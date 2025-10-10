Dagensps.se
Fem hotell i Lissabon som ger dig en Perfect Weekend

Kullarna, kaklen och kaffet – Lissabon bevisar att skönhet inte behöver anstränga sig. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 11 okt. 2025Publicerad: 11 okt. 2025

Lissabon har på några år gått från prisvärd sydvästlig avstickare till en av Europas mest älskade weekendstäder. Det är lätt att förstå varför. Staden har Atlantljus, kullar, spårvagnar och ett gastronomiskt självförtroende som får både Paris och Barcelona att se lite trötta ut. Dessutom har hotellscenen exploderat.

Kom för solen, stanna för sardinmackorna och charmen som aldrig tar slut. (Foto: Pixabay)


Här samsas 1900-talspalats med nya designpärlor, där varje detalj känns genomtänkt och där personalen får dig att känna dig som stamgäst redan vid frukost. Vi har valt fem adresser i olika prisklasser – alla med något gemensamt: de gör Lissabon till Europas mest njutbara stad just nu.

Portugisisk design när den är som bäst – vacker, varm och utan minsta ängslighet.

Sublime Lisboa

Detta lilla, eleganta boutiquehotell ligger i Amoreiras och är inrymt i ett charmigt townhouse med bara 15 rum. Inredningen kombinerar portugisisk design med moderna inslag, och varje rum har sin egen karaktär. Gäster uppskattar både lugnet och närheten till stadens puls – du når Avenida da Liberdade och Pombal på promenadavstånd. Hotellet erbjuder concierge-service, frukost och vacker design.

Pris: runt 3500 kronor natten.
Adress: Rua Marquês de Subserra 10, 1070-012 Lissabon, Portugal

När Salazar byggde hotellet tänkte han på makt. Nu handlar det bara om njutning.
Four Seasons Hotel Ritz, Lissabon

En institution i Lissabon, detta storslagna hotell kombinerar klassisk elegans med modern lyx. Beläget nära Eduardo VII-parken, erbjuder det magnifika vyer, spa i hög klass och en brunch som ger status. Rummen är rymliga, restaurangerna raffinerade och servicen stringens. Perfekt för dig som vill ha total komfort mitt i staden.

Pris: runt 10 000 kronor natten
Adress: Rua Rodrigo da Fonseca 88, 1099-039 Lissabon, Portugal

SAS planerar comeback inom charter

När affärsresandet stagnerar och inrikesflyget backar söker SAS nya intäktsströmmar.
Brittisk humor möter portugisisk värme – i rosa palatsformat.

Palácio Príncipe Real, Lissabon

Mitt i det trendiga Príncipe Real-kvarteret, i ett restaurerat palats, får du känslan av att bo i en privat residens med portugisisk själ. Här kan du koppla av i trädgård, sola vid pool och promenera till designbutiker och kaféer. Interiören är rik på detaljer, med antikviteter, färgtoner och noggrant utvalda material som skapar värme.

Adress: Príncipe Real-området, Lissabon

Wes Anderson ringde. Han vill ha tillbaka sin lobby.

The Ivens, Bairro Alto / Chiado

Ett designhotell inspirerat av Portugals ålderdomliga upptäcktsresor, beläget i hjärtat av Chiado och Bairro Alto. Inredningen kombinerar safari- och koloniala influenser med samtida stil, och bar/restaurang Rocco är ett socialt nav. Hotellet har 87 rum där vissa har utsikt mot floden eller stadens takåsar. Ett perfekt val för dig som vill bo modernt, centralt och med karaktär.

Pris: drygt 5000 kronor natten.
Adress: Rua Capelo 5, 1200-224 Lissabon, Portugal

Solnedgångarna är gratis, men känns som femstjärnig valuta.

Memmo Príncipe Real, Lissabon

En designpärla högt upp i Príncipe Real, med terrasser, utsikt och elegant minimalism. Hotellet kombinerar en avslappnad atmosfär med spridda lyxdetaljer, och det är nära till trädgårdar, restauranger och vad som helst du vill utforska till fots. Perfekt för dig som vill bo mitt i Lissabon med stil utan att känna dig i ett megahotell.

Pris: Knappt 3000 kronor natten.
Adress: Príncipe Real, Lissabon

Vill du läsa mer om nöjen och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Så blir du tryggare på hotellrummet eller Nu är hunden hotellens viktigaste gäst.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

