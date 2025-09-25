Dagensps.se
Weekend

Nu är hunden hotellens viktigaste gäst

Vovve på väg till spa – husse kan väl vänta i lobbyn. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Hotell som välkomnar hundar har vi sett i åratal. Vattenskålar i lobbyn, kanske en filt på rummet och ibland till och med en hundmeny i baren. Men nu händer något nytt. Hundar har inte längre bara en plats i hotellvärlden – de blir gäster med samma rättigheter som sina människor.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

När jycken blir VIP

Från och med oktober erbjuder sju svenska resorts veterinärservice direkt på hotellet. Det betyder att din cockapoo kan få vaccination, EU-pass eller en snabb hälsokontroll medan du själv provar hotellets spa. Det hela påminner lite om när barnklubben blev standard på charterhotellen – skillnaden är att hunden inte vill pyssla, utan få sina klor klippta.

ANNONS

Det är en logisk utveckling. Med över en miljon registrerade hundar i Sverige är trycket enormt från hundägare som vill resa utan att behöva lämna sin bästa vän hemma. Att hunden dessutom får bättre vård än vad många människor får på vårdcentralen är nog bara en tidsfråga.

Elias från Hallunda köper Vings kronjuvel på Gran Canaria

Sunwing Arguineguín har varit Vings mest ikoniska hotell i nästan 40 år.

När jycken blir VIP-gäst och du får nöja dig med economy. (Foto: Pressbild)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Rumsservice möter djursjukvård

Tjänsten fungerar ungefär som room service. Du bokar i receptionen eller på telefon, och en legitimerad veterinär dyker upp med sprutor, saxar och intyg. Om din golden retriever skadar sig under en allt för entusiastisk jakt på en boll i hotellträdgården kan hjälpen vara på plats inom minuter.

För hundägaren innebär det maximal trygghet. Ingen mer oro för om det finns veterinär i närheten av hotellet. Ingen mer panikgoogling på “akut djurklinik söndag kväll”.

Hundens tid är nu

ANNONS

Det är tydligt att hunden klivit fram som den nya huvudpersonen i resandet. Först fick vi hundvänliga kaféer, sedan hundvänliga arbetsplatser. Nästa steg var förstås hotell som inte bara accepterar hunden, utan faktiskt bygger en del av upplevelsen kring den.

Man kan undra vad som kommer härnäst. Hundspa med alger från Västkusten? Hundpsykolog på hotellrummet? Eller varför inte en särskild hundfrukostbuffé med ekologiskt märgben.

Klorna fixade, nu bara en Aperol i baren. (Foto: Pressbild)

En Perfect Weekend för två och fyra ben

För hundägaren blir resan nu lika avslappnad som för alla andra gäster. När din tax får sin årliga vaccination på hotellet, kan du själv luta dig tillbaka i baren. Det är en perfekt helg för både människa och hund – och kanske början på en trend där fler hotell runt om i Europa sätter hundens välmående i första rummet.

Bob W vill ta över hotellvärlden – från Helsingfors till Kammakargatan

När Perfect Weekend träffar Niko Karstikko, medgrundare och vd för Bob W, är det svårt att inte tänka att vi har stött på en hotellvärldens Elon Musk.
Människans bästa vän – hotellens viktigaste kund. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Hunden hotellens viktigaste gäst

Så funkar det:
– Veterinärer bokas via receptionen, telefon eller e-post.
– Tjänsterna inkluderar vaccinationer, EU-pass, reseintyg, kloklipp, avmaskning, hälsokontroller och akut hjälp.
– Första hotellen som lanserar tjänsten är Maryhill Estate, Jacy’z, Hotel Bellora, Hotel Pigalle, Hjortviken Country Club, Steam Hotel och Ellery Beach House.

ANNONS

Källa: ESS Group och Vet at Home

Topplista: 10 hundvänliga hotell i Stockholm

Att resa med hund i Stockholm behöver inte betyda kompromisser. Här är hotellen i mellanklass där både du och din fyrbenta vän checkar in med stil.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Hotell- och restauranghundHundägareVIP
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
 Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS