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Resor

Världens mest osäkra flygbolag – över 400 har dött i deras olyckor

De mest osäkra flygbolagen i världen
Yeti Airlines krashade ännu en gång utanför Katmandu i januari , 2023. De toppar listan över de mest osäkra flygbolagen att flyga med. Foto: TT/AP Photo/Yunish Gurung

Sedan 2016 har mer än 400 människor omkommit i olyckor med flygbolag som i dag är förbjudna att flyga i EU.

Det visar en genomgång av de 154 bolagen på EU-kommissionens flygsäkerhetslista, som uppdaterades senast i juni, mot Aviation Safety Networks olycksdatabas, nationella haverikommissioner och nyhetsrapportering. Dödsolyckorna är minst 31. Nepal står för 15 av dem.

Bara 12 procent av européerna kontrollerar listan innan de reser, enligt en Eurobarometer som kommissionen publicerade i samband med uppdateringen.

Endast 8 procent säger att de skulle boka en resa med ett bolag som står på den.

Kommissionen skriver att listan ger ”användbar information till personer som vill resa utanför EU, så att de kan undvika att flyga med de här flygbolagen om de vill”.

De dödligaste olyckorna bland de förbjudna bolagen sedan 2016

BolagLandDatumFlygplan och platsDöda
Yeti AirlinesNepal15 jan 2023ATR 72, Pokhara72
Iran Aseman AirlinesIran18 feb 2018ATR 72, Zagrosbergen66
AeroflotRyssland5 maj 2019Suchoj Superjet 100, Moskva-Sjeremetievo41
Busy Bee CongoKongo-Kinshasa24 nov 2019Dornier 228, Goma26–29, flera på marken
Tara AirNepal24 feb 2016Twin Otter, Myagdi23
Tara AirNepal29 maj 2022Twin Otter, Mustang22
Precision AirTanzania6 nov 2022ATR 42, Victoriasjön vid Bukoba19
SkolRyssland21 okt 2016Mi-8-helikopter, Jamal19
Saurya AirlinesNepal24 jul 2024CRJ200, Katmandu18
UTairRyssland4 aug 2018Mi-8-helikopter, Krasnojarsk kraj18
Tracep Congo AviationKongo-Kinshasa25 sep 2026L-410, Kenge17 enligt transportministeriet

Källor: EU-kommissionen, Aviation Safety Network, nationella haverikommissioner och nyhetsrapportering.

Granskningar fäller bolagen

Sex bolag är förbjudna för egna allvarliga säkerhetsbrister. Bara ett av dem, Iran Aseman Airlines, har haft en dödsolycka sedan 2016. Ett ATR 72 flög in i Zagrosbergen i februari 2018 och alla 66 ombord omkom.

Förbuden bygger på granskningar av hur bolagen och deras myndigheter följer internationella säkerhetsstandarder. Air Express Algeria, som lades till i juni, stoppades efter ”allvarliga säkerhetsproblem som identifierats vid bedömningar gjorda av EU:s experter på flygsäkerhet”, enligt kommissionen.

”Ett flygförbud från EU ger ingen procentsats för hur sannolik en olycka skulle vara på en viss flygning”, skriver Dominik Hochwarth, redaktör på tyska Ingenieur.de, som har gått igenom listan.

Bolagen med eget förbud eller begränsning

BolagLandVad som gäller i EUDödsolyckor sedan 2016Säkerhetsbetyg AirlineRatings
Air Express AlgeriaAlgerietTotalförbud sedan juni 20260Saknas
Air ZimbabweZimbabweTotalförbud02 av 7
Avior AirlinesVenezuelaTotalförbud02 av 7
Iran Aseman AirlinesIranTotalförbud1 (66 döda)2 av 7
Fly BaghdadIrakTotalförbud sedan 20230Saknas
Iraqi AirwaysIrakTotalförbud01 av 7
Iran AirIranFår inte flyga Fokker 100 eller Boeing 74701 av 7
Air KoryoNordkoreaBara två Tupolev Tu-204 godkända02 av 7

De 22 ryska bolagen är förbjudna för att Ryssland efter invasionen av Ukraina behöll mer än 500 västbyggda flygplan som var leasade från utlandet, enligt kommissionen. Planen registrerades om och saknar giltiga luftvärdighetsbevis. Nära en femtedel av flottan hos landets elva största flygbolag står nu på marken i brist på reservdelar, enligt Euronews, och ryska aktörer har fått in en Airbus via Turkiet trots sanktionerna.

Nepal har flest döda

Nepals 20 förbjudna bolag har haft 15 dödsolyckor sedan 2016. I dem omkom 176 människor, de flesta i helikoptrar och småplan i bergen.

Landet har stått på listan sedan december 2013.

