Tony Ryan blev rik på att sälja billiga flygbiljetter till européer. Själv lade Ryanairs grundare pengarna på något betydligt mer exklusivt: en gigantisk hästgård i Kentucky. Nu säljer familjen egendomen för motsvarande drygt en halv miljard kronor.
Ryanairs grundare köpte hästgård – nu säljs den för en halv miljard
När Tony Ryan köpte Castleton Farm utanför Lexington i Kentucky 2001 betalade han 14 miljoner dollar. Nu hoppas familjen få 57,5 miljoner dollar, omkring 540 miljoner kronor, enligt The Times of India.
Det är med andra ord en ganska bra värdeutveckling för mannen som var med och skapade Europas kanske mest kompromisslösa lågprisflygbolag.
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951 tunnland hästar och historia
Castleton Farm omfattar 951 acres, motsvarande ungefär 385 hektar. Här finns 16 stallbyggnader med sammanlagt 268 hästboxar, tio bostadshus och ett huvudhus i grekisk nyklassicistisk stil från 1840-talet.
Dessutom får köparen en täckt bro, pampiga järngrindar, en rund stenbyggnad och – förstås – en egen hästkyrkogård.
Det senare är möjligen inte det första man frågar mäklaren om på Hemnet.
Gårdens historia sträcker sig tillbaka till 1793 och den utvecklades under slutet av 1800-talet till en av USA:s mer välkända anläggningar för uppfödning av kapplöpningshästar. Bland hästarna med koppling till Castleton finns Domino, Sysonby och Ben Brush.
Ryanair-miljonerna gick till Kentucky
Tony Ryan blev framför allt känd som medgrundare till Ryanair. När han köpte Castleton hade flygbolaget redan påbörjat den aggressiva expansion som så småningom skulle göra Ryanair till en av Europas största aktörer.
På gården fortsatte Ryan däremot med en betydligt äldre affärsmodell: hästuppfödning.
Familjen renoverade fastigheten och fortsatte verksamheten efter Tony Ryans död 2007. Sonen Shane Ryan tog över och har drivit gården vidare.
Nu vill han sälja. Han tillbringar mer tid i Europa och nästa generation verkar inte ha samma passion för hästar.
Säljs på auktion
Castleton Farm ska säljas som sista objekt på Keeneland Championship Sale den 28 oktober, i samarbete med Bluegrass Sotheby’s International Realty.
Utgångspriset på 57,5 miljoner dollar är mer än fyra gånger vad Tony Ryan betalade för 25 år sedan.
Ryanair blev berömt för att ta betalt för nästan allt.
På Castleton Farm ingår åtminstone hästkyrkogården.
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