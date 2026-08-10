Första tåget på 40 år – och det blev försenat

Rälsbussen slutade gå 1988

Inte fullsatt på den historiska turen, skriver Yle, och påminner om den tidigare gränsöverskridande trafiken.

Rälsbussen mellan Kemi, Torneå och Haparanda lades ner 1988.

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”Folk har väntat på en tågförbindelse ända sedan dess”, konstaterar Torneås stadsdirektör Jukka Kujala hos Yle.

VR kör två dagliga turer tur och retur mellan Uleåborg och Haparanda. Utöver ett morgontåg avgår en andra tur från Uleåborg kl. 19.50 och återvänder sent på kvällen.

Man har arbetat för att samordna anslutningarna i både Finland och Sverige, men inte nått riktigt dit än.

I Sverige var tågtidtabellerna fastställda innan det blev klart med de nya turerna från Finland.

Norrtåg och SJ har anslutningar till den nya förbindelsen mellan Finland och Sverige. Än bättre blir det framåt jul med ny tidtabell för tågen. (Foto: Helena Landstedt /TT)

”Bättre framåt jul”

Det löser sig framåt jul, säger Juho Hannukainen, chef för nya tjänster på finska VR.

”I december övergår EU:s järnvägsnät till tidtabellen för 2027, och tidtabellsupplägget kommer att vara bättre från och med då”, förklarar han.

Från Haparanda kan passagerare på returtåget till Finland fortsätta hela vägen till Helsingfors. Från Haparanda kan man också fortsätta med Norrtågs pendeltåg till exempelvis Boden eller Luleå.

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Från Boden kan man via SJ åka vidare båda norrut och söderut och från Luleå kan man till exempel ta tåget till Stockholm.

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