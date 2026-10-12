Glögg, blinkande lampor och möjligheten att köpa saker i trä som man aldrig skulle överväga i juli. Julmarknaden har blivit en lika självklar del av Europas vinterturism som skidresan. Nu har över 800 000 resenärer röstat fram Europas bästa julmarknader 2026 – och vinnaren ligger överraskande nog i Rumänien.
Här är Europas bästa julmarknader 2026 – och fyra svenska alternativ
Det finns fler än 1 500 julmarknader runt om i Europa. Konkurrensen om turisterna har också gjort att den klassiska raden med röda träbodar numera kompletteras med pariserhjul, skridskobanor, ljusshower och tomtar som verkar ha fått kommunala investeringsbudgetar.
Årets vinnare heter Craiova.
Rumänien slår Wien och Dresden
Craiova i Rumänien toppar European Best Destinations lista för 2026. Marknaden breder ut sig över mer än 280 000 kvadratmeter och årets tema är ”Nötknäpparen”.
Här finns ljusinstallationer, skridskobana, pariserhjul, mat från stora delar av Östeuropa och en flygande tomtesläde. Marknaden öppnar den 13 november och håller på till den 3 januari 2027.
Tvåa kommer Zürich. Schweizarna gör ungefär som väntat: tar en gammal tradition, putsar den, organiserar den minutiöst och serverar fondue bredvid.
Stadens stora julmarknad Wienachtsdorf ligger vid operan och Zürichsjön. Där finns träbodar, julgranar och allt annat som krävs för att även en schweizisk bankdirektör ska börja längta efter tomten.
Riga är närmast för svenskar
På tredje plats kommer Riga, vilket är desto intressantare för svenska resenärer.
Julmarknaden ligger på Domkyrkotorget mitt i den gamla staden och pågår från den 27 november till den 3 januari. Riga satsar dessutom stort på julbelysning i parker, längs kanaler och på torg.
Fyra är Lissabon, där du kan gå på julmarknad utan att samtidigt behöva överväga långkalsonger. Wonderland Lisboa i Parque Eduardo VII hade över 1,2 miljoner besökare förra året och kombinerar julbodar och pariserhjul med portugisisk mat och betydligt behagligare vintertemperaturer.
Femman Debrecen i Ungern erbjuder en mer klassisk centraleuropeisk jul med ett hundratal bodar, glögg, kastanjer och kürtőskalács, den ungerska skorstenskakan som möjligen är ännu bättre än sitt namn.
Sverige klarar julen ganska bra själv
Man behöver dock inte sätta sig på ett flygplan för att dricka varm alkohol utomhus.
Skansens julmarknad i Stockholm har arrangerats sedan 1903 och är fortfarande svårslagen. Den hålls fredag till söndag från den 27 november till den 20 december med hantverk, julmat, hemstöpta ljus, glögg och brända mandlar.
Jul på Liseberg i Göteborg öppnar den 14 november. Parken håller julöppet ända fram till den 30 december med julmarknad, restauranger och ett Liseberg som för några veckor byter karusellskrik mot bjällerklang.
Uppsala historiska julmarknad arrangeras den 5–6 december på S Eriks torg framför domkyrkan. Ett 70-tal bodar säljer bland annat hantverk, keramik, ullprodukter och lokal mat. Miljön gör halva jobbet.
Och i Malmö blir det julmarknad på Möllevångstorget den 28 november. Här blandas den vanliga torghandeln med lokala aktörer och jultema. Möllan kommer knappast att förvandlas till Nürnberg, men det är också en del av charmen.
Europas tio bästa julmarknader 2026
- Craiova, Rumänien
- Zürich, Schweiz
- Riga, Lettland
- Lissabon, Portugal
- Debrecen, Ungern
- Govone och Asti, Italien
- Valkenburg, Nederländerna
- Wien, Österrike
- Montbéliard, Frankrike
- Paris, Frankrike
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