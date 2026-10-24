Längs Frankrikes Atlantkust lockar Vendée med milslånga sandstränder och charmiga fiskebyar. Tempot är långsammare än vid Medelhavet och nu har allt fler resenärer fått upp ögonen för ”Lilla Kalifornien”.
Glöm Rivieran – upptäck Frankrikes "Lilla Kalifornien"
Frankrike lockar allt fler resenärer, där vi redan konstaterat att landet nu tar emot en bit över 100 miljoner internationella resenärer, om året.
Hur de senaste oroligheterna i franska städer som Paris kommer påverka den statistiken återstår att se, men faktum kvarstår – många vill uppleva landet som har så mycket att erbjuda resenären.
Väljer Atlanten istället
Salta bad i Medelhavet vid favoriter som Nice har länge toppat reselistan när vi bokar Frankrike, men på sistone vill allt fler ha nya stränder – och de får gärna ligga vid Atlantkusten istället.
Ett sådant exempel är ”Lilla Kalifornien”, som Vendée även kallas. Området har fått sitt smeknamn på grund av sina långa sandstränder, många soltimmar och möjlighet att delta i surfing och andra vattensporter.
Här breder milslånga sandstränder ut sig tillsammans med charmiga fiskebyar, enligt Robb Report.
Långsammare tempo
Det är något speciellt med den franska Atlantkusten. Här är tempot långsammare än vid Medelhavet, stränderna bredare och naturen nära inpå. Pinjeskogar möter sanddyner och saltängar, medan små fiskebåtar lägger till i hamnar där dagens fångst snart hamnar på restaurangernas menyer.
Området ligger söder om Nantes och har många platser som är värda ett besök under resan. Les Sables-d’Olonne är en av Vendées mest kända badorter, med en lång, halvmåneformad sandstrand kantad av restauranger, kaféer och eleganta husfasader.
Ta dig runt med cykel
På ön Noirmoutier kommer du istället upptäcka gator med vitkalkade hus med blå fönsterluckor. Här passar cykel bäst där stigarna tar dig mellan saltbassänger, tallskogar och små stränder.
Den historiska huvudorten Noirmoutier-en-l’Île har ett medeltida slott från 1100-talet som du kan stanna till vid. I närheten ligger Bois de la Chaise, ett grönskande kustområde med eleganta sommarvillor och den berömda Plage des Dames, där vita badhytter är de största kändisarna på ön.
Ät fisk på Michelinrestaurang
Gillar du fransk mat?
Då har du kommit rätt – färska ostron finns i överflöd och här hittar du även den exklusiva potatisen La Bonnotte. På ön ligger även en av Frankrikes mest hyllade restauranger – den trestjärniga Michelinrestaurangen La Marine.
Bakom en enkel vit fasad med blå fönsterluckor skapar köksmästaren Alexandre Couillon gastronomi med Atlanten som inspiration där han tidigare uppgett att ”havet är min trädgård”.
På menyn finns till exempel makrill grillad över träkol med rödbetor, och hummer med kaviar.
Vidare är Saint-Gilles-Croix-de-Vie en charmig hamnstad där fisket fortfarande står i fokus.
Här ligger färgglada fiskebåtar sida vid sida längs kajerna, och på restaurangerna serveras grillade sardiner, musslor och andra skaldjur från Atlanten.
Staden är särskilt känd för sitt sardinfiske, som har en lång historia. Den gamla fiskehamnen ligger vid floden Vies mynning och omges av marknader, kaféer och traditionella kvarter.
Billigare än Rivieran
Vendée är generellt billigare än Franska rivieran, särskilt jämfört med Saint-Tropez, Cannes och Nice. Kan du dessutom tänka dig att åka dit utanför sommarmånaderna går det att hitta billigare boende.
Under våren och hösten är det fortfarande sköna temperaturer och betydligt färre besökare, vilket ger en bättre upplevelse av ”Lilla Kalifornien”.
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