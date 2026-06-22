Ryanair-bossen kan casha in ytterligare 1,6 miljarder

Det var marknadspriset i februari, innan Irankonflikten slog mot flygaktier världen över.

Optionen kan lösas in först om ett av två villkor uppfylls. Antingen att aktiekursen når 42 euro, en uppgång på två tredjedelar från dagens nivå. Eller att bolagets vinst efter skatt passerar 4 miljarder euro, en ökning på 76 procent.

Om aktien når målet innebär det en vinst på minst 153 miljoner euro, motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor, enligt Financial Times beräkningar.

O’Learys filosofi

O’Leary har aldrig valt den klassiska vd-lönemodellen. Under Ryanairs senaste resultatsamtal förklarade han:

”Jag får en väldigt blygsam grundlön och bonus, ingen pension och inget annat. Jag vill att min ersättning ska vara kopplad till mycket ambitiösa vinst- och aktiekursmål.”

Hans befintliga aktieinnehav i bolaget han lett i tre decennier har redan gjort honom till miljardär. Det nuvarande kontraktet, som löper till 2028, kan ge honom ytterligare 100 miljoner euro i aktier om han lyckas dubbla nettovinsten eller höja aktiekursen med 80 procent.

Det nya avtalet löper från 2028 till 2032 och är kortare än de femårsavtal han tidigare signerat. O’Leary försökte förhandla ner kontraktstiden till bara två år.

”De ville att jag skulle stanna till 2033, jag sa att jag kunde gå till 2030, så vi landade på 32”, sa han till FT. Han har tidigare sagt att det blir hans sista kontrakt innan han lämnar över till en ”snällare” efterträdare.

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Aktien under press, bolaget på offensiven

Ryanairs aktie har fallit runt 20 procent sedan årsskiftet, till stor del driven av osäkerheten kring bränsleförsörjningen kopplad till konflikten i Mellanöstern. Men sett över det senaste decenniet har kursen dubblats.

Bolaget har hedgat 80 procent av sommarens bränsle till lägre priser än förra året och flaggat för att svagare konkurrenter kan tvingas lägga ner. Samtidigt har Ryanair satsat offensivt på den svenska marknaden och flyttat kapacitet från länder med höga flygskatter.

Analyshuset Bernstein har en köprekommendation med riktkurs 32 euro. Deutsche Bank siktar på 33 euro. Båda innebär en blygsam uppgång från dagens kurs runt 29 euro, långt under de 42 euro som krävs för att O’Learys optioner ska bli värda något.