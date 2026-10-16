Världens bästa kryssningar 2026 – här är vinnarna

Världens bästa stora fartyg

Royal Caribbeans jättelika Icon of the Seas utsågs till världens bästa stora kryssningsfartyg.

Det är ungefär så diskret som att parkera Globen i Stockholms skärgård.

Fartyget tar omkring 7 600 passagerare vid maximal beläggning och har blivit symbolen för den nya generationens flytande semesterstäder.

Royal Caribbean fick dessutom ytterligare anledning att fira. Utopia of the Seas utsågs till världens bästa kryssningsfartyg för underhållning.

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Ombord finns fem pooler, tre vattenrutschbanor, 21 restauranger, 23 barer, två kasinon och ett stort utbud av shower och livemusik. Den som blir uttråkad får helt enkelt anstränga sig.

Här äter du bäst till havs

Sun Princess fick priset som världens bästa kryssningsfartyg för mat.

Fartyget har bland annat steakhouse, italiensk restaurang, fiskrestaurang, sushi, teppanyaki och hot pot.

Sun Princess knep dessutom utmärkelsen som världens bästa kryssningsfartyg för teknik.

För barnfamiljer blev vinnaren Disney Wish.

Här finns shower byggda kring bland annat ”Den lilla sjöjungfrun” och ”Aladdin”, restauranger inspirerade av Marvel och ”Frost”, vattenrutschbanor, bio och sportanläggningar.

Disney har samtidigt förstått en viktig detalj med familjesemester: även vuxna behöver semester. Därför finns barer, spa och ett område endast för vuxna med infinitypool.

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Bästa fartyget för romantik

Celebrity Apex utsågs till världens bästa kryssningsfartyg för romantik.

Här finns bland annat vuxenpoolen Solarium och den uppmärksammade Magic Carpet, en plattform som hänger ut över fartygssidan och fungerar som bar och restaurang.

För den som hellre vill ha mindre fartyg vann Star Clippers kategorin världens bästa boutique-rederi. Det är fjärde året i rad som bolaget tar hem titeln.

Flodkryssning och expedition växer

Alla kryssningar handlar inte om enorma fartyg i Karibien.

Australis utsågs till världens bästa expeditionsrederi och trafikerar bland annat Patagonien och områdena kring Kap Horn.

Pandaw blev världens bästa flodkryssningsrederi. Bolaget kör resor i bland annat Vietnam, Kambodja, Laos och Indien.

Passande nog blev Vietnam samtidigt världens bästa destination för flodkryssningar.

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I Europa tog portugisiska DouroAzul hem titeln som Europas bästa flodkryssningsrederi.

Lissabon bäst i Europa

Abu Dhabi utsågs till världens bästa kryssningsdestination, medan Lissabon blev Europas bästa.

Det är tredje gången Lissabon vinner Europatiteln. Bland konkurrenterna fanns Barcelona, Dubrovnik, Rom, Oslo, Nice och Aten.

Portugiserna hade över huvud taget en hygglig kväll på Jamaica. Hamnen i Funchal på Madeira utsågs också till världens bästa kryssningsterminal för hållbarhet.

Några av vinnarna 2026

Världens bästa kryssningsrederi: Norwegian Cruise Line

Bästa stora kryssningsfartyg: Icon of the Seas

Bästa fartyg för mat: Sun Princess

Bästa fartyg för teknik: Sun Princess

Bästa familjefartyg: Disney Wish

Bästa fartyg för romantik: Celebrity Apex

Bästa fartyg för underhållning: Utopia of the Seas

Bästa boutique-rederi: Star Clippers

Bästa expeditionsrederi: Australis

Bästa flodkryssningsrederi: Pandaw

Bästa kryssningsdestination: Abu Dhabi

Bästa flodkryssningsdestination: Vietnam

Europas bästa kryssningsdestination: Lissabon

Europas bästa flodkryssningsrederi: DouroAzul

Bästa hållbara kryssningsterminal: Port of Funchal