Ryanairs grundare köpte hästgård – nu säljs den för en halv miljard

Det är med andra ord en ganska bra värdeutveckling för mannen som var med och skapade Europas kanske mest kompromisslösa lågprisflygbolag.

951 tunnland hästar och historia

Castleton Farm omfattar 951 acres, motsvarande ungefär 385 hektar. Här finns 16 stallbyggnader med sammanlagt 268 hästboxar, tio bostadshus och ett huvudhus i grekisk nyklassicistisk stil från 1840-talet.

Dessutom får köparen en täckt bro, pampiga järngrindar, en rund stenbyggnad och – förstås – en egen hästkyrkogård.

Det senare är möjligen inte det första man frågar mäklaren om på Hemnet.

Gårdens historia sträcker sig tillbaka till 1793 och den utvecklades under slutet av 1800-talet till en av USA:s mer välkända anläggningar för uppfödning av kapplöpningshästar. Bland hästarna med koppling till Castleton finns Domino, Sysonby och Ben Brush.