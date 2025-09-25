Nu är hunden hotellens viktigaste gäst

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Rumsservice möter djursjukvård

Tjänsten fungerar ungefär som room service. Du bokar i receptionen eller på telefon, och en legitimerad veterinär dyker upp med sprutor, saxar och intyg. Om din golden retriever skadar sig under en allt för entusiastisk jakt på en boll i hotellträdgården kan hjälpen vara på plats inom minuter.

För hundägaren innebär det maximal trygghet. Ingen mer oro för om det finns veterinär i närheten av hotellet. Ingen mer panikgoogling på “akut djurklinik söndag kväll”.

Hundens tid är nu

ANNONS

Det är tydligt att hunden klivit fram som den nya huvudpersonen i resandet. Först fick vi hundvänliga kaféer, sedan hundvänliga arbetsplatser. Nästa steg var förstås hotell som inte bara accepterar hunden, utan faktiskt bygger en del av upplevelsen kring den.

Man kan undra vad som kommer härnäst. Hundspa med alger från Västkusten? Hundpsykolog på hotellrummet? Eller varför inte en särskild hundfrukostbuffé med ekologiskt märgben.

Klorna fixade, nu bara en Aperol i baren. (Foto: Pressbild)

En Perfect Weekend för två och fyra ben

För hundägaren blir resan nu lika avslappnad som för alla andra gäster. När din tax får sin årliga vaccination på hotellet, kan du själv luta dig tillbaka i baren. Det är en perfekt helg för både människa och hund – och kanske början på en trend där fler hotell runt om i Europa sätter hundens välmående i första rummet.

Människans bästa vän – hotellens viktigaste kund. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Hunden hotellens viktigaste gäst

Så funkar det:

– Veterinärer bokas via receptionen, telefon eller e-post.

– Tjänsterna inkluderar vaccinationer, EU-pass, reseintyg, kloklipp, avmaskning, hälsokontroller och akut hjälp.

– Första hotellen som lanserar tjänsten är Maryhill Estate, Jacy’z, Hotel Bellora, Hotel Pigalle, Hjortviken Country Club, Steam Hotel och Ellery Beach House.

ANNONS

Källa: ESS Group och Vet at Home