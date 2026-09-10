Céline Dion får fansen att boka Paris – och miljarderna följer med

Adele visade vägen

Vi har sett samma fenomen tidigare.

När Adele gjorde tio konserter i München sommaren 2024 byggdes i praktiken en hel värld runt henne. Ett tillfälligt stadionområde restes och mer än 730 000 människor kom för att se henne.

För München blev Adele nästan lika mycket turistattraktion som Marienplatz och ölhallarna.

Stadens bedömning i efterhand var att konserterna skapade ekonomiska effekter på omkring 540 miljoner euro. Hotellen fylldes, restaurangerna fick gäster och människor som kanske aldrig hade funderat på en semester i München hittade plötsligt en mycket bra anledning.

Adele hade redan gjort samma sak i Las Vegas, staden där artistresidenset länge varit en egen affärsmodell.

Skillnaden är att modellen nu flyttar ut i resten av världen.

ANNONS

Världsturnén vänds upp och ner

Förr fungerade musikbranschen ungefär som glassbilen.

Artisten åkte runt och publiken väntade på att hon skulle komma till deras stad.

Nu börjar de största artisterna i stället kunna välja en stad, bygga en spektakulär produktion och stanna där. För artisten betyder det mindre resande, enklare logistik och möjligheten att bygga en show som är betydligt större än något som ska packas ner efter varje kväll.

För publiken betyder det något annat.

Konsertbiljetten blir början på en resa.

Flyg, två eller tre hotellnätter, middag, shopping och kanske några dagar semester byggs runt två timmar med en favoritartist.

Resebranschen har redan ett namn på fenomenet: culture tripping.

ANNONS

Cykelbanorna har blivit en lika självklar del av Paris som kaféborden. Foto: Canva

Vi reser efter det vi älskar

Det passar också ganska väl in i hur vi börjat resa.

Vi åker inte längre bara till Paris för Eiffeltornet eller London för Big Ben. Vi åker för fotboll, restauranger, musikfestivaler, utställningar och världsstjärnor.

Och för turiststäderna är det rena jackpotten.

En artist som Céline Dion skapar inte bara intäkter inne på arenan. Hon fyller hotell flera nätter, restauranger före och efter konserterna och flygstolar från andra sidan jordklotet.

Det mest intressanta är därför kanske inte att Céline Dion gör comeback.

Det är att hon knappt behöver resa någonstans för att göra den.

Förr väntade Stockholm på att världsstjärnan skulle komma.

ANNONS

Nu packar vi väskan och åker till hennes hov.