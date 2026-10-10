Flygbolagen går mot en mörk vinter. Skjutande bränslekostnader pressar branschen, Easyjet ställer in hundratusentals flygstolar och nu varnar toppchefer för att bolag kan gå i konkurs.
Flygbolagens vinterkris: Konkurser hänger i luften
Flygbranschen går mot en tuff vinter. Höga priser på flygbränsle pressar marginalerna och tvingar bolagen att dra ned på trafiken. Flera branschledare varnar för att mindre och medelstora flygbolag kan få svårt att överleva de kommande månaderna.
”Det här är en fullskalig kris”, säger Ryanairs vd Michael O’Leary till Financial Times.
Enligt tidningens rapportering har risken för konkurser under vintersäsongen ökat jämfört med tidigare år. Vintern innebär normalt lägre efterfrågan på resor och mindre intäkter, vilket gör det svårare för flygbolagen att bära höga fasta kostnader.
IAG vd Luis Gallego, vars koncern äger British Airways, varnar för att mindre och medelstora aktörer kommer att få svårt att klara sig. En del bolag kan hamna mycket nära konkurs, medan andra kan tvingas lägga ned verksamheten.
Easyjet stryker ytterligare flygstolar
Kostnadspressen märks redan hos Europas stora lågprisbolag. Easyjet har beslutat att dra in ytterligare mellan 600 000 och 700 000 flygstolar under vintern, utöver en tidigare neddragning i ungefär samma storleksordning.
Easyjets vd Kenton Jarvis har uppgett att det beror på att flygbränslet kostar omkring 1 200 till 1 300 dollar per ton, jämfört med historiska nivåer kring 700 dollar.
Även Ryanair har börjat skära ned på avgångar under mindre efterfrågade dagar. Branschens internationella kapacitet har minskat i takt med att bolagen försöker skydda sina marginaler.
Norse Atlantic under hård press
Även det norska lågprisbolaget Norse Atlantic Airways är hårt utsatt. Enligt Reuters fortsatte bolaget att flyga med reducerad kapacitet i september till följd av de höga bränslekostnaderna.
Norse har inte säkrat sina bränslepriser genom prissäkring enligt Reuters, vilket gör bolaget särskilt känsligt för prisuppgångar. Passagerarantalet föll med nära en tredjedel i september jämfört med samma månad i fjol. Intäkten per tillgänglig stolskilometer ökade med 35 procent men bolaget är hårt pressat.
Bolaget har sedan i somras undersökt möjligheterna till en försäljning eller fusion och försöker samtidigt hitta nya avtal för att hyra ut flygplan med besättning, så kallad wet leasing.
Bränslechocken slår mot hela branschen
Det är inte bara de europeiska bolagen som har problem. Amerikanska Delta Air Lines sänkte på fredagen sin vinstprognos för helåret och räknar med att de högre bränslekostnaderna ökar årets nota med omkring 6 miljarder dollar.
Reuters rapporterade den 9 oktober att bolaget också ser behov av att hålla tillbaka kapaciteten framöver för att skydda lönsamheten.
En försvårande faktor är att tidigare avtal om bränslepriser löper ut. Flygbolagen måste då välja mellan att säkra nya leveranser till höga priser eller ta risken att marknadspriserna stiger ytterligare.
Men bilden är inte entydigt mörk för flygbranschen, enligt Financial Times. Efterfrågan på långdistansresor i premiumklassen beskrivs som fortsatt stark. Lågpris- och fritidsresor är mer utsatta. För resenärerna kan konsekvensen bli färre avgångar och dyrare biljetter.
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