EU:s nya inresekrav: Så påverkas svenskar, britter och amerikaner

Köpenhamn utklassar Arlanda i passagerare
Köerna vid passkontrollen på Arlanda kan bli längre när EU inför sitt nya digitala gränssystem. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Från och med igår söndag gäller EU:s nya inresekrav till hela Schengen­området – inklusive Sverige. Systemet kallas EES och innebär att resenärer utanför EU registreras digitalt med foto och fingeravtryck.

Hejdå stämpel, hej biometriska data

EES står för Entry/Exit System och är EU:s nya digitala gränskontroll. I stället för att gränspolisen stämplar passet registreras resenären elektroniskt: namn, passnummer, ansiktsbild, fingeravtryck, datum och plats för in- och utresa. Svenska medborgare påverkas däremot inte – åtminstone inte direkt.

Systemet gäller alla resenärer som inte är EU- eller EES-medborgare, till exempel amerikaner, britter, kanadensare och turister från Asien. När de passerar Schengens yttergräns – till exempel vid Arlanda, Gardermoen, Köpenhamn eller Frankfurt – tas biometriska uppgifter och lagras i tre år.

Enligt EU ska detta ge bättre kontroll över vem som befinner sig i unionen, och minska antalet överträdelser av den så kallade 90-dagarsregeln.

Matpriset styr resandet
Arlanda blir testarena för EU:s största gränsreform på 20 år. (Foto: Swedavia)
Svenskar påverkas inte – men kan få vänta längre

För svenska medborgare och andra EU/EES-resenärer gäller samma regler som tidigare. Du behöver fortfarande visa giltigt pass eller nationellt id-kort vid resa utanför Schengen, men du registreras inte i det nya systemet.

Det betyder dock inte att du slipper undan konsekvenserna helt. Eftersom systemet kräver att resenärer från tredjeland fotograferas och lämnar fingeravtryck redan vid första inresan kan köerna bli längre på flygplatser och i hamnar – särskilt under de första veckorna.

Enligt Avinor och Swedavia förbereds nya självbetjäningsautomater där fotografering och registrering ska ske innan passkontroll.

Gradvis införande i hela Schengen

EES trädde i kraft igår söndag 12 oktober 2025 och införs stegvis under sex månader. Norge, Sverige och övriga Schengenländer ska vara fullt uppkopplade senast i april 2026.

Systemet omfattar även länder som inte är EU-medlemmar men ingår i Schengen, som Norge, Schweiz och Island.

För nordbor gäller fortsatt passfrihet mellan de nordiska länderna, men Polisen påminner om att man alltid ska ha giltig id-handling – särskilt vid flyg.

Vad händer sen?

När EES är på plats lanseras nästa steg: ETIAS, ett digitalt resetillstånd som ska gälla för visumfria tredjelandsresenärer (t.ex. amerikaner och britter). Det väntas införas under 2026 och blir en slags EU-version av USA:s ESTA.

För de flesta svenskar betyder förändringen alltså inte mer än längre köer och en ny skylt vid passkontrollen. Men för turister på väg in i EU markerar det en ny tid – där gränsen inte längre stämplas i passet, utan i databasen.

I år ser vi skyhöga flygpriser jämfört med samma kvartal tidigare år
Den klassiska stämpeln i passet försvinner – men väntan i kön kan bli kvar. (Foto: Ali Lorestani/TT)

Perfect Weekend Guide: EU:s nya inresekrav

  • När: Införs 12 oktober 2025. Fullt infört senast april 2026.
  • Gäller för: Resenärer från länder utanför EU/EES och Schweiz.
  • Inte berörda: EU/EES-medborgare, inklusive svenskar.
  • Vad registreras: Namn, passnummer, foto, fingeravtryck, in- och utresedatum.
  • Syfte: Minska olagliga vistelser och snabba upp framtida kontroller.
  • Källa: Regjeringen.no, Reuters, The Guardian, The Local Sweden

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

