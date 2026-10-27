Därför måste du fälla upp flygstolen – några centimeter är avgörande

Viktigt vid nödlandning

Det är även viktigt att stolen är uppfälld om det skulle bli en nödlandning.

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Då kan kabinpersonalen uppmana passagerarna att inta en särskild skyddsställning, på engelska kallad ”brace position”.

Det innebär att passageraren böjer sig framåt och skyddar huvudet och nacken. Om sätet framför dig är bakåtlutat blir det problem att inta den positionen.

Det är också en viktig del av flygplanens säkerhetscertifiering. Den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA förklarar i sina föreskrifter att flygstolarnas placering och lutning ingår i bedömningen av hur effektivt ett flygplan kan evakueras.

Snabb evakuering

Alla regler ombord ett flygplan kan verka överflödiga när du är på väg mot en avkopplande semester. I slutändan räddar reglerna dock liv, där det inte bara handlar om uppfällda stolar utan om var bagaget är placerat, om säkerhetsbältet är fastspänt och om bordet är uppfällt.

Det handlar om fria utgångsvägar om olyckan är framme och du snabbt ska ta dig ut ur flygplanet.

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