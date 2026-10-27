Trötta piloter – tre av fyra somnar till i cockpit

Alltför trötta

Samtidigt uppger en fjärdedel av piloterna att de fortsätter att flyga, även om de är trötta och egentligen borde stanna hemma i sängen.

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Undersökningen omfattar över 7 000 piloter i 32 europeiska länder enligt The Guardian.

Det stora överhängande problemet är att många piloter inte vågar rapportera in trötthet till sina flygbolag, där chefer som Wizz Air-vd:n József Váradi tidigare uppmanade sina anställda att jobba hårdare vid trötthet istället för att stanna hemma.

Fara i luften

Många går alltså till jobbet trots att de borde stanna hemma, och utgör därmed en ökande fara i luften.

Enligt den nya studien uppger runt hälften av piloterna att de oroar sig för negativa reaktioner från arbetsgivaren.

Enbart runt 12 procent uppger att de har förtroende för flygbolagets system för att rapportera trötthet, där läget ser värst ut hos lågprisflygbolag som Wizz Air.

Det kanske ännu större problemet i sammanhanget är att situationen inte har förbättrats alls sedan en annan undersökning visade liknande statistik för tre år sedan.

Då stod det också klart att omkring tre av fyra piloter hade upplevt mikrosömn under flygning.

Inga förbättringar

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Trots att åren har gått visar alltså den nya rapporten inga tydliga förbättringar.

Nu vill ECA, som företräder över 40 000 piloter, varna för den omfattande tröttheten bland flygpersonalen som breder ut sig i Europa.

”Det väcker frågor om säkerhetskulturen hos vissa flygbolag och hur den kan påverka säkerheten, eftersom ingen pilot borde flyga när han eller hon är utmattad”, säger Coen George, styrelseledamot i ECA och flygkapten, till Travel Weekly.

”Tydlig väckarklocka”

Tanja Harter, ordförande för ECA och pilot, beskriver siffrorna som en ”tydlig väckarklocka” för hela branschen.

”Det här kan inte helt enkelt lämnas åt oss piloter att hantera, samtidigt som vi sitter i cockpit och förväntas föra våra passagerare säkert till destinationen”, säger hon till Irish Examiner.

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