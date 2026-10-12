Här är Europas bästa julmarknader 2026 – och fyra svenska alternativ

Riga är närmast för svenskar

På tredje plats kommer Riga, vilket är desto intressantare för svenska resenärer.

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Julmarknaden ligger på Domkyrkotorget mitt i den gamla staden och pågår från den 27 november till den 3 januari. Riga satsar dessutom stort på julbelysning i parker, längs kanaler och på torg.

Fyra är Lissabon, där du kan gå på julmarknad utan att samtidigt behöva överväga långkalsonger. Wonderland Lisboa i Parque Eduardo VII hade över 1,2 miljoner besökare förra året och kombinerar julbodar och pariserhjul med portugisisk mat och betydligt behagligare vintertemperaturer.

Femman Debrecen i Ungern erbjuder en mer klassisk centraleuropeisk jul med ett hundratal bodar, glögg, kastanjer och kürtőskalács, den ungerska skorstenskakan som möjligen är ännu bättre än sitt namn.

Skansen är mysigt att besöka för sin årliga julmarknad. (Foto: Skansen)

Sverige klarar julen ganska bra själv

Man behöver dock inte sätta sig på ett flygplan för att dricka varm alkohol utomhus.

Skansens julmarknad i Stockholm har arrangerats sedan 1903 och är fortfarande svårslagen. Den hålls fredag till söndag från den 27 november till den 20 december med hantverk, julmat, hemstöpta ljus, glögg och brända mandlar.

Jul på Liseberg i Göteborg öppnar den 14 november. Parken håller julöppet ända fram till den 30 december med julmarknad, restauranger och ett Liseberg som för några veckor byter karusellskrik mot bjällerklang.

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Uppsala historiska julmarknad arrangeras den 5–6 december på S Eriks torg framför domkyrkan. Ett 70-tal bodar säljer bland annat hantverk, keramik, ullprodukter och lokal mat. Miljön gör halva jobbet.

Och i Malmö blir det julmarknad på Möllevångstorget den 28 november. Här blandas den vanliga torghandeln med lokala aktörer och jultema. Möllan kommer knappast att förvandlas till Nürnberg, men det är också en del av charmen.

Europas tio bästa julmarknader 2026

Craiova, Rumänien Zürich, Schweiz Riga, Lettland Lissabon, Portugal Debrecen, Ungern Govone och Asti, Italien Valkenburg, Nederländerna Wien, Österrike Montbéliard, Frankrike Paris, Frankrike