Norwegian Cruise Line är världens bästa kryssningsrederi 2026. Men årets World Cruise Awards visar att det finns betydligt fler sätt att vinna till havs. Här finns fartyg för romantik, barnfamiljer, matnördar och människor som anser att 23 barer ombord är ett fullt rimligt antal.
Världens bästa kryssningar 2026 – här är vinnarna
Norwegian tar hem det stora priset
Kryssningsbolaget Norwegian Cruise Line utsågs till ”World’s Best Cruise Line 2026” när World Cruise Awards delades ut på Jamaica den 12 oktober.
Konkurrensen var inte direkt blygsam. Bland de nominerade fanns bland andra MSC Cruises, Royal Caribbean International och Silversea.
Norwegian vann dessutom priset som Europas bästa kryssningsrederi.
World Cruise Awards har arrangerats sedan 2021 och vinnarna utses efter röster från både resenärer och personer verksamma i kryssningsindustrin. Det betyder att det inte handlar om någon vetenskaplig undersökning av världens samtliga fartyg, men utmärkelserna ger ändå en ganska bra bild av vilka namn som för tillfället har medvind på världshaven.
Världens bästa stora fartyg
Royal Caribbeans jättelika Icon of the Seas utsågs till världens bästa stora kryssningsfartyg.
Det är ungefär så diskret som att parkera Globen i Stockholms skärgård.
Fartyget tar omkring 7 600 passagerare vid maximal beläggning och har blivit symbolen för den nya generationens flytande semesterstäder.
Royal Caribbean fick dessutom ytterligare anledning att fira. Utopia of the Seas utsågs till världens bästa kryssningsfartyg för underhållning.
Ombord finns fem pooler, tre vattenrutschbanor, 21 restauranger, 23 barer, två kasinon och ett stort utbud av shower och livemusik. Den som blir uttråkad får helt enkelt anstränga sig.
Här äter du bäst till havs
Sun Princess fick priset som världens bästa kryssningsfartyg för mat.
Fartyget har bland annat steakhouse, italiensk restaurang, fiskrestaurang, sushi, teppanyaki och hot pot.
Sun Princess knep dessutom utmärkelsen som världens bästa kryssningsfartyg för teknik.
För barnfamiljer blev vinnaren Disney Wish.
Här finns shower byggda kring bland annat ”Den lilla sjöjungfrun” och ”Aladdin”, restauranger inspirerade av Marvel och ”Frost”, vattenrutschbanor, bio och sportanläggningar.
Disney har samtidigt förstått en viktig detalj med familjesemester: även vuxna behöver semester. Därför finns barer, spa och ett område endast för vuxna med infinitypool.
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Bästa fartyget för romantik
Celebrity Apex utsågs till världens bästa kryssningsfartyg för romantik.
Här finns bland annat vuxenpoolen Solarium och den uppmärksammade Magic Carpet, en plattform som hänger ut över fartygssidan och fungerar som bar och restaurang.
För den som hellre vill ha mindre fartyg vann Star Clippers kategorin världens bästa boutique-rederi. Det är fjärde året i rad som bolaget tar hem titeln.
Flodkryssning och expedition växer
Alla kryssningar handlar inte om enorma fartyg i Karibien.
Australis utsågs till världens bästa expeditionsrederi och trafikerar bland annat Patagonien och områdena kring Kap Horn.
Pandaw blev världens bästa flodkryssningsrederi. Bolaget kör resor i bland annat Vietnam, Kambodja, Laos och Indien.
Passande nog blev Vietnam samtidigt världens bästa destination för flodkryssningar.
I Europa tog portugisiska DouroAzul hem titeln som Europas bästa flodkryssningsrederi.
Lissabon bäst i Europa
Abu Dhabi utsågs till världens bästa kryssningsdestination, medan Lissabon blev Europas bästa.
Det är tredje gången Lissabon vinner Europatiteln. Bland konkurrenterna fanns Barcelona, Dubrovnik, Rom, Oslo, Nice och Aten.
Portugiserna hade över huvud taget en hygglig kväll på Jamaica. Hamnen i Funchal på Madeira utsågs också till världens bästa kryssningsterminal för hållbarhet.
Några av vinnarna 2026
Världens bästa kryssningsrederi: Norwegian Cruise Line
Bästa stora kryssningsfartyg: Icon of the Seas
Bästa fartyg för mat: Sun Princess
Bästa fartyg för teknik: Sun Princess
Bästa familjefartyg: Disney Wish
Bästa fartyg för romantik: Celebrity Apex
Bästa fartyg för underhållning: Utopia of the Seas
Bästa boutique-rederi: Star Clippers
Bästa expeditionsrederi: Australis
Bästa flodkryssningsrederi: Pandaw
Bästa kryssningsdestination: Abu Dhabi
Bästa flodkryssningsdestination: Vietnam
Europas bästa kryssningsdestination: Lissabon
Europas bästa flodkryssningsrederi: DouroAzul
Bästa hållbara kryssningsterminal: Port of Funchal
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