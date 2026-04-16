Det finns två sorters resenärer på Arlanda Airport. De som följer skyltarna genom taxfree i terminal 5. Och de som går rakt fram genom en hemlig smitväg precis efter säkerhetskontrollen och sparar 20 minuter. Detta gäller alla utom de som ska till F-piren.
Smitvägen på Arlanda: inte förbjuden – bara impopulär hos Swedavia
Den senare gruppen har länge levt med en känsla av att göra något förbjudet. Men enligt Mats Johannesson, ny vd för Swedavia, är verkligheten betydligt mindre dramatisk.
“Det är inte tanken att du ska ha några straff”, säger han till Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling efter en flygdebatt i Näringslivets hus i Stockholm.
Med andra ord: du kan gena utan att riskera böter. Däremot är det inte riktigt så flygplatsen vill att du ska bete dig.
Farväl till passet och boardingkort – detta tar över
Snart kan du gå genom en flygplats utan att visa vare sig passet eller boardingkort. Inte för att världen plötsligt blivit mer tillitsfull, utan för att
Tiden mot taxfree
Konflikten är enkel. Resenärer vill spara tid. Flygplatsen vill att du ska stanna och handla. Swedavias finanser är usla. Det är sedan gammalt, alltså sen pandemin.
Affärsresenärer är minst intresserade av att bli ledda genom parfymavdelningen. Barnfamiljer på weekend tar det lugnare.
Johannesson sätter fingret på det:
“En fredag med familjen kan det vara trevligt. En tisdag morgon vill man ta den kortare vägen.”
Resultatet är en tyst revolt. Genvägen – ibland kallad “Viggos gång” – används ändå.
Transferbussen – fortfarande en omväg
En annan fråga som väcker irritation hos många på Arlanda är transferbussarna från långtidsparkeringen. De stannar fortfarande vid terminal 4, trots att majoriteten av flygen går från terminal 5.
Det innebär extra gångtid på minst 20 minuter. Och noll charm. Här är beskedet svagare.
“Jag har faktiskt inte koll på tidsplanen”, säger Johannesson.
Det är ett ärligt svar. Men inte ett som gör någon resenär med bil glad.
Ett Arlanda i förändring
Det statliga flygplatsbolaget Swedavia balanserar mellan två uppdrag: tillgänglighet och lönsamhet. Det märks i allt från butiksgångar till busslogistik.
Arlanda har blivit bättre, enligt vissa. Säkerhetskontrollen fungerar. Utbudet är okej.
Men detaljerna skaver fortfarande. Och tills transferbussen hamnar rätt – och genvägen skyltas upp på riktigt – kommer resenärerna fortsätta göra som de vill. Och nu alltså utan rädsla för böter.
