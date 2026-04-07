Dyrare semester ser ut att vänta många när priset på flygbränslet rusar. Men det kan bli värre – analytiker varnar också för många inställda flyg.
Din semester kan bli inställd – kris när flygbränslet sinar
Som Dagens PS tidigare rapporterat har priset på flygbränsle rusat kraftigt sedan kriget i Iran bröt ut.
Europeiska flygbolag varnar för en akut brist på flygbränsle som kan leda till att hundratals flygplan ställs på marken och tusentals avgångar ställs in i vår och sommar.
Bara hälften av bränslet
Orsaken är att Hormuzsundet – en central transportled för olja och jetbränsle – har blockerats i samband med konflikten mellan USA/Israel och Iran. Det sista tankfartyget med flygbränslet från Persiska viken väntas nu anlända till Europa i början av april.
”Enligt våra prognoser kommer vi i slutet av april eller början av maj bara ha hälften av det normala bränsletillgången i Europa”, säger en operativ chef vid ett större flygbolag till den italienska tidningen Corriere della Sera.
Trots att Europa inte är starkt beroende av råolja från Persiska viken, är situationen annorlunda för flygbränsle. Uppskattningsvis kommer omkring hälften av allt jetbränsle på europeiska flygplatser från raffinaderier kopplade till Hormuzsundet, uppger tidningen.
Alternativa leveranser från exempelvis USA och Västafrika räcker inte för att täcka behovet. Samtidigt styrs leveranser om till Asien, där betalningsviljan är högre.
”Att ersätta dessa volymer blir extremt svårt”, säger energianalytikern George Shaw till tidningen.
Snabbt slut kan stabilisera
Hoppet står till ett snabbt slut på krisen. Ryanairs vd Michael O’Leary menar att situationen kan stabiliseras snabbt om konflikten avtar.
”Om sundet öppnas igen i april finns ingen risk. Men om störningarna fortsätter kan upp till 25 procent av leveranserna påverkas”, säger han.
Läs mer: På väg söderut? Så sparar du på tyska bensinmackar
Läs mer: Undersökning: Svenskarna allt mer pessimistiska och drar ner på konsumtion 2026
Läs mer: Oljepriset stiger – Trumps Iranhot skakar marknaden