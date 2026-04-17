Hoi An i Vietnam: staden där du äter bättre än i Paris för småpengar

2. Ät 15 rätter och låtsas att du förstår allt

Restaurangen Mua serverar en av stadens mest ambitiösa tastingmenyer. 15 små rätter, vietnamesiska råvaror och europeisk teknik.

Det är snyggt, genomtänkt och precis så pretentiöst som man vill att det ska vara när man sitter vid en damm med palmer runt sig. Du kommer inte minnas allt du åt, men du kommer säga att det var fantastiskt.

3. Drick cocktails ovanför floden

Market Bar är exakt vad det låter som: en bar ovanpå marknaden med utsikt över floden.

Beställ något med lokal sprit, luta dig tillbaka och låt fläktarna göra jobbet. Det är här du inser att Vietnam inte bara är öl och plaststolar längre.

Lyktorna tänds och Hoi An blir exakt så romantiskt som Instagram lovar. (Foto: Visit Hoi An/Instagram)

4. Promenera genom historien – snabbt

Hoi Ans gamla stad är vacker. Den är också full. Gå dit tidigt. Börja på marknaden, fortsätt till de kinesiska samlingshusen och avsluta vid den japanska bron. Klart på två timmar om du håller tempot uppe. Stanna inte för länge. Det finns bättre saker att göra.

5. Ät dumplings i ett 200 år gammalt hus

Quan Thang Ancient House serverar klassiker som white rose dumplings och kycklingris. Det är enkelt, billigt och serveras i ett gammalt köpmanshus där historien sitter i väggarna. Bokstavligen.

Nattmarknaden lockar med ljus, färg och fler souvenirer än du behöver. (Foto: Visit Hoi An/Instagram)

6. Sy upp något – bara för att du kan

Hoi An är skräddarnas stad. Här får du en kostym på två dagar och ett självförtroende som håller lika länge. Yaly Couture och BeBe Tailor är säkra kort. Vill du vara mer experimentell beställer du skor på marknaden. Leverans dagen efter. Ibland passar de.

7. Se cirkus i en bambukupol

Hoi An Lune Center är en av resans bästa överraskningar. Föreställningen Teh Dar är en blandning av cirkus, dans och vietnamesisk folklore. Det låter flummigt. Det är det också. Men det fungerar.

8. Ät cao lau – stadens stolthet

Det här är rätten du måste prova. Nudlar, fläsk, örter och en historia som involverar både Kina och Japan. Quan Cao Lau Ba Le gör en version som är svår att klaga på. Och kostar mindre än en kaffe i Stockholm.

9. Drick risvin som om det vore sake

På Hem Hoi An har risvin fått en makeover. Här serveras det som sake, i glas istället för plastflaskor. Plötsligt känns det både sofistikerat och farligt på samma gång.

Morgon i Hoi An – innan alla andra vaknat. (Foto: Visit Hoi An/Instagram)

10. Fly ut till risfälten och andas

Sista dagen lämnar du centrum. Cykla ut till Tra Que och sätt dig på ett café som Café Slow. Titta på grönsaker som växer i realtid. Drick kaffe. Gör ingenting. Det är först då du fattar vad Hoi An egentligen är. Inte gamla hus och turister, utan tempot. Eller snarare bristen på det.

Perfect Weekend Guide:

Bästa tiden att resa: februari till april, innan regnet och värmen tar över.

Ta dig runt: cykel eller appen Grab – taxi funkar, men känns som 2008.

Missa inte: att lämna gamla stan – det är där resan börjar på riktigt.

Källa: NY Times

