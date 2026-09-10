EU skruvar åt Airbnb – semesterfavoriten kan bli både dyrare att hitta

Europa älskar lägenhetssemestern

Det här är ingen liten nisch.

Under 2025 bokades omkring 952 miljoner gästnätter i EU genom Airbnb, Booking och Expedia. Det var 11,4 procent fler än året innan. Bara under årets första tre månader 2026 ökade antalet ytterligare 9,7 procent.

Sverige står inte utanför utvecklingen. Under 2025 registrerades omkring 10 miljoner gästnätter i Sverige genom de stora plattformarna för korttidsboende. Frankrike toppade EU med 213 miljoner, följt av Spanien med 189 miljoner och Italien med 139 miljoner.

Vi har alltså blivit väldigt förtjusta i att resa utomlands och låtsas att vi bor där.

Frukost på kvarterskaféet. Vin från den lilla handlaren på hörnet. Tvättmaskin i badrummet. Och naturligtvis 47 meddelanden från värden om exakt vilken soptunna pizzakartongen ska ligga i.

Paris visar vart utvecklingen är på väg

På flera populära destinationer har utvecklingen redan börjat.

I Paris får en permanent bostad i dag normalt hyras ut som turistboende högst 90 dagar om året. Den franska lagstiftningen har dessutom gett kommunerna ökade möjligheter att skärpa reglerna.

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Barcelona har gått ännu längre i kampen mot turistlägenheter, medan även städer som Amsterdam och Venedig under flera år försökt hitta sätt att begränsa den växande korttidsuthyrningen.

Det nya EU-förslaget kan göra den sortens lokala regler enklare att försvara juridiskt.

Airbnb slår tillbaka

Airbnb köper inte problembeskrivningen.

Bolaget stödjer visserligen ambitionen att göra bostäder billigare, men hävdar att det stora europeiska problemet är att det byggs för lite. Enligt Airbnb kommer hårdare begränsningar av korttidsuthyrning inte automatiskt att skapa nya bostäder.

Bolaget vill också att EU tydligare skiljer mellan privatpersoner som hyr ut sitt eget hem eller sommarhus ibland och professionella aktörer som driver stora mängder turistlägenheter.

Det är en ganska viktig skillnad.

Att farmor hyr ut gästrummet under Eurovision är trots allt något annat än att ett helt bostadshus förvandlas till ett hotell utan reception.

Drömmen om en egen liten lägenhet mitt i storstaden kan bli både dyrare och svårare att förverkliga. (Foto: Airbnb)

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Redan en ny EU-regel

Och EU har redan börjat skruva åt marknaden.

Sedan 20 maj 2026 gäller den nya EU-förordningen om korttidsuthyrning. Där standardiseras bland annat registrering och informationsutbyte mellan plattformar och myndigheter. I områden med registreringssystem kan värdar behöva registreringsnummer, samtidigt som plattformarna måste lämna uppgifter som gör det betydligt enklare för myndigheterna att upptäcka olaglig uthyrning.

Affordable Housing Act är nästa steg.

Men det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande är ett förslag. EU-länderna och Europaparlamentet ska nu förhandla om reglerna innan de kan bli lag.

Färre fynd för semesterfiraren

För svenska resenärer är den möjliga konsekvensen ganska enkel.

Ju hårdare regler som införs i populära städer, desto färre lägenheter kan hamna på Airbnb. När utbudet minskar samtidigt som Europas aptit på lägenhetssemester fortsätter att växa finns en ganska gammal ekonomisk regel som brukar göra entré: priserna går upp.

Det kan gynna hotellbranschen, men knappast familjen som hellre hyr en lägenhet med två sovrum och kök än två hotellrum.

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Striden handlar därför om betydligt mer än Airbnb.

På ena sidan finns människor som vill ha någonstans att bo året runt. På den andra står fastighetsägare och en turistindustri som vant sig vid att nästan varje lägenhet kan bli hotellrum med några knapptryckningar.

Och mitt emellan står vi resenärer och undrar vart den där perfekta lilla lägenheten med balkong i Paris tog vägen.