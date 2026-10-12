Ett flygplan kan vara äldre än piloten och ändå kännas fabriksnytt när du kliver ombord. Flygbolagen lägger stora pengar på nya stolar, skärmar, belysning och väggpaneler – medan själva flygplanet kan ha flugit sedan början av 1990-talet. För passageraren är kabinen flygplanets ansikte.
Därför lägger flygbolagen miljarder på att få gamla plan att kännas nya
Flygplanet kan vara 35 år gammalt
När vi bokar en flygbiljett funderar de flesta mer på benutrymme och om mobilen går att ladda än på när flygplanet byggdes.
Det vet flygbolagen.
Därför kan ett äldre flygplan få en komplett ansiktslyftning med nya säten, större bagagehyllor, modern LED-belysning, nya toaletter, snabbt wifi och underhållningssystem som får kabinen att kännas betydligt yngre än flygplanets födelseattest.
CNN lyfter United Airlines Boeing 767-flotta som ett tydligt exempel. Boeing 767 började flyga kommersiellt redan på 1980-talet och fyra av Uniteds exemplar sattes i trafik 1991.
Det hindrar dem inte från att ha modern kabininredning och produkter som passageraren förknippar med betydligt nyare flygplan.
Flygkaoset ändrar svenskarnas resvanor – tryggheten slår pris och lyx
Inställda flyg och strandsatta resenärer har fått svenskarna att tänka om inför nästa semester och ändra sina resvanor. Redan i dag är trygghet den
Ingen passagerare ser flygplanets skrynklor
Nathaniel Pieper, kommersiell chef på American Airlines, sammanfattar flygbolagens resonemang ganska väl:
”Ingen kommer att veta vad det står på skrovet.”
Flygplan är konstruerade för att användas länge. Med rätt underhåll kan de fortsätta flyga säkert i decennier. CNN konstaterar att kommersiella flygplan som är upp till 45 år gamla fortfarande används runt om i världen.
För en vanlig resenär är det däremot svårt att avgöra om planet är fem, femton eller trettiofem år gammalt.
En sliten stol med askgrå plast, trasigt armstöd och en skärm som känns hämtad från en Volvo 740 får hela flygplanet att upplevas som gammalt.
Byt ut samma saker, sätt in snygg belysning och USB-C vid stolen och plötsligt känns maskinen som 2026.
Kabinen har blivit flygbolagets skyltfönster
Det är också därför flygbolagens kamp om passagerarna allt oftare sker inne i kabinen.
Nya flygplan kostar enorma summor och väntetiderna hos Airbus och Boeing kan vara långa. Att renovera ett flygplan som redan finns i flottan är därför ett sätt att erbjuda en modernare produkt utan att köpa ett helt nytt flygplan.
Dessutom är det svårt för passageraren att bli imponerad av en ny motor eller en renoverad landningsställskomponent.
En större skärm däremot? Den ser man direkt.
Gammalt betyder inte dåligt
Boeing 767 är ett bra exempel på hur länge en lyckad flygplanskonstruktion kan leva. Modellen introducerades 1982 och har under flera decennier varit en arbetshäst på framför allt längre linjer.
Nästa gång du kliver ombord och möts av nya stolar, stämningsbelysning och ett underhållningssystem stort som en mindre tv behöver alltså inte flygplanet vara nytt.
Det kan bara ha varit hos frisören.
Flygbolagens vinterkris: Konkurser hänger i luften
Flygbolagen går mot en mörk vinter. Skjutande bränslekostnader pressar branschen, Easyjet ställer in hundratusentals flygstolar och nu varnar toppchefer