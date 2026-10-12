Världens mest osäkra flygbolag – över 400 har dött i deras olyckor

Granskningar fäller bolagen

Sex bolag är förbjudna för egna allvarliga säkerhetsbrister. Bara ett av dem, Iran Aseman Airlines, har haft en dödsolycka sedan 2016. Ett ATR 72 flög in i Zagrosbergen i februari 2018 och alla 66 ombord omkom.

Förbuden bygger på granskningar av hur bolagen och deras myndigheter följer internationella säkerhetsstandarder. Air Express Algeria, som lades till i juni, stoppades efter ”allvarliga säkerhetsproblem som identifierats vid bedömningar gjorda av EU:s experter på flygsäkerhet”, enligt kommissionen.

ANNONS

”Ett flygförbud från EU ger ingen procentsats för hur sannolik en olycka skulle vara på en viss flygning”, skriver Dominik Hochwarth, redaktör på tyska Ingenieur.de, som har gått igenom listan.

Bolagen med eget förbud eller begränsning

Bolag Land Vad som gäller i EU Dödsolyckor sedan 2016 Säkerhetsbetyg AirlineRatings Air Express Algeria Algeriet Totalförbud sedan juni 2026 0 Saknas Air Zimbabwe Zimbabwe Totalförbud 0 2 av 7 Avior Airlines Venezuela Totalförbud 0 2 av 7 Iran Aseman Airlines Iran Totalförbud 1 (66 döda) 2 av 7 Fly Baghdad Irak Totalförbud sedan 2023 0 Saknas Iraqi Airways Irak Totalförbud 0 1 av 7 Iran Air Iran Får inte flyga Fokker 100 eller Boeing 747 0 1 av 7 Air Koryo Nordkorea Bara två Tupolev Tu-204 godkända 0 2 av 7

De 22 ryska bolagen är förbjudna för att Ryssland efter invasionen av Ukraina behöll mer än 500 västbyggda flygplan som var leasade från utlandet, enligt kommissionen. Planen registrerades om och saknar giltiga luftvärdighetsbevis. Nära en femtedel av flottan hos landets elva största flygbolag står nu på marken i brist på reservdelar, enligt Euronews, och ryska aktörer har fått in en Airbus via Turkiet trots sanktionerna.

Nepal har flest döda

Nepals 20 förbjudna bolag har haft 15 dödsolyckor sedan 2016. I dem omkom 176 människor, de flesta i helikoptrar och småplan i bergen.

Landet har stått på listan sedan december 2013.

Regeringens mål att komma bort till mitten av januari 2027 är i fara sedan två lagförslag om att dela upp luftfartsmyndigheten fastnat i parlamentet, rapporterade The Kathmandu Post den 5 oktober.

Turism- och luftfartsminister Khadkaraj Paudel sade i augusti till Kantipur att Nepal ska bort från listan ”inte bara genom diplomatiska initiativ utan också genom verkliga och mätbara förbättringar inom luftfarten”.

ANNONS

Den senaste dödsolyckan inträffade den 25 september, när ett L-410 från Tracep Congo Aviation störtade i Kenge i Kongo-Kinshasa med två generaler ombord. Landets transportministerium uppgav 17 döda, nyhetsbyrån Reuters 13.

Afrikanska flygbolag hade 7,86 olyckor per miljon flygningar under 2025, drygt sex gånger så många som de europeiska bolagen, enligt IATA:s säkerhetsrapport, som inte redovisar siffror per bolag.

”Flyget är så säkert att till och med en enda olycka bland de nästan 40 miljoner flygningar som görs varje år flyttar den globala statistiken”, säger IATA:s generaldirektör Willie Walsh.

Alla förbjudna bolag per land

Land Antal Dödsolyckor sedan 2016 Bolag Tanzania 34 4 Adventure Aloft, African Skydive Adventures, Air Excel, Air Tanzania, Arusha Medivac, As Salaam Air, Auric Air, Coastal Aviation, Cropcair Aviation, Everett Aviation, Flight Link, Fly Safari Airlink, Fly Zanzibar, Grumeti Air, Jambo Aviation, Kilimedi Air, Level Up Aviation, Miracle Experience, Mission Aviation Fellowship, My Fly Aviation, Nyssa Balloon Safaris, Pelican Aviation and Tours, Precision Air, Regional Air, Safari Plus, Serengeti Balloons, Shine Aviation, Shine Balloons Safaris, State Aviation, Tanzanair, Tropic Helicopters, Tropical Air, Unity Air, Zantas Air Ryssland 22 3 Aeroflot, Alrosa, Aurora, Aviastar-TU, I Fly, Ikar (Pegas Fly), IrAero, Izhavia, Nordstar, Nordwind, Pobeda, Rossiya, RusJet, RusLine, S7 (Siberia Airlines), Skol, Smartavia, UTair, Ural Airlines, UVT Aero, Yakutia, Yamal Nepal 20 15 Air Dynasty, Altitude Air, Buddha Air, Fishtail Air, Heli Everest, Himalaya Airlines, Kailash Helicopter, Makalu Air, Manang Air, Mountain Helicopters, Nepal Airlines, Prabhu Helicopters, Saurya Airlines, Shree Airlines, Simrik Air, Simrik Airlines, Sita Air, Summit Air, Tara Air, Yeti Airlines Kongo-Kinshasa 13 7 AB Business, Air Fast Congo, Air Kasai, Air Katanga, Busy Bee Congo, Compagnie Africaine d’Aviation, Congo Airways, Goma Express, Kin Avia, Malu Aviation, Serve Air Cargo, Swala Aviation, Tracep Congo Aviation Sudan 12 0 (16 plan förstörda på marken i kriget) Alfa Airlines, Badr Airlines, Blue Bird Aviation, Eldinder Aviation, Green Flag Aviation, Helejetic Air, Kata Air Transport, Kush Aviation, Nova Airways, Sudan Airways, Sun Air, Tarco Air Libyen 10 0 Afriqiyah Airways, Air Libya, Al Maha Aviation, Berniq Airways, Buraq Air, Global Air Transport, Hala Airlines, Libyan Airlines, Libyan Wings, Petro Air Armenien 9 0 Air Dilijans, Armenia Airways, Armenian Airlines, Armenian Helicopters, Fly Arna, FlyOne Armenia, Novair, Shirak Avia, Skyball Surinam 8 0 Badjas Cargo, Blue Wing Airlines, Fly All Ways, Gum Air, MAF Suriname, Surinam Airways, United Aviation Services, Vortex Air Services Angola 7 1 Aerojet, Air Jet, Bestfly, Guicango, Heliang, SJL, Sonair Kongo-Brazzaville 5 0 Canadian Airways Congo, Equaflight, Equajet, Société Nouvelle Air Congo, Trans Air Congo Afghanistan 2 0 Ariana Afghan Airlines, Kam Air Ekvatorialguinea 2 0 Ceiba Intercontinental, Cronos Airlines Eritrea 2 0 Eritrean Airlines, Nasair Eritrea Djibouti 1 0 Daallo Airlines São Tomé och Príncipe 1 0 STP Airways Liberia Alla – Inga bolag namngivna Sierra Leone Alla – Inga bolag namngivna

Angolanska TAAG och Heli Malongo är undantagna. Dödsolyckor räknas från 1 januari 2016 till 12 oktober 2026 och är minsta antal, mindre operatörer kan ha olyckor som inte registrerats.