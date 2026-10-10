Flygbolagens vinterkris: Konkurser hänger i luften

”Det här är en fullskalig kris”, säger Ryanairs vd Michael O’Leary till Financial Times.

Enligt tidningens rapportering har risken för konkurser under vintersäsongen ökat jämfört med tidigare år. Vintern innebär normalt lägre efterfrågan på resor och mindre intäkter, vilket gör det svårare för flygbolagen att bära höga fasta kostnader.

IAG vd Luis Gallego, vars koncern äger British Airways, varnar för att mindre och medelstora aktörer kommer att få svårt att klara sig. En del bolag kan hamna mycket nära konkurs, medan andra kan tvingas lägga ned verksamheten.

Easyjet stryker ytterligare flygstolar

Kostnadspressen märks redan hos Europas stora lågprisbolag. Easyjet har beslutat att dra in ytterligare mellan 600 000 och 700 000 flygstolar under vintern, utöver en tidigare neddragning i ungefär samma storleksordning.

Easyjets vd Kenton Jarvis har uppgett att det beror på att flygbränslet kostar omkring 1 200 till 1 300 dollar per ton, jämfört med historiska nivåer kring 700 dollar.

Även Ryanair har börjat skära ned på avgångar under mindre efterfrågade dagar. Branschens internationella kapacitet har minskat i takt med att bolagen försöker skydda sina marginaler.