Regeringens mål att komma bort till mitten av januari 2027 är i fara sedan två lagförslag om att dela upp luftfartsmyndigheten fastnat i parlamentet, rapporterade The Kathmandu Post den 5 oktober.

Turism- och luftfartsminister Khadkaraj Paudel sade i augusti till Kantipur att Nepal ska bort från listan ”inte bara genom diplomatiska initiativ utan också genom verkliga och mätbara förbättringar inom luftfarten”.

Den senaste dödsolyckan inträffade den 25 september, när ett L-410 från Tracep Congo Aviation störtade i Kenge i Kongo-Kinshasa med två generaler ombord. Landets transportministerium uppgav 17 döda, nyhetsbyrån Reuters 13.

Afrikanska flygbolag hade 7,86 olyckor per miljon flygningar under 2025, drygt sex gånger så många som de europeiska bolagen, enligt IATA:s säkerhetsrapport, som inte redovisar siffror per bolag.

”Flyget är så säkert att till och med en enda olycka bland de nästan 40 miljoner flygningar som görs varje år flyttar den globala statistiken”, säger IATA:s generaldirektör Willie Walsh.

Alla förbjudna bolag per land

LandAntalDödsolyckor sedan 2016Bolag
Tanzania344Adventure Aloft, African Skydive Adventures, Air Excel, Air Tanzania, Arusha Medivac, As Salaam Air, Auric Air, Coastal Aviation, Cropcair Aviation, Everett Aviation, Flight Link, Fly Safari Airlink, Fly Zanzibar, Grumeti Air, Jambo Aviation, Kilimedi Air, Level Up Aviation, Miracle Experience, Mission Aviation Fellowship, My Fly Aviation, Nyssa Balloon Safaris, Pelican Aviation and Tours, Precision Air, Regional Air, Safari Plus, Serengeti Balloons, Shine Aviation, Shine Balloons Safaris, State Aviation, Tanzanair, Tropic Helicopters, Tropical Air, Unity Air, Zantas Air
Ryssland223Aeroflot, Alrosa, Aurora, Aviastar-TU, I Fly, Ikar (Pegas Fly), IrAero, Izhavia, Nordstar, Nordwind, Pobeda, Rossiya, RusJet, RusLine, S7 (Siberia Airlines), Skol, Smartavia, UTair, Ural Airlines, UVT Aero, Yakutia, Yamal
Nepal2015Air Dynasty, Altitude Air, Buddha Air, Fishtail Air, Heli Everest, Himalaya Airlines, Kailash Helicopter, Makalu Air, Manang Air, Mountain Helicopters, Nepal Airlines, Prabhu Helicopters, Saurya Airlines, Shree Airlines, Simrik Air, Simrik Airlines, Sita Air, Summit Air, Tara Air, Yeti Airlines
Kongo-Kinshasa137AB Business, Air Fast Congo, Air Kasai, Air Katanga, Busy Bee Congo, Compagnie Africaine d’Aviation, Congo Airways, Goma Express, Kin Avia, Malu Aviation, Serve Air Cargo, Swala Aviation, Tracep Congo Aviation
Sudan120 (16 plan förstörda på marken i kriget)Alfa Airlines, Badr Airlines, Blue Bird Aviation, Eldinder Aviation, Green Flag Aviation, Helejetic Air, Kata Air Transport, Kush Aviation, Nova Airways, Sudan Airways, Sun Air, Tarco Air
Libyen100Afriqiyah Airways, Air Libya, Al Maha Aviation, Berniq Airways, Buraq Air, Global Air Transport, Hala Airlines, Libyan Airlines, Libyan Wings, Petro Air
Armenien90Air Dilijans, Armenia Airways, Armenian Airlines, Armenian Helicopters, Fly Arna, FlyOne Armenia, Novair, Shirak Avia, Skyball
Surinam80Badjas Cargo, Blue Wing Airlines, Fly All Ways, Gum Air, MAF Suriname, Surinam Airways, United Aviation Services, Vortex Air Services
Angola71Aerojet, Air Jet, Bestfly, Guicango, Heliang, SJL, Sonair
Kongo-Brazzaville50Canadian Airways Congo, Equaflight, Equajet, Société Nouvelle Air Congo, Trans Air Congo
Afghanistan20Ariana Afghan Airlines, Kam Air
Ekvatorialguinea20Ceiba Intercontinental, Cronos Airlines
Eritrea20Eritrean Airlines, Nasair Eritrea
Djibouti10Daallo Airlines
São Tomé och Príncipe10STP Airways
LiberiaAllaInga bolag namngivna
Sierra LeoneAllaInga bolag namngivna

Angolanska TAAG och Heli Malongo är undantagna. Dödsolyckor räknas från 1 januari 2016 till 12 oktober 2026 och är minsta antal, mindre operatörer kan ha olyckor som inte registrerats.

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