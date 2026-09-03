Så mycket dyrare blir din vintersemester

Dagens PS har följt bränslekrisen sedan i våras, bland annat när Europas lager av flygbränsle sjönk till under en månads förbrukning.

Därför höjs biljettpriset

Det börjar i Hormuzsundet. Ungefär 30 procent av Europas import av jetbränsle kommer normalt från Gulfregionen. När sundet i praktiken är stängt under kriget mot Iran står tankfartygen kvar innanför.

Jetbränsle är inte samma sak som råolja. Det måste raffineras, och kapaciteten i Europa var ansträngd redan innan. Ett tecken på hur skevt läget har blivit är att diesel nästan alltid har handlats till en premie mot jetbränsle, ett förhållande som nu har kollapsat.

Enligt IATA:s senaste mätning låg jetbränslet kring 156 dollar, motsvarande 1 495 kronor, per fat, upp 8,2 procent på en månad och 74,2 procent på ett år.

Bränsle utgör normalt omkring 25 procent av priset på en flygbiljett. Det är därför Oilprice uppskattar att biljetterna kan bli 20 procent dyrare. När kostnaden stiger så här måste bolagen antingen höja priserna eller sluta flyga de linjer som inte bär sig. Ryanair gör nu det senare.