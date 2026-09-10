Europas bästa tågstationer – Stockholm klättrar men Schweiz kör ifrån

Stockholm är faktiskt med

Den stora frågan ur svensk synvinkel är förstås: var tog Stockholm vägen?

Svaret är att Stockholm inte alls har försvunnit.

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I Consumer Choice Centers databas finns Stockholms Centralstation med bland de granskade stationerna. Stationen får 83,5 poäng, jämfört med 78,5 poäng i förra årets index.

Stockholm får bland annat bra betyg för relativt korta väntetider, låg andel förseningar, tydlig information, hissar och rulltrappor, tillgänglighet och wifi.

I indexets material anges den genomsnittliga väntetiden till 4,7 minuter och andelen försenade tåg till 11,8 procent.

Det är siffror som många svenska tågresenärer möjligen vill läsa en gång till.

Men jämfört med Europas genomsnitt är resultatet starkt.

Bättre än Köpenhamn

Det finns dessutom en liten nordisk tröst.

Stockholm får klart högre poäng än Köpenhamns Hovedbanegård, som landar på 65,5 poäng i samma underlag.

Stockholms Centralstation är också en betydligt större knutpunkt än många kanske tänker på. Tillsammans med Cityterminalen passerar över 200 000 människor området varje dag.

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Nästan 80 procent av Sveriges fjärrtåg börjar eller slutar dessutom vid Stockholm Central.

Så stationen är inte bara en plats där man köper en kaffe för 47 kronor och försöker förstå vilket spår Mälartåget går från.

Den är själva hjärtat i svensk fjärrtrafik.

Amsterdam Centraal tar tredjeplatsen. Cyklar utanför, punktlighet innanför – ungefär så. Foto: Canva

Frankrike och Polen går starkt

Bakom Zürich kommer Paris Gare du Nord och Amsterdam Centraal.

Polska stationer fortsätter också sin kraftiga klättring. Wrocław Główny ligger fyra och Kraków Główny hör till årets starkaste nykomlingar.

Polen har investerat tungt i järnvägen och planerar tusentals kilometer ny eller moderniserad järnväg.

Det börjar synas även på stationerna.

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Tyskland går åt andra hållet

För tyskarna är rapporten mindre munter.

Hälften av stationerna i den nedre halvan av rankingen ligger i Tyskland. Berlin Hauptbahnhof har fallit kraftigt och på flera stora tyska stationer är förseningarna snarare regel än olycksfall i arbetet.

Hamburg har enligt undersökningen en genomsnittlig väntetid på nästan 25 minuter.

Dortmund har en förseningandel på över 70 procent.

Deutsche Bahn lyckas därmed med konststycket att få svenska tågresenärer att känna sig lite bättre till mods.

Stockholm har en bit kvar

Årets lista visar framför allt hur stor skillnaden fortfarande är mellan Europas järnvägssystem.

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Schweiz kombinerar hög trafik med extrem punktlighet. Frankrike förbättras. Polen bygger ut.

Och Stockholm?

Centralstationen har åtminstone gått åt rätt håll.

Från 78,5 till 83,5 poäng på ett år är ingen revolution.

Men i järnvägsvärlden ska man kanske vara nöjd bara något rör sig framåt – och helst enligt tidtabell.

Zürich visar hur järnväg fungerar när klockan faktiskt betyder något. Europas bästa station 2026. Foto: Canva

Zürich Hbf, Schweiz Gare du Nord, Paris, Frankrike Amsterdam Centraal, Nederländerna Wrocław Główny, Polen Bern Hbf, Schweiz Gare Montparnasse, Paris, Frankrike Gare Saint-Lazare, Paris, Frankrike London Bridge, Storbritannien Kraków Główny, Polen London St Pancras International, Storbritannien

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