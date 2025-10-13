Från och med igår söndag gäller EU:s nya inresekrav till hela Schengenområdet – inklusive Sverige. Systemet kallas EES och innebär att resenärer utanför EU registreras digitalt med foto och fingeravtryck.
EU:s nya inresekrav: Så påverkas svenskar, britter och amerikaner
Mest läst i kategorin
Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton
Det sägs att kärlek är blind. I London har den dessutom en egen domstol och en mycket skicklig advokat. För just nu är den brittiska huvudstaden inte bara världens centrum för teater, finans och gin – utan också för skilsmässor. Välkommen till skilsmässoindustrin i London Det började inte med någon oligarkfru i päls, utan med …
Därför måste du ha mobilen på flygplansläge
En pensionerad pilot avslöjar varför det faktiskt spelar roll om du glömmer flygplansläge. Nej, planet störtar inte – men du kan reta gallfeber på piloten och tömma ditt batteri snabbare än du hinner beställa kaffe. Flygplansläge – mer än en formalitet Att kabinpersonalen ber dig slå på flygplansläget är inte bara ett sätt att visa …
Inget för blyga: så går det egentligen till i ett turkiskt hamam
Att kliva in i en hamam i Istanbul är som att stiga in i en annan tid – och i någon annans händer. Här sköljs du, skrubbas och tvålas in av en badmästare som sett fler nakna kroppar än en badvakt på Eriksdalsbadet. Ångan är tät, marmorn het och gränsen mellan skam och eufori suddas …
Semesterfällan alla glömmer – och den kliar i veckor
Sju av tio struntar i att vägglussäkra sitt hotellrum, de fastnar i semesterfällan visar en ny undersökning . De små blodsugarna gömmer sig i madrasser, väskor och gardiner – och följer gärna med hem. Resultatet kan bli en saneringsnota på tiotusentals kronor och en semester du sent glömmer. När höstlovet närmar sig packar vi solglasögon, …
Fem hotell i Lissabon som ger dig en Perfect Weekend
Lissabon har på några år gått från prisvärd sydvästlig avstickare till en av Europas mest älskade weekendstäder. Det är lätt att förstå varför. Staden har Atlantljus, kullar, spårvagnar och ett gastronomiskt självförtroende som får både Paris och Barcelona att se lite trötta ut. Dessutom har hotellscenen exploderat. Här samsas 1900-talspalats med nya designpärlor, där varje …
Hejdå stämpel, hej biometriska data
EES står för Entry/Exit System och är EU:s nya digitala gränskontroll. I stället för att gränspolisen stämplar passet registreras resenären elektroniskt: namn, passnummer, ansiktsbild, fingeravtryck, datum och plats för in- och utresa. Svenska medborgare påverkas däremot inte – åtminstone inte direkt.
Systemet gäller alla resenärer som inte är EU- eller EES-medborgare, till exempel amerikaner, britter, kanadensare och turister från Asien. När de passerar Schengens yttergräns – till exempel vid Arlanda, Gardermoen, Köpenhamn eller Frankfurt – tas biometriska uppgifter och lagras i tre år.
Enligt EU ska detta ge bättre kontroll över vem som befinner sig i unionen, och minska antalet överträdelser av den så kallade 90-dagarsregeln.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Svenskar påverkas inte – men kan få vänta längre
För svenska medborgare och andra EU/EES-resenärer gäller samma regler som tidigare. Du behöver fortfarande visa giltigt pass eller nationellt id-kort vid resa utanför Schengen, men du registreras inte i det nya systemet.
Det betyder dock inte att du slipper undan konsekvenserna helt. Eftersom systemet kräver att resenärer från tredjeland fotograferas och lämnar fingeravtryck redan vid första inresan kan köerna bli längre på flygplatser och i hamnar – särskilt under de första veckorna.
Enligt Avinor och Swedavia förbereds nya självbetjäningsautomater där fotografering och registrering ska ske innan passkontroll.
Gradvis införande i hela Schengen
EES trädde i kraft igår söndag 12 oktober 2025 och införs stegvis under sex månader. Norge, Sverige och övriga Schengenländer ska vara fullt uppkopplade senast i april 2026.
Systemet omfattar även länder som inte är EU-medlemmar men ingår i Schengen, som Norge, Schweiz och Island.
För nordbor gäller fortsatt passfrihet mellan de nordiska länderna, men Polisen påminner om att man alltid ska ha giltig id-handling – särskilt vid flyg.
Vad händer sen?
När EES är på plats lanseras nästa steg: ETIAS, ett digitalt resetillstånd som ska gälla för visumfria tredjelandsresenärer (t.ex. amerikaner och britter). Det väntas införas under 2026 och blir en slags EU-version av USA:s ESTA.
För de flesta svenskar betyder förändringen alltså inte mer än längre köer och en ny skylt vid passkontrollen. Men för turister på väg in i EU markerar det en ny tid – där gränsen inte längre stämplas i passet, utan i databasen.
Perfect Weekend Guide: EU:s nya inresekrav
- När: Införs 12 oktober 2025. Fullt infört senast april 2026.
- Gäller för: Resenärer från länder utanför EU/EES och Schweiz.
- Inte berörda: EU/EES-medborgare, inklusive svenskar.
- Vad registreras: Namn, passnummer, foto, fingeravtryck, in- och utresedatum.
- Syfte: Minska olagliga vistelser och snabba upp framtida kontroller.
- Källa: Regjeringen.no, Reuters, The Guardian, The Local Sweden
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok vecka 41 och Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
ATG fälls i domstol – får miljonbot för penningtvättsmissar
Kammarrätten i Jönköping har dömt Aktiebolaget Trav och Galopp, ATG, till att betala tre miljoner kronor i sanktionsavgift för allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt. Bolaget får också en varning för att ha brutit mot regelverket. Målet har sin upprinnelse i november 2022 när Spelinspektionen beslutade att ålägga ATG en sanktionsavgift på sex miljoner kronor. …
Elbolagets kompensation inför dyr vinter – gratis värmefilt
Det blir dyr el till vintern – igen. Ett elbolag i Storbritannien delar ut värmefilt till behövande kunder för att få ned kostnaderna. Precis som här hos oss i Skandinavien är elpriserna i Storbritannien ett hett ämne för debatt då de senaste årens höga priser slagit hårt mot hushållens plånböcker. BBC rapporterar att ännu en …
330 månadslöner och en ö – för 4 kronor kvadraten
Den gångna veckan har kretsat kring en chilensk superlön, spansk pension och en norsk drömö – för fyra kronor kvadraten. En anställd som fick 330 månadslöner av misstag får behålla pengarna, Sverige skruvar upp pensionsåldern och en historisk norsk ö går under klubban för nästan inga pengar alls. Ja, sett till kvadratmeter, alltså. Snart lägger …
Så vill Ica stoppa stölder och hot
Ännu ett krav på krafttag mot brott kommer nu. Den här gången är det Ica som vill se ”krafttag mot brott och bättre lokal samverkan”. Minst 500 Ica-butiker utsätts för stölder en vanlig vecka och fler än 7 av 10 Ica-handlare uppger att stölder ofta leder till hotfulla situationer. Det skriver Ica i ett uttalande …
EU:s nya inresekrav: Så påverkas svenskar, britter och amerikaner
Från och med igår söndag gäller EU:s nya inresekrav till hela Schengenområdet – inklusive Sverige. Systemet kallas EES och innebär att resenärer utanför EU registreras digitalt med foto och fingeravtryck. Hejdå stämpel, hej biometriska data EES står för Entry/Exit System och är EU:s nya digitala gränskontroll. I stället för att gränspolisen stämplar passet registreras resenären …