Spanien lockar soltörstande svenskar under höst och vinter. Men den som planerar att köra på spanska vägar bör hålla koll på landets nya trafikregler.
Dyra fällan: 2 000 kr i böter om du missar spanska regeln
När temperaturen kryper nedåt här i Sverige så lockar sydliga breddgrader med sol och bad. Vanligast, skriver resebolaget Ticket, är resan till Spanien: Resmål som Gran Canaria, Alicante, Malaga, Teneriffa och Barcelona dominerar listan över var svenskarna helst laddar upp batterierna under höst och vinter.
Men mitt bland sangria, tapas och solvarma stränder gäller det att hålla huvudet på skaft – spanska trafikmyndigheten utfärdar omkring 200 000 böter per år till utländska förare, det gäller både förare som kommer med egen bil och turister som hyr bil på plats.
Och sedan oktober i år har en ny uppmärksammad trafikregel trätt i kraft i Spanien, den som inte lyder kan få saftiga böter.
Släpp fram utryckningsfordon
Regeln handlar om hur bilister ska agera när trafiken korkar igen på motorvägar och större vägar. När köerna växer och fordonen knappt rör sig ska förarna lämna en fri passage för utryckningsfordon, så att ambulanser, brandbilar och polisbilar kan ta sig fram utan att fastna bakom stillastående trafik, skriver Diario de Tarragona.
Och det gäller att agera i tid, förarna ska skapa utrymmet redan när trafiken stannar eller börjar bli långsamt, inte först när blåljusen dyker upp i backspegeln. Den som struntar i reglerna riskerar böter på motsvarande drygt 2200 kronor.
Utryckningskorridoren, som det kallas, är inte nytt på europeiska vägar. I bland annat Tyskland, Belgien och Österrike använder man sig av liknande regler för att förenkla för blåljuspersonal.
Så gör du på de olika vägarna
På tvåfiliga vägar ska bilisterna dra sig åt varsitt håll och lämna en fri passage mellan körfälten. De som kör i vänsterfilen ska alltså hålla åt vänster, medan trafiken i högerfilen flyttar sig åt höger.
Finns det tre eller fler körfält i samma riktning ska passagen i stället öppnas mellan det vänstra körfältet och körfältet intill.
Andra nya regler att ha koll på
Flera ändringar i Spaniens trafikregler trädde i kraft den 1 oktober. För svenska turister som hyr bil eller reser med husbil finns det några nyheter att känna till, enligt den spanska trafikmyndigheten DGT.
Husbilsägare får tydligare regler för parkering. Står man på vanlig parkeringsplats ska fordonet stå på hjulen, får inte ha utfällda delar som sticker ut utanför fordonets mått och får inte släppa ut vätskor från bodelen.
Även motorcyklister berörs. Skyddshandskar krävs på vägar utanför tätort och stängda skor på samtliga vägar. Vid köbildning får motorcyklar använda höger vägren på särskilt utmärkta sträckor, i högst 30 km/h.
För elsparkcyklar införs en 15-årsgräns och hjälmkrav. Cykelhjälm blir obligatorisk för alla cyklister utanför tätort, utan tidigare undantag. Vid omkörning ska bilister hålla minst 1,5 meters avstånd till cyklister och sänka hastigheten med minst 20 km/h under vägens hastighetsgräns.