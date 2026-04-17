Hoi An i Vietnam är staden som lyckas vara både vykort och verklighet samtidigt. En gång i tiden en av Asiens viktigaste handelsplatser, i dag en välbevarad kuliss där lyktor dinglar över floden och turister ibland står tätare än cyklarna. Men går du bara några kvarter bort från huvudstråken hittar du något annat: risfält, små caféer och restauranger som faktiskt bryr sig om vad de serverar.
Hoi An i Vietnam: staden där du äter bättre än i Paris för småpengar
Här är en helg som fungerar. Testad av NY Times, trimmad och utan onödigt krångel.
1. Bada vid solnedgången – som lokalbefolkningen
Glöm strandhäng mitt på dagen. Det gör ingen här. Runt 17.00 går du ner i vattnet när värmen släpper taget.
Hoppa över de mest trånga delarna av An Bang Beach och sikta lite längre bort. Där är det lugnare, billigare och faktiskt trevligare. Bonuspoäng om du råkar få se självlysande plankton i vattnet när mörkret faller.
2. Ät 15 rätter och låtsas att du förstår allt
Restaurangen Mua serverar en av stadens mest ambitiösa tastingmenyer. 15 små rätter, vietnamesiska råvaror och europeisk teknik.
Det är snyggt, genomtänkt och precis så pretentiöst som man vill att det ska vara när man sitter vid en damm med palmer runt sig. Du kommer inte minnas allt du åt, men du kommer säga att det var fantastiskt.
3. Drick cocktails ovanför floden
Market Bar är exakt vad det låter som: en bar ovanpå marknaden med utsikt över floden.
Beställ något med lokal sprit, luta dig tillbaka och låt fläktarna göra jobbet. Det är här du inser att Vietnam inte bara är öl och plaststolar längre.
4. Promenera genom historien – snabbt
Hoi Ans gamla stad är vacker. Den är också full. Gå dit tidigt. Börja på marknaden, fortsätt till de kinesiska samlingshusen och avsluta vid den japanska bron. Klart på två timmar om du håller tempot uppe. Stanna inte för länge. Det finns bättre saker att göra.
5. Ät dumplings i ett 200 år gammalt hus
Quan Thang Ancient House serverar klassiker som white rose dumplings och kycklingris. Det är enkelt, billigt och serveras i ett gammalt köpmanshus där historien sitter i väggarna. Bokstavligen.
6. Sy upp något – bara för att du kan
Hoi An är skräddarnas stad. Här får du en kostym på två dagar och ett självförtroende som håller lika länge. Yaly Couture och BeBe Tailor är säkra kort. Vill du vara mer experimentell beställer du skor på marknaden. Leverans dagen efter. Ibland passar de.
7. Se cirkus i en bambukupol
Hoi An Lune Center är en av resans bästa överraskningar. Föreställningen Teh Dar är en blandning av cirkus, dans och vietnamesisk folklore. Det låter flummigt. Det är det också. Men det fungerar.
8. Ät cao lau – stadens stolthet
Det här är rätten du måste prova. Nudlar, fläsk, örter och en historia som involverar både Kina och Japan. Quan Cao Lau Ba Le gör en version som är svår att klaga på. Och kostar mindre än en kaffe i Stockholm.
9. Drick risvin som om det vore sake
På Hem Hoi An har risvin fått en makeover. Här serveras det som sake, i glas istället för plastflaskor. Plötsligt känns det både sofistikerat och farligt på samma gång.
10. Fly ut till risfälten och andas
Sista dagen lämnar du centrum. Cykla ut till Tra Que och sätt dig på ett café som Café Slow. Titta på grönsaker som växer i realtid. Drick kaffe. Gör ingenting. Det är först då du fattar vad Hoi An egentligen är. Inte gamla hus och turister, utan tempot. Eller snarare bristen på det.
Perfect Weekend Guide:
Bästa tiden att resa: februari till april, innan regnet och värmen tar över.
Ta dig runt: cykel eller appen Grab – taxi funkar, men känns som 2008.
Missa inte: att lämna gamla stan – det är där resan börjar på riktigt.
Källa: NY Times
