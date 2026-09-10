Efter rekordår skulle Dubai fortsätta växa som världens kanske mest väloljade turistmaskin. Sedan kom kriget, flygstörningarna och ett rejält tapp på flygplatsen. Nu plockar emiratet fram ett enkelt motdrag: låt invånarna bjuda in släkt och vänner – och locka med rabatter för tusentals kronor.
Så ska Dubai räddas från turistfiasko
Dubai brukar lösa problem på samma sätt som man bygger skyskrapor: stort, snabbt och gärna med en fontän utanför.
Turismen 2026 har visat sig svårare.
Från rekord till ras
Under 2025 tog Dubai emot rekordhöga 19,59 miljoner internationella övernattande besökare, fem procent fler än året före.
Vi har tidigare skrivit om hur konflikten i Mellanöstern slog rakt mot Dubais kanske viktigaste tillgång: rollen som global knutpunkt mellan Europa och Asien.
När luftrum stängdes och flygbolag tvingades ställa in eller lägga om sina rutter försvann en del av själva poängen med Dubai som enkel mellanlandning och weekenddestination.
Dubai International Airport hade 31,5 miljoner passagerare under första halvåret 2026, jämfört med 46 miljoner året före. Det motsvarar ett tapp på drygt 31 procent.
Det är svårt att sälja världens smidigaste turistmaskin när flyget inte längre känns lika självklart.
Nu ska invånarna sälja Dubai
Ett av motdragen heter A Dubai Invite.
Upplägget är enkelt. Människor som bor i Dubai får bjuda in vänner och familj från andra länder. Gästerna lockas med hotellrabatter, restaurangerbjudanden och billigare eller gratis inträden till turistattraktioner.
Värdet på paketen har varit upp till 3 000 dirham, omkring 7 000 kronor.
Intresset blev betydligt större än myndigheterna hade räknat med. Över 90 000 invånare registrerade sig, vilket fick turistmyndigheten att mer än tredubbla antalet paket.
Över 30 000 paket hade delats ut när registreringen stängdes.
Strategin är inte särskilt komplicerad.
När de vanliga turistströmmarna svajar får invånarna själva bli resebyråer.
Du bor redan här. Ring din moster.
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Dubai konkurrerar med pris
Det säger samtidigt något om hur läget har förändrats.
Dubai har under många år konkurrerat genom att bygga större hotell, högre torn, märkligare attraktioner och restauranger med fler stjärnor än en mindre galax.
Nu konkurrerar man också med rabattkuponger.
Erbjudandena omfattar stora hotell, restauranger, vattenparker och nöjesparker.
Det är ganska långt från bilden av Dubai som destinationen där plånboken förväntas ge upp redan i hotellobbyn.
Problemet går inte att rabattera bort
För svenska och andra europeiska resenärer finns dock en faktor som inga gratisbiljetter kan lösa: osäkerheten i regionen.
Dubai i sig har länge haft rykte om sig att vara tryggt, välorganiserat och lättillgängligt. Men turism handlar minst lika mycket om känsla som statistik. Om människor blir osäkra på flygrutter, säkerhet eller vad som händer i grannländerna hjälper det inte alltid att hotellet blivit billigare.
Det är Dubais stora problem hösten 2026.
Staden kan sänka priser, dela ut vattenparksbiljetter och låta 90 000 invånare agera ambassadörer.
Men den kan inte kontrollera vad som händer några hundra kilometer bort.
Solen verkar däremot fortfarande leverera.
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