Du kanske undrar varför det är så viktigt att fälla upp den där flygstolen. Spelar det egentligen någon roll om stolen lutar några centimeter bakåt? Faktum är att det räddar liv när stolen är helt uppfälld.
Därför måste du fälla upp flygstolen – några centimeter är avgörande
De flesta flygolyckor inträffar vid landning, men även vid start till viss del. Inte högt uppe i luften alltså som man kanske skulle kunna tro.
Varför är det då så viktigt att fälla upp flygstolen? Det är något av ett mantra som vi hör gång på gång från kabinpersonalen när vi reser.
Fäll upp stolen, tack.
Uppfälld flygstol räddar liv
Det räddar liv, är den enkla anledningen.
Ett par centimeter hit eller dit gör stor skillnad vid nötsituationer har det visat sig, när vi snabbt ska utrymma flygplanet. Är din flygstol bakåtlutad någon centimeter kan det bli betydligt svårare för personen i sätet bakom dig att smidigt och snabbt ta sig ut.
Det uppger resemagasinet Condé Nast Traveller som har intervjuat en tidigare flygvärdinna.
”Att följa dessa föreskrivna regler gör livet enklare och säkrare för alla ombord på flygplanet, särskilt i en nödsituation”, säger Lia Ocampo och sammanfattar läget:
”Ett bakåtlutat säte kan fånga passageraren bakom dig vid en evakuering.”
Viktigt vid nödlandning
Det är även viktigt att stolen är uppfälld om det skulle bli en nödlandning.
Då kan kabinpersonalen uppmana passagerarna att inta en särskild skyddsställning, på engelska kallad ”brace position”.
Det innebär att passageraren böjer sig framåt och skyddar huvudet och nacken. Om sätet framför dig är bakåtlutat blir det problem att inta den positionen.
Det är också en viktig del av flygplanens säkerhetscertifiering. Den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA förklarar i sina föreskrifter att flygstolarnas placering och lutning ingår i bedömningen av hur effektivt ett flygplan kan evakueras.
Snabb evakuering
Alla regler ombord ett flygplan kan verka överflödiga när du är på väg mot en avkopplande semester. I slutändan räddar reglerna dock liv, där det inte bara handlar om uppfällda stolar utan om var bagaget är placerat, om säkerhetsbältet är fastspänt och om bordet är uppfällt.
Det handlar om fria utgångsvägar om olyckan är framme och du snabbt ska ta dig ut ur flygplanet.
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