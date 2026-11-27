Ett mynt i Fontana di Trevi ska garantera att du återvänder till Rom. Men sedan staden började ta betalt för att komma nära den berömda fontänen har mynten blivit färre. Välgörenheten har tappat närmare två miljoner kronor, medan kommunen tjänar pengar på turisternas besök.
Rom tar betalt för att slänga mynten – nu försvinner miljonerna
Amerikanen Jeff Clinton hade redan hittat sitt lyckomynt. En amerikansk cent låg på gatan nära järnvägsstationen Termini i Rom, och han visste precis var den skulle hamna.
Fontana di Trevi, förstås.
Att kasta ett mynt över axeln i den praktfulla barockfontänen är en av Roms mest älskade turisttraditioner. Enligt legenden försäkrar det att besökaren en dag återvänder till den eviga staden.
Men när Clinton och hans fru kom fram stod en avspärrning mellan dem och vattnet. Sedan den 2 februari 2026 kostar det två euro, omkring 22 kronor, att komma ner till området närmast fontänen under dagen.
Clinton övervägde att be någon innanför avspärrningen kasta myntet åt honom. Till slut stoppade han tillbaka det i fickan, berättar The Guardian.
Roms lyckomynt har blivit en miljonaffär
Det kan verka som en obetydlig summa att kasta några cent i en fontän. Men när miljontals turister gör samma sak växer beloppen snabbt.
Den katolska hjälporganisationen Caritas i Rom samlar regelbundet upp mynten från fontänens botten. Pengarna finansierar bland annat matutdelning, stöd till hemlösa och andra sociala insatser.
Under årets första nio månader samlade organisationen in omkring 1,24 miljoner euro i euromynt. Under motsvarande period 2025 var summan 1,42 miljoner euro. Skillnaden är drygt 174 000 euro, motsvarande omkring 1,9 miljoner kronor.
Giustino Trincia, chef för Caritas i Rom, har i den italienska tidningen Il Messaggero pekat på begränsningen av tillträdet som en möjlig förklaring.
Men alla mynt är ännu inte räknade. Utländska valutor ingår inte i den aktuella jämförelsen, vilket betyder att det slutliga tappet kan bli mindre.
Två euro för att komma närmare
Roms kommun införde avgiften för att få bättre kontroll över turistströmmarna. Fontana di Trevi har länge varit en plats där besökare trängs för att fotografera, kasta mynt och få några sekunder framför den berömda platsen.
Under 2025 registrerades över tio miljoner besök vid monumentet.
Den nya regeln innebär att besökare kan se fontänen gratis från torget, men måste köpa biljett för att komma ner till området närmast vattnet. De som bor i Rom och vissa andra grupper är undantagna. För Rom har biljetterna redan blivit en inkomstkälla. Under den första månaden drog avgiften in 435 194 euro, motsvarande ungefär 4,8 miljoner kronor. Pengarna ska användas till underhåll av Fontana di Trevi och andra kulturhistoriska monument.
Staden är inte ensam om att sätta ett pris på de mest eftertraktade turistupplevelserna. I Venedig har planerna på betydligt högre avgifter för dagsturister väckt debatt om hur långt städer kan gå för att begränsa trängseln.
Turisterna har slutat kasta
Avspärrningarna är inte den enda tänkbara förklaringen till de färre mynten.
Många turister bär knappt kontanter längre. Mobilbetalningar och bankkort fungerar utmärkt på hotell, restauranger och i butiker, men är mindre användbara när man vill kasta något i en fontän.
Ett par från New York som The Guardian träffade saknade växel och ville inte betala entréavgiften. De nöjde sig med att fotografera fontänen på avstånd. Ett australiskt par hade däremot betalat för att komma närmare. De kastade ändå inga mynt eftersom de inte såg någon annan göra det.
En Hollywoodfilm gjorde fontänen världsberömd
Att kasta mynt i vatten har rötter i antika föreställningar om offer till vattengudar. Men Fontana di Trevis moderna ställning som romantiskt lyckomonument är betydligt yngre. Det stora internationella genombrottet kom med Hollywoodfilmen Three Coins in the Fountain från 1954. Filmen gjorde myntkastningen till en turistdröm som generationer av Rombesökare sedan har upprepat.
Sex år senare förstärkte Federico Fellinis La dolce vita fontänens ställning i filmhistorien, även om den berömda scenen med Anita Ekberg och Marcello Mastroianni handlade om något helt annat än mynt.
I dag står personal vid fontänen för att kontrollera biljetter och hålla ordning på besökarna. En av dem, Nicolas Romero, berättar att turister ofta frågar om han har växel. Han möter också människor som, överraskande nog, inte känner till traditionen över huvud taget.
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