Det är inte längre glühwein på en tysk julmarknad som lockar besökarna. Nu styr vi i stället kosan till Östeuropa, där Rumänien toppar listan över Europas bästa julmarknader. Det är samtidigt betydligt billigare för din plånbok.
Östeuropa tar över julmarknaderna – billigare för din plånbok
Nu är det snart jul igen och dags för julmarknad för många av oss.
Högtiden innebär mys, men den innebär också många besökare som ger klirr i kassan för städerna där marknaderna hålls.
Nu får dock traditionella julmarknader i Tyskland och Österrike maka på sig när vi flyttar blicken österut.
Rekordintresse för Europas julmarknader
Reseplattformen European Best Destinations har presenterat sin nya rankning av Europas bästa julmarknader.
Närmare 1,9 miljoner röster från 176 länder kom in under omröstningen – ett nytt rekord sedan den startade 2014, uppger Forbes.
Vart är det då vi reser i jul för att gå på marknad?
Rumänien, visar det sig, där en stad tar hem förstaplatsen.
Rumänsk stad toppar listan
Craiova storsatsar på en julweekend där mysfaktorn hamnar i topp.
Vid julmarknaden finns två miljoner juleljus, ett pariserhjul, berg- och dalbanor och ett hundratal försäljare som erbjuder rumänska delikatesser och lokalt hantverk – allt detta har förvandlat staden till en stor julattraktion.
I fjol kom det två miljoner besökare till marknaden, och nu har myndigheterna byggt ut området för att undvika trängseln som uppstod. Julmarknaden kommer att pågå fram till den 3 januari.
Julmarknaden en rejäl kassako
Att det rör sig om en rejäl kassako råder det inga tvivel om. Intäkterna motsvarar hela 25 procent av den lokala ekonomin, enligt den rumänska nyhetsbyrån Agerpres.
Utmärkelsen blir även ett sätt för stadens hotell, researrangörer och andra turistföretag att marknadsföra sig internationellt.
Julmys i Baltikum och på Balkan
Om du inte vill resa lika långt i jul går det bra att ta sig till Riga, Lettlands huvudstad, som hamnar på andra plats på listan över de mest populära julmarknaderna i Europa.
Där kan du kombinera julmarknaden med medeltida gränder, vacker jugendarkitektur och lettiska mattraditioner.
Fortsätt till Balkanhalvön för ännu mer mat och vin. I Bulgariens huvudstad Sofia satsar man också på julen – och staden kammar hem tredjeplatsen.
Här arrangeras julmarknaden framför det nationella kulturpalatset, där besökarna kan åka skridskor på en stor isbana och ta del av över 90 marknadsstånd.
Julstämning till halva priset
När det gäller priserna hamnar både Bulgarien och Rumänien långt under de klassiska julmarknadsdestinationerna Wien, Zürich och München. Riga är också relativt prisvärt för svenska turister, även om prisnivån är högre än i Rumänien och Bulgarien.
Det gör att din reskassa räcker betydligt längre. Rumänien och Bulgarien har en generell prisnivå som är omkring 54 procent lägre än i Sverige, medan Lettland ligger omkring 36 procent lägre, enligt Eurostats rapport.
Att äta och dricka gott under julen behöver därmed inte kosta skjortan.
En dagens lunch med soppa och huvudrätt tillsammans med en halvliter lokal öl kostar runt en hundralapp i Sofia.
Det kan vara en anledning till att många resenärer numera blickar österut när de höga priserna i väst har blivit alltmer kännbara för mångas plånböcker inför jul.
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