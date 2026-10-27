Hytterna kostade hundratusentals dollar för en evig kryssning. Nu tvingas de boende på kryssningsfartyget Villa Vie Odyssey gå iland.
"Evig kryssning" stoppad – bränslet blev för dyrt
Bolaget lovade en kryssning som pågick för evigt, och ett permanent hem på världshaven lockade många att köpa en av de 509 hytterna om bord för mellan 119 999 och 439 999 dollar, alltså mellan drygt 1 och 4 miljoner kronor. Då ingick stopp i runt 400 hamnar runt om jorden, och en världsomsegling var tredje och ett halvt år.
Försökt minska förbrukningen
Andra har köpt kryssningspaket som sträcker sig över fem år för 59 999 dollar.
Men odysséens matematik sprack med kriget i Iran.
”Sedan konflikten inleddes i slutet av februari har vi vidtagit omfattande åtgärder för att minska bränsleförbrukningen, bland annat genom att sänka farten längs rutten och tillbringa mer tid i hamn”, uppger Villa Vie Residences i ett pressmeddelande.
”Dessa åtgärder har inte räckt för att kompensera för den exceptionella ökningen av bränslekostnaderna, och vi har inte längre möjlighet att bära de driftsförluster som detta har medfört.”
Bolaget uppger att det har försökt minska förbrukningen genom att sänka farten och tillbringa mer tid i hamn. Åtgärderna har dock inte räckt för att kompensera för de ökade kostnaderna.
”Vi kan inte föra över hela kostnadsökningen på de boende”, skriver bolaget.
Försöker hitta investerare
Enligt branschtidningen Cruise Industry News informerades de boende om att fartyget skulle tas ur trafik tillfälligt och att de behövde lämna det i Kambodja. Villa Vie Residences beskriver stoppet som tillfälligt och säger att man försöker hjälpa de boende med avstigning och tillfälliga boendelösningar.
I ett internt meddelande ska vd Kathy Villalba ha uppgett att bolaget inte lyckats säkra det bränsle som krävs för att fortsätta driften. Besättningen blir däremot kvar ombord för att sköta fartyget och dess grundläggande system.
Enligt Cruise Industry News har bolaget också sökt nya investerare och undersökt möjligheten till ett förvärv. Någon färdig affär har dock inte offentliggjorts.
Villa Vie Residences uppger att man arbetar med en omstrukturering och att försöken att säkra nytt kapital ska fortsätta under de kommande 60 dagarna. Någon finansiering eller transaktion är ännu inte klar.
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