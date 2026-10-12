Därför lägger flygbolagen miljarder på att få gamla plan att kännas nya

Ingen passagerare ser flygplanets skrynklor

Nathaniel Pieper, kommersiell chef på American Airlines, sammanfattar flygbolagens resonemang ganska väl:

”Ingen kommer att veta vad det står på skrovet.”

Flygplan är konstruerade för att användas länge. Med rätt underhåll kan de fortsätta flyga säkert i decennier. CNN konstaterar att kommersiella flygplan som är upp till 45 år gamla fortfarande används runt om i världen.

ANNONS

För en vanlig resenär är det däremot svårt att avgöra om planet är fem, femton eller trettiofem år gammalt.

En sliten stol med askgrå plast, trasigt armstöd och en skärm som känns hämtad från en Volvo 740 får hela flygplanet att upplevas som gammalt.

Byt ut samma saker, sätt in snygg belysning och USB-C vid stolen och plötsligt känns maskinen som 2026.

Kabinen har blivit flygbolagets skyltfönster

Det är också därför flygbolagens kamp om passagerarna allt oftare sker inne i kabinen.

Nya flygplan kostar enorma summor och väntetiderna hos Airbus och Boeing kan vara långa. Att renovera ett flygplan som redan finns i flottan är därför ett sätt att erbjuda en modernare produkt utan att köpa ett helt nytt flygplan.

Dessutom är det svårt för passageraren att bli imponerad av en ny motor eller en renoverad landningsställskomponent.

En större skärm däremot? Den ser man direkt.

Passagerarna vill ha eluttag, wifi och bekväma stolar. Hur gammal själva flygkroppen är kommer längre ner på listan.

ANNONS

Gammalt betyder inte dåligt

Boeing 767 är ett bra exempel på hur länge en lyckad flygplanskonstruktion kan leva. Modellen introducerades 1982 och har under flera decennier varit en arbetshäst på framför allt längre linjer.

Nästa gång du kliver ombord och möts av nya stolar, stämningsbelysning och ett underhållningssystem stort som en mindre tv behöver alltså inte flygplanet vara nytt.

Det kan bara ha varit hos frisören.