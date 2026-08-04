Alla älskar direktflyg. Ju fler linjer en flygplats har, desto bättre brukar vi säga. Men det finns ett undantag. På flera av Europas mest trafikerade sträckor är tåget faktiskt snabbare än flyget när man räknar hela resan – från stadskärna till stadskärna.
Här är tåget snabbare än flyget – trots att planet lyfter
Den stora tidstjuven är inte flygningen. Det är allt runt omkring: resan till flygplatsen, säkerhetskontrollen, väntan vid gaten, bagagehämtningen och transporten in till centrum. Lägg ihop allt och snabbtåget går ofta segrande ur duellen.
Flyget förlorar på hemmaplan
Bokningsplattformen Omio har jämfört 25 av Europas populäraste resvägar, rapporterar Euronews. Resultatet är tydligt: på flera klassiska affärs- och weekendsträckor sparar du både tid och pengar genom att välja rälsen framför startbanan.
Den största vinnaren är sträckan Bryssel–Paris. Där tar tåget drygt två timmar från centrum till centrum, medan flygresan i praktiken tar över fyra timmar när alla moment räknas in. Tidsvinsten är hela 140 minuter.
Även Frankfurt–Köln, Madrid–Valencia, Milano–Florens och Rom–Florens hör till de rutter där tåget kör ifrån flyget.
Europas tio bästa tågrutter
Här är de sträckor där tåget slår flyget på total restid:
- Bryssel–Paris: 140 minuter snabbare
- Frankfurt–Köln: 132 minuter
- Madrid–Valencia: 110 minuter
- Milano–Florens: 100 minuter
- London–Paris: 99 minuter
- Rom–Florens: 97 minuter
- Madrid–Barcelona: 87 minuter
- Paris–Lyon: 86 minuter
- London–Bryssel: 83 minuter
- Madrid–Sevilla: 80 minuter
På flera av rutterna är tåget dessutom betydligt billigare. Madrid–Sevilla är ett bra exempel. Där kostar tågbiljetten omkring 10 euro, medan flyget ligger runt 37 euro – innan eventuella bagageavgifter.
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Två transportslag – två olika jobb
Det betyder inte att flyget håller på att förlora. Tvärtom. För längre resor är flyget fortfarande oslagbart. Ingen väljer tåget till Mallorca eller Aten.
Men när avstånden ligger kring 20–70 mil har snabbtågen blivit en allt tuffare konkurrent. De avgår från stadens centrum, kräver ingen säkerhetskontroll värd namnet och lämnar dig mitt i nästa stad.
Det är också därför många europeiska länder fortsätter att investera i höghastighetsjärnvägar samtidigt som flygbolagen satsar på längre internationella linjer. De två transportslagen kompletterar varandra snarare än konkurrerar överallt.
Den som vill resa snabbast gör därför klokt i att inte stirra sig blind på flygtiden. Ibland är det tåget som går i 300 kilometer i timmen – och ändå känns som genvägen.
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