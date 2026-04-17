Bostadsmarknaden i Spanien lockar fortsatt svenska köpare. Men samtidigt skärps regelverket – och konsekvenserna kan bli betydligt dyrare än många räknat med.
Nya regler i Spanien slår mot svenskar – risk för miljonböter
Intresset för Spanien är starkare än på länge bland svenska bostadsköpare.
Kombinationen av klimat, livsstil och relativt attraktiva priser har gjort landet till ett av de mest efterfrågade alternativen utanför Sverige.
Men bakom efterfrågan växer en ny riskbild fram.
Samtidigt sker regeländringarna i ett läge där svenska köpare återvänder till den spanska bostadsmarknaden.
Intresset har ökat kraftigt, med en uppgång på över 100 procent i sökningar på spanska bostäder under det senaste året.
Skärpta regler förändrar spelplanen
Spanska myndigheter har intensifierat arbetet mot olovlig uthyrning och felaktig användning av bostäder.
Det gäller särskilt turistuthyrning, där tusentals bostäder identifierats som saknar nödvändiga tillstånd.
I vissa fall kan böterna uppgå till 600 000 euro, motsvarande över sju miljoner kronor.
Det innebär en tydlig förändring för svenska ägare som tidigare sett uthyrning som ett sätt att finansiera sina bostadsköp.
Svenskar betalar mest – och riskerar mest
Samtidigt visar nya siffror att svenskar tillhör de mest betalningsstarka köparna på marknaden.
Med ett genomsnitt på cirka 3 654 euro per kvadratmeter, motsvarande närmare 40 000 kronor, ligger svenska köpare i topp bland utländska investerare.
Det gör dem särskilt exponerade när regelverket skärps.
Kombinationen av höga inköpspriser och potentiellt omfattande böter innebär att den ekonomiska risken ökar markant.
Ökat tryck från myndigheter
Bakgrunden till de hårdare reglerna är ett växande politiskt tryck.
Bostadsbrist i storstäder och populära kustregioner har gjort frågan till en central del av den spanska samhällsdebatten.
Myndigheterna har därför trappat upp kontrollerna, samtidigt som även plattformar för korttidsuthyrning granskas allt hårdare.
Carolina Klaive, affärsområdesansvarig på Bjurfors Real Estate beskriver utvecklingen som ett tydligt trendbrott: “vi ser ett ständigt ökat intresse från flera håll”.
En mer komplex marknad
För svenska köpare innebär förändringen att bostadsaffären blivit mer komplex.
Det räcker inte längre att hitta rätt objekt.
Regelverk, tillstånd och lokala bestämmelser spelar en avgörande roll för investeringens lönsamhet. Samtidigt fortsätter efterfrågan att öka, vilket driver upp priserna i attraktiva områden.
Det skapar en paradox där möjligheterna är stora, men riskerna större än tidigare. I praktiken innebär det att den spanska bostadsdrömmen kräver mer kunskap än någonsin.
Och att fel beslut kan bli kostsamma.
Missa inte:
