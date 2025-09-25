Hotell som välkomnar hundar har vi sett i åratal. Vattenskålar i lobbyn, kanske en filt på rummet och ibland till och med en hundmeny i baren. Men nu händer något nytt. Hundar har inte längre bara en plats i hotellvärlden – de blir gäster med samma rättigheter som sina människor.
Nu är hunden hotellens viktigaste gäst
När jycken blir VIP
Från och med oktober erbjuder sju svenska resorts veterinärservice direkt på hotellet. Det betyder att din cockapoo kan få vaccination, EU-pass eller en snabb hälsokontroll medan du själv provar hotellets spa. Det hela påminner lite om när barnklubben blev standard på charterhotellen – skillnaden är att hunden inte vill pyssla, utan få sina klor klippta.
Det är en logisk utveckling. Med över en miljon registrerade hundar i Sverige är trycket enormt från hundägare som vill resa utan att behöva lämna sin bästa vän hemma. Att hunden dessutom får bättre vård än vad många människor får på vårdcentralen är nog bara en tidsfråga.
Elias från Hallunda köper Vings kronjuvel på Gran Canaria
Sunwing Arguineguín har varit Vings mest ikoniska hotell i nästan 40 år.
Rumsservice möter djursjukvård
Tjänsten fungerar ungefär som room service. Du bokar i receptionen eller på telefon, och en legitimerad veterinär dyker upp med sprutor, saxar och intyg. Om din golden retriever skadar sig under en allt för entusiastisk jakt på en boll i hotellträdgården kan hjälpen vara på plats inom minuter.
För hundägaren innebär det maximal trygghet. Ingen mer oro för om det finns veterinär i närheten av hotellet. Ingen mer panikgoogling på “akut djurklinik söndag kväll”.
Hundens tid är nu
Det är tydligt att hunden klivit fram som den nya huvudpersonen i resandet. Först fick vi hundvänliga kaféer, sedan hundvänliga arbetsplatser. Nästa steg var förstås hotell som inte bara accepterar hunden, utan faktiskt bygger en del av upplevelsen kring den.
Man kan undra vad som kommer härnäst. Hundspa med alger från Västkusten? Hundpsykolog på hotellrummet? Eller varför inte en särskild hundfrukostbuffé med ekologiskt märgben.
En Perfect Weekend för två och fyra ben
För hundägaren blir resan nu lika avslappnad som för alla andra gäster. När din tax får sin årliga vaccination på hotellet, kan du själv luta dig tillbaka i baren. Det är en perfekt helg för både människa och hund – och kanske början på en trend där fler hotell runt om i Europa sätter hundens välmående i första rummet.
Bob W vill ta över hotellvärlden – från Helsingfors till Kammakargatan
När Perfect Weekend träffar Niko Karstikko, medgrundare och vd för Bob W, är det svårt att inte tänka att vi har stött på en hotellvärldens Elon Musk.
Perfect Weekend Guide: Hunden hotellens viktigaste gäst
Så funkar det:
– Veterinärer bokas via receptionen, telefon eller e-post.
– Tjänsterna inkluderar vaccinationer, EU-pass, reseintyg, kloklipp, avmaskning, hälsokontroller och akut hjälp.
– Första hotellen som lanserar tjänsten är Maryhill Estate, Jacy’z, Hotel Bellora, Hotel Pigalle, Hjortviken Country Club, Steam Hotel och Ellery Beach House.
Källa: ESS Group och Vet at Home
Topplista: 10 hundvänliga hotell i Stockholm
Att resa med hund i Stockholm behöver inte betyda kompromisser. Här är hotellen i mellanklass där både du och din fyrbenta vän checkar in med stil.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
