Fem hotell i Lissabon som ger dig en Perfect Weekend

Four Seasons Hotel Ritz, Lissabon

En institution i Lissabon, detta storslagna hotell kombinerar klassisk elegans med modern lyx. Beläget nära Eduardo VII-parken, erbjuder det magnifika vyer, spa i hög klass och en brunch som ger status. Rummen är rymliga, restaurangerna raffinerade och servicen stringens. Perfekt för dig som vill ha total komfort mitt i staden.

Pris: runt 10 000 kronor natten

Adress: Rua Rodrigo da Fonseca 88, 1099-039 Lissabon, Portugal

Brittisk humor möter portugisisk värme – i rosa palatsformat.

Palácio Príncipe Real, Lissabon

Mitt i det trendiga Príncipe Real-kvarteret, i ett restaurerat palats, får du känslan av att bo i en privat residens med portugisisk själ. Här kan du koppla av i trädgård, sola vid pool och promenera till designbutiker och kaféer. Interiören är rik på detaljer, med antikviteter, färgtoner och noggrant utvalda material som skapar värme.

Adress: Príncipe Real-området, Lissabon

Wes Anderson ringde. Han vill ha tillbaka sin lobby.

The Ivens, Bairro Alto / Chiado

Ett designhotell inspirerat av Portugals ålderdomliga upptäcktsresor, beläget i hjärtat av Chiado och Bairro Alto. Inredningen kombinerar safari- och koloniala influenser med samtida stil, och bar/restaurang Rocco är ett socialt nav. Hotellet har 87 rum där vissa har utsikt mot floden eller stadens takåsar. Ett perfekt val för dig som vill bo modernt, centralt och med karaktär.

Pris: drygt 5000 kronor natten.

Adress: Rua Capelo 5, 1200-224 Lissabon, Portugal

Solnedgångarna är gratis, men känns som femstjärnig valuta.

Memmo Príncipe Real, Lissabon

En designpärla högt upp i Príncipe Real, med terrasser, utsikt och elegant minimalism. Hotellet kombinerar en avslappnad atmosfär med spridda lyxdetaljer, och det är nära till trädgårdar, restauranger och vad som helst du vill utforska till fots. Perfekt för dig som vill bo mitt i Lissabon med stil utan att känna dig i ett megahotell.

Pris: Knappt 3000 kronor natten.

Adress: Príncipe Real, Lissabon

