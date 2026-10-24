Glöm Rivieran – upptäck Frankrikes "Lilla Kalifornien"

Långsammare tempo

Det är något speciellt med den franska Atlantkusten. Här är tempot långsammare än vid Medelhavet, stränderna bredare och naturen nära inpå. Pinjeskogar möter sanddyner och saltängar, medan små fiskebåtar lägger till i hamnar där dagens fångst snart hamnar på restaurangernas menyer.

Området ligger söder om Nantes och har många platser som är värda ett besök under resan. Les Sables-d’Olonne är en av Vendées mest kända badorter, med en lång, halvmåneformad sandstrand kantad av restauranger, kaféer och eleganta husfasader.

”Lilla Kalifornien” har långa sandstränder med gott om vattenaktiviteter. (Foto: Unsplash)

Ta dig runt med cykel

ANNONS

På ön Noirmoutier kommer du istället upptäcka gator med vitkalkade hus med blå fönsterluckor. Här passar cykel bäst där stigarna tar dig mellan saltbassänger, tallskogar och små stränder.

Den historiska huvudorten Noirmoutier-en-l’Île har ett medeltida slott från 1100-talet som du kan stanna till vid. I närheten ligger Bois de la Chaise, ett grönskande kustområde med eleganta sommarvillor och den berömda Plage des Dames, där vita badhytter är de största kändisarna på ön.

Ät fisk på Michelinrestaurang

Gillar du fransk mat?

Då har du kommit rätt – färska ostron finns i överflöd och här hittar du även den exklusiva potatisen La Bonnotte. På ön ligger även en av Frankrikes mest hyllade restauranger – den trestjärniga Michelinrestaurangen La Marine.

Bakom en enkel vit fasad med blå fönsterluckor skapar köksmästaren Alexandre Couillon gastronomi med Atlanten som inspiration där han tidigare uppgett att ”havet är min trädgård”.

På menyn finns till exempel makrill grillad över träkol med rödbetor, och hummer med kaviar.

Vidare är Saint-Gilles-Croix-de-Vie en charmig hamnstad där fisket fortfarande står i fokus.

Här ligger färgglada fiskebåtar sida vid sida längs kajerna, och på restaurangerna serveras grillade sardiner, musslor och andra skaldjur från Atlanten.

ANNONS

Staden är särskilt känd för sitt sardinfiske, som har en lång historia. Den gamla fiskehamnen ligger vid floden Vies mynning och omges av marknader, kaféer och traditionella kvarter.

Saint-Gilles-Croix-de-Vie är en charmig hamnstad. (Foto: Wikimedia Commons)

Billigare än Rivieran

Vendée är generellt billigare än Franska rivieran, särskilt jämfört med Saint-Tropez, Cannes och Nice. Kan du dessutom tänka dig att åka dit utanför sommarmånaderna går det att hitta billigare boende.

Under våren och hösten är det fortfarande sköna temperaturer och betydligt färre besökare, vilket ger en bättre upplevelse av ”Lilla Kalifornien”.

Läs även:

Höstresan ingen känner till – Dalís fiskeby ett par timmar utanför Barcelona. Dagens PS

”Inte en turist till”: Här kan svenskarna stoppas. Dagens PS

ANNONS