år 2000. Jolie blev goodwillambassadör för UNHCR 2001 och adopterade Maddox från Kambodja 2002. Året därpå startade hon sitt långsiktiga arbete i Battambangområdet och 2005 fick hon kambodjanskt medborgarskap.