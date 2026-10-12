Sedan 2016 har mer än 400 människor omkommit i olyckor med flygbolag som i dag är förbjudna att flyga i EU.
Världens mest osäkra flygbolag – över 400 har dött i deras olyckor
Det visar en genomgång av de 154 bolagen på EU-kommissionens flygsäkerhetslista, som uppdaterades senast i juni, mot Aviation Safety Networks olycksdatabas, nationella haverikommissioner och nyhetsrapportering. Dödsolyckorna är minst 31. Nepal står för 15 av dem.
Bara 12 procent av européerna kontrollerar listan innan de reser, enligt en Eurobarometer som kommissionen publicerade i samband med uppdateringen.
Endast 8 procent säger att de skulle boka en resa med ett bolag som står på den.
Kommissionen skriver att listan ger ”användbar information till personer som vill resa utanför EU, så att de kan undvika att flyga med de här flygbolagen om de vill”.
De dödligaste olyckorna bland de förbjudna bolagen sedan 2016
|Bolag
|Land
|Datum
|Flygplan och plats
|Döda
|Yeti Airlines
|Nepal
|15 jan 2023
|ATR 72, Pokhara
|72
|Iran Aseman Airlines
|Iran
|18 feb 2018
|ATR 72, Zagrosbergen
|66
|Aeroflot
|Ryssland
|5 maj 2019
|Suchoj Superjet 100, Moskva-Sjeremetievo
|41
|Busy Bee Congo
|Kongo-Kinshasa
|24 nov 2019
|Dornier 228, Goma
|26–29, flera på marken
|Tara Air
|Nepal
|24 feb 2016
|Twin Otter