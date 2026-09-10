Så ska Dubai räddas från turistfiasko

Nu ska invånarna sälja Dubai

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Ett av motdragen heter A Dubai Invite.

Upplägget är enkelt. Människor som bor i Dubai får bjuda in vänner och familj från andra länder. Gästerna lockas med hotellrabatter, restaurangerbjudanden och billigare eller gratis inträden till turistattraktioner.

Värdet på paketen har varit upp till 3 000 dirham, omkring 7 000 kronor.

Intresset blev betydligt större än myndigheterna hade räknat med. Över 90 000 invånare registrerade sig, vilket fick turistmyndigheten att mer än tredubbla antalet paket.

Över 30 000 paket hade delats ut när registreringen stängdes.

Strategin är inte särskilt komplicerad.

När de vanliga turistströmmarna svajar får invånarna själva bli resebyråer.

Du bor redan här. Ring din moster.

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Dubai konkurrerar med pris

Det säger samtidigt något om hur läget har förändrats.

Dubai har under många år konkurrerat genom att bygga större hotell, högre torn, märkligare attraktioner och restauranger med fler stjärnor än en mindre galax.

Nu konkurrerar man också med rabattkuponger.

Erbjudandena omfattar stora hotell, restauranger, vattenparker och nöjesparker.

Det är ganska långt från bilden av Dubai som destinationen där plånboken förväntas ge upp redan i hotellobbyn.

Från de dyraste husen kan man se det högsta. Bara i Dubai – och bara för de superrika. (Foto: TT)

Problemet går inte att rabattera bort

För svenska och andra europeiska resenärer finns dock en faktor som inga gratisbiljetter kan lösa: osäkerheten i regionen.

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Dubai i sig har länge haft rykte om sig att vara tryggt, välorganiserat och lättillgängligt. Men turism handlar minst lika mycket om känsla som statistik. Om människor blir osäkra på flygrutter, säkerhet eller vad som händer i grannländerna hjälper det inte alltid att hotellet blivit billigare.

Det är Dubais stora problem hösten 2026.

Staden kan sänka priser, dela ut vattenparksbiljetter och låta 90 000 invånare agera ambassadörer.

Men den kan inte kontrollera vad som händer några hundra kilometer bort.

Solen verkar däremot fortfarande leverera.