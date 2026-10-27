Försökt minska förbrukningen

Andra har köpt kryssningspaket som sträcker sig över fem år för 59 999 dollar.

Men odysséens matematik sprack med kriget i Iran.

”Sedan konflikten inleddes i slutet av februari har vi vidtagit omfattande åtgärder för att minska bränsleförbrukningen, bland annat genom att sänka farten längs rutten och tillbringa mer tid i hamn”, uppger Villa Vie Residences i ett pressmeddelande.

”Dessa åtgärder har inte räckt för att kompensera för den exceptionella ökningen av bränslekostnaderna, och vi har inte längre möjlighet att bära de driftsförluster som detta har medfört.”

Bolaget uppger att det har försökt minska förbrukningen genom att sänka farten och tillbringa mer tid i hamn. Åtgärderna har dock inte räckt för att kompensera för de ökade kostnaderna.

”Vi kan inte föra över hela kostnadsökningen på de boende”, skriver bolaget.