Fontana di Trevi, förstås.

Att kasta ett mynt över axeln i den praktfulla barockfontänen är en av Roms mest älskade turisttraditioner. Enligt legenden försäkrar det att besökaren en dag återvänder till den eviga staden.

Men när Clinton och hans fru kom fram stod en avspärrning mellan dem och vattnet. Sedan den 2 februari 2026 kostar det två euro, omkring 22 kronor, att komma ner till området närmast fontänen under dagen.

Clinton övervägde att be någon innanför avspärrningen kasta myntet åt honom. Till slut stoppade han tillbaka det i fickan, berättar The Guardian.

Roms lyckomynt har blivit en miljonaffär

Det kan verka som en obetydlig summa att kasta några cent i en fontän. Men när miljontals turister gör samma sak växer beloppen snabbt.

Den katolska hjälporganisationen Caritas i Rom samlar regelbundet upp mynten från fontänens botten. Pengarna finansierar bland annat matutdelning, stöd till hemlösa och andra sociala insatser.

Under årets första nio månader samlade organisationen in omkring 1,24 miljoner euro i euromynt. Under motsvarande period 2025 var summan 1,42 miljoner euro. Skillnaden är drygt 174 000 euro, motsvarande omkring 1,9 miljoner kronor.

Giustino Trincia, chef för Caritas i Rom, har i den italienska tidningen Il Messaggero pekat på begränsningen av tillträdet som en möjlig förklaring.

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Men alla mynt är ännu inte räknade. Utländska valutor ingår inte i den aktuella jämförelsen, vilket betyder att det slutliga tappet kan bli mindre.