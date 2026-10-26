Dyra fällan: 2 000 kr i böter om du missar spanska regeln

Men mitt bland sangria, tapas och solvarma stränder gäller det att hålla huvudet på skaft – spanska trafikmyndigheten utfärdar omkring 200 000 böter per år till utländska förare, det gäller både förare som kommer med egen bil och turister som hyr bil på plats.

Och sedan oktober i år har en ny uppmärksammad trafikregel trätt i kraft i Spanien, den som inte lyder kan få saftiga böter.

Släpp fram utryckningsfordon

Regeln handlar om hur bilister ska agera när trafiken korkar igen på motorvägar och större vägar. När köerna växer och fordonen knappt rör sig ska förarna lämna en fri passage för utryckningsfordon, så att ambulanser, brandbilar och polisbilar kan ta sig fram utan att fastna bakom stillastående trafik, skriver Diario de Tarragona.

Och det gäller att agera i tid, förarna ska skapa utrymmet redan när trafiken stannar eller börjar bli långsamt, inte först när blåljusen dyker upp i backspegeln. Den som struntar i reglerna riskerar böter på motsvarande drygt 2200 kronor.

Utryckningskorridoren, som det kallas, är inte nytt på europeiska vägar. I bland annat Tyskland, Belgien och Österrike använder man sig av liknande regler för att förenkla för blåljuspersonal.