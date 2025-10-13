EU:s nya inresekrav: Så påverkas svenskar, britter och amerikaner

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Svenskar påverkas inte – men kan få vänta längre

För svenska medborgare och andra EU/EES-resenärer gäller samma regler som tidigare. Du behöver fortfarande visa giltigt pass eller nationellt id-kort vid resa utanför Schengen, men du registreras inte i det nya systemet.

Det betyder dock inte att du slipper undan konsekvenserna helt. Eftersom systemet kräver att resenärer från tredjeland fotograferas och lämnar fingeravtryck redan vid första inresan kan köerna bli längre på flygplatser och i hamnar – särskilt under de första veckorna.

Enligt Avinor och Swedavia förbereds nya självbetjäningsautomater där fotografering och registrering ska ske innan passkontroll.

Gradvis införande i hela Schengen

EES trädde i kraft igår söndag 12 oktober 2025 och införs stegvis under sex månader. Norge, Sverige och övriga Schengenländer ska vara fullt uppkopplade senast i april 2026.

Systemet omfattar även länder som inte är EU-medlemmar men ingår i Schengen, som Norge, Schweiz och Island.

För nordbor gäller fortsatt passfrihet mellan de nordiska länderna, men Polisen påminner om att man alltid ska ha giltig id-handling – särskilt vid flyg.

Vad händer sen?

När EES är på plats lanseras nästa steg: ETIAS, ett digitalt resetillstånd som ska gälla för visumfria tredjelandsresenärer (t.ex. amerikaner och britter). Det väntas införas under 2026 och blir en slags EU-version av USA:s ESTA.

För de flesta svenskar betyder förändringen alltså inte mer än längre köer och en ny skylt vid passkontrollen. Men för turister på väg in i EU markerar det en ny tid – där gränsen inte längre stämplas i passet, utan i databasen.

Den klassiska stämpeln i passet försvinner – men väntan i kön kan bli kvar. (Foto: Ali Lorestani/TT)

Perfect Weekend Guide: EU:s nya inresekrav

När: Införs 12 oktober 2025. Fullt infört senast april 2026.

Införs 12 oktober 2025. Fullt infört senast april 2026. Gäller för: Resenärer från länder utanför EU/EES och Schweiz.

Resenärer från länder utanför EU/EES och Schweiz. Inte berörda: EU/EES-medborgare, inklusive svenskar.

EU/EES-medborgare, inklusive svenskar. Vad registreras: Namn, passnummer, foto, fingeravtryck, in- och utresedatum.

Namn, passnummer, foto, fingeravtryck, in- och utresedatum. Syfte: Minska olagliga vistelser och snabba upp framtida kontroller.

Minska olagliga vistelser och snabba upp framtida kontroller. Källa: Regjeringen.no, Reuters, The Guardian, The Local Sweden

