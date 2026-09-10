Förr satt vi hemma och väntade på att världsstjärnorna skulle komma till stan. Nu fungerar det tvärtom. Céline Dion slår sig ner i Paris – och hennes fans bokar flygbiljetter, hotellrum och restaurangbord för att komma till henne.
Céline Dion får fansen att boka Paris – och miljarderna följer med
Det säger en del om hur både musikbranschen och vårt resande har förändrats. Världsstjärnan behöver inte längre åka på ändlösa turnéer mellan Stockholm, Hamburg och Birmingham. Hon kan slå upp sitt hov i en storstad och låta undersåtarna komma resande.
Just nu heter hovet Paris och drottningen Céline Dion, skriver Euronews.
Världsstjärnan nära comeback – Paris fylls av hemliga budskap
Mystiska affischer, gamla hits signerade världsstjärnan och en stad som älskar drama. Paris spelar just nu huvudrollen i det som kan bli ett av
Céline får flygsökningarna att lyfta
Inför Céline Dions stora återkomst till scenen har internationella flygsökningar till Paris ökat med 11 procent jämfört med samma period förra året.
Amerikanerna står för mer än en fjärdedel av sökningarna. Därefter kommer Brasilien och Kanada. Från Thailand har antalet bokningar ökat med hela 200 procent och från Japan med 40 procent.
Det här är alltså inte människor som råkar befinna sig i Paris och tänker att Céline Dion kan vara ett trevligt tidsfördriv mellan Louvren och en löksoppa.
De åker till Paris för Céline Dion.
Hon gör 16 konserter på La Défense Arena under september och oktober och återkommer sedan med ytterligare tio konserter i maj 2027.
Tidigare forskning har uppskattat att höstens konserter kan locka omkring 480 000 åskådare. Den ekonomiska effekten för Parisregionen beräknas kunna hamna någonstans mellan 570 miljoner och nästan en miljard euro när biljetter, hotell, restauranger och transporter räknas in.
En ganska hygglig sidoinkomst för att sjunga My Heart Will Go On några kvällar.
Adele visade vägen
Vi har sett samma fenomen tidigare.
När Adele gjorde tio konserter i München sommaren 2024 byggdes i praktiken en hel värld runt henne. Ett tillfälligt stadionområde restes och mer än 730 000 människor kom för att se henne.
För München blev Adele nästan lika mycket turistattraktion som Marienplatz och ölhallarna.
Stadens bedömning i efterhand var att konserterna skapade ekonomiska effekter på omkring 540 miljoner euro. Hotellen fylldes, restaurangerna fick gäster och människor som kanske aldrig hade funderat på en semester i München hittade plötsligt en mycket bra anledning.
Adele hade redan gjort samma sak i Las Vegas, staden där artistresidenset länge varit en egen affärsmodell.
Skillnaden är att modellen nu flyttar ut i resten av världen.
Sju måsten i Dolly Partons musikaliska hemstad
Nashville är staden där countrymusiken blev industri, religion och turistattraktion på samma gång. Dolly Parton föddes visserligen i Locust Ridge utanför
Världsturnén vänds upp och ner
Förr fungerade musikbranschen ungefär som glassbilen.
Artisten åkte runt och publiken väntade på att hon skulle komma till deras stad.
Nu börjar de största artisterna i stället kunna välja en stad, bygga en spektakulär produktion och stanna där. För artisten betyder det mindre resande, enklare logistik och möjligheten att bygga en show som är betydligt större än något som ska packas ner efter varje kväll.
För publiken betyder det något annat.
Konsertbiljetten blir början på en resa.
Flyg, två eller tre hotellnätter, middag, shopping och kanske några dagar semester byggs runt två timmar med en favoritartist.
Resebranschen har redan ett namn på fenomenet: culture tripping.
Vi reser efter det vi älskar
Det passar också ganska väl in i hur vi börjat resa.
Vi åker inte längre bara till Paris för Eiffeltornet eller London för Big Ben. Vi åker för fotboll, restauranger, musikfestivaler, utställningar och världsstjärnor.
Och för turiststäderna är det rena jackpotten.
En artist som Céline Dion skapar inte bara intäkter inne på arenan. Hon fyller hotell flera nätter, restauranger före och efter konserterna och flygstolar från andra sidan jordklotet.
Det mest intressanta är därför kanske inte att Céline Dion gör comeback.
Det är att hon knappt behöver resa någonstans för att göra den.
Förr väntade Stockholm på att världsstjärnan skulle komma.
Nu packar vi väskan och åker till hennes hov.
Därför glömmer du aldrig låtarna från din ungdom
En gammal låt kan räcka. Plötsligt är du tillbaka på en skolgård, i en bil med någon du inte tänkt på på 20 år eller på ett dansgolv där livet fortfarande