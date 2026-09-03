Ska du resa bort mellan november och mars med Ryanair? Det kan det vara en god idé att boka biljett nu då bolaget beräknas höjsa priserna som följd av kriget i Iran.
Så mycket dyrare blir din vintersemester
Ryanair sänker sitt passagerarmål för räkenskapsåret 2027 från 216 till 214 miljoner resenärer. Nedskärningen läggs på vinterprogrammet mellan november och mars, och väntas minska vinterförlusten med 70 till 100 miljoner euro, rapporterar Finance Biggo. Det motsvarar cirka 778 till 1 112 miljoner kronor.
Dagens PS har följt bränslekrisen sedan i våras, bland annat när Europas lager av flygbränsle sjönk till under en månads förbrukning.
Därför höjs biljettpriset
Det börjar i Hormuzsundet. Ungefär 30 procent av Europas import av jetbränsle kommer normalt från Gulfregionen. När sundet i praktiken är stängt under kriget mot Iran står tankfartygen kvar innanför.
Jetbränsle är inte samma sak som råolja. Det måste raffineras, och kapaciteten i Europa var ansträngd redan innan. Ett tecken på hur skevt läget har blivit är att diesel nästan alltid har handlats till en premie mot jetbränsle, ett förhållande som nu har kollapsat.
Enligt IATA:s senaste mätning låg jetbränslet kring 156 dollar, motsvarande 1 495 kronor, per fat, upp 8,2 procent på en månad och 74,2 procent på ett år.
Bränsle utgör normalt omkring 25 procent av priset på en flygbiljett. Det är därför Oilprice uppskattar att biljetterna kan bli 20 procent dyrare. När kostnaden stiger så här måste bolagen antingen höja priserna eller sluta flyga de linjer som inte bär sig. Ryanair gör nu det senare.
Därför räcker inte tidigare inköp
Flygbolag köper bränsle i förväg till avtalat pris, så kallad hedgning. Ryanair är ett av branschens mest säkrade bolag. Omkring 80 procent av behovet fram till mars 2027 är låst på ungefär 67 dollar per fat, och ytterligare 15 procent på 85 dollar, enligt Guardian via SimpleFlying.
Problemet är det resterande flygbränslet som behövs. Det måste köpas till dagspris, som bolaget uppger till omkring 140 dollar, eller 1 342 kronor, per fat. På vintern, när planen ändå flyger med sämre beläggning, blir varje sådan avgång svår att räkna hem. Att ställa in flyget är då billigare än att genomföra resan.
I Ryanairs fall blir det ökade biljettpriser snarare än inställda avgångar för den minskade mängden resenärer som flyger.
Det är också skälet till varningen inför vintern. Bolag som säkrat mindre flygbränsle i förväg måste köpa en större andel till dagspris. Ryanair säger att några av dem kan få svårt att behålla kapaciteten eller ens överleva vintern, enligt Irish Examiner.
Under det gångna kvartalet har Ryanairs egna biljettpriser legat något lägre än i fjol, enligt RTÉ.
Så mycket dyrare blir biljetten
Då bränslet utgör omkring 25 procent av priset på en flygbiljett, blir en fördubbling av bränslepriset ungefär 25 procent dyrare för en biljett, om allt annat är lika.
Använder man IATA:s uppgång på 74,2 procent det senaste året landar man på ungefär 19 procent. Det stämmer väl med Oilprices bedömning i mars om upp till 20 procent dyrare biljetter. Det innebär att:
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- En tur och retur som kostat 1 500 kronor blir omkring 285 kronor dyrare.
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- Fyra personer som reser tillsammans betalar cirka 1 140 kronor mer.
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- På en charterresa där flygdelen är 4 000 kronor av totalpriset blir påslaget runt 760 kronor.
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