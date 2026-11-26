Rumänsk stad toppar listan

Craiova storsatsar på en julweekend där mysfaktorn hamnar i topp.

Vid julmarknaden finns två miljoner juleljus, ett pariserhjul, berg- och dalbanor och ett hundratal försäljare som erbjuder rumänska delikatesser och lokalt hantverk – allt detta har förvandlat staden till en stor julattraktion.

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I fjol kom det två miljoner besökare till marknaden, och nu har myndigheterna byggt ut området för att undvika trängseln som uppstod. Julmarknaden kommer att pågå fram till den 3 januari.

Numera hamnar rumänska Craiova i topp när det gäller julstämning. (Foto: Wikimedia Commons)

Julmarknaden en rejäl kassako

Att det rör sig om en rejäl kassako råder det inga tvivel om. Intäkterna motsvarar hela 25 procent av den lokala ekonomin, enligt den rumänska nyhetsbyrån Agerpres.

Utmärkelsen blir även ett sätt för stadens hotell, researrangörer och andra turistföretag att marknadsföra sig internationellt.

Julmys i Baltikum och på Balkan

Om du inte vill resa lika långt i jul går det bra att ta sig till Riga, Lettlands huvudstad, som hamnar på andra plats på listan över de mest populära julmarknaderna i Europa.

Där kan du kombinera julmarknaden med medeltida gränder, vacker jugendarkitektur och lettiska mattraditioner.

Riga passar bra för svenskar som inte vill resa så långt i jul. (Foto: Pexels)

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Fortsätt till Balkanhalvön för ännu mer mat och vin. I Bulgariens huvudstad Sofia satsar man också på julen – och staden kammar hem tredjeplatsen.

Här arrangeras julmarknaden framför det nationella kulturpalatset, där besökarna kan åka skridskor på en stor isbana och ta del av över 90 marknadsstånd.

Julstämning till halva priset

När det gäller priserna hamnar både Bulgarien och Rumänien långt under de klassiska julmarknadsdestinationerna Wien, Zürich och München. Riga är också relativt prisvärt för svenska turister, även om prisnivån är högre än i Rumänien och Bulgarien.

Det gör att din reskassa räcker betydligt längre. Rumänien och Bulgarien har en generell prisnivå som är omkring 54 procent lägre än i Sverige, medan Lettland ligger omkring 36 procent lägre, enligt Eurostats rapport.

Att äta och dricka gott under julen behöver därmed inte kosta skjortan.

En dagens lunch med soppa och huvudrätt tillsammans med en halvliter lokal öl kostar runt en hundralapp i Sofia.

Balkanhalvön blir alltmer populärt, som Sofia, även under julen. (Foto: Pexels)

Det kan vara en anledning till att många resenärer numera blickar österut när de höga priserna i väst har blivit alltmer kännbara för mångas plånböcker inför jul.

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