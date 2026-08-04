Här är tåget snabbare än flyget – trots att planet lyfter

Europas tio bästa tågrutter

Här är de sträckor där tåget slår flyget på total restid:

Bryssel–Paris: 140 minuter snabbare Frankfurt–Köln: 132 minuter Madrid–Valencia: 110 minuter Milano–Florens: 100 minuter London–Paris: 99 minuter Rom–Florens: 97 minuter Madrid–Barcelona: 87 minuter Paris–Lyon: 86 minuter London–Bryssel: 83 minuter Madrid–Sevilla: 80 minuter

På flera av rutterna är tåget dessutom betydligt billigare. Madrid–Sevilla är ett bra exempel. Där kostar tågbiljetten omkring 10 euro, medan flyget ligger runt 37 euro – innan eventuella bagageavgifter.

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Två transportslag – två olika jobb

Det betyder inte att flyget håller på att förlora. Tvärtom. För längre resor är flyget fortfarande oslagbart. Ingen väljer tåget till Mallorca eller Aten.

Men när avstånden ligger kring 20–70 mil har snabbtågen blivit en allt tuffare konkurrent. De avgår från stadens centrum, kräver ingen säkerhetskontroll värd namnet och lämnar dig mitt i nästa stad.

Det är också därför många europeiska länder fortsätter att investera i höghastighetsjärnvägar samtidigt som flygbolagen satsar på längre internationella linjer. De två transportslagen kompletterar varandra snarare än konkurrerar överallt.

Den som vill resa snabbast gör därför klokt i att inte stirra sig blind på flygtiden. Ibland är det tåget som går i 300 kilometer i timmen – och ändå känns som genvägen.