Din semester kan bli inställd – kris när flygbränslet sinar

Bara hälften av bränslet

Orsaken är att Hormuzsundet – en central transportled för olja och jetbränsle – har blockerats i samband med konflikten mellan USA/Israel och Iran. Det sista tankfartyget med flygbränslet från Persiska viken väntas nu anlända till Europa i början av april.

”Enligt våra prognoser kommer vi i slutet av april eller början av maj bara ha hälften av det normala bränsletillgången i Europa”, säger en operativ chef vid ett större flygbolag till den italienska tidningen Corriere della Sera.

Trots att Europa inte är starkt beroende av råolja från Persiska viken, är situationen annorlunda för flygbränsle. Uppskattningsvis kommer omkring hälften av allt jetbränsle på europeiska flygplatser från raffinaderier kopplade till Hormuzsundet, uppger tidningen.

Alternativa leveranser från exempelvis USA och Västafrika räcker inte för att täcka behovet. Samtidigt styrs leveranser om till Asien, där betalningsviljan är högre.

”Att ersätta dessa volymer blir extremt svårt”, säger energianalytikern George Shaw till tidningen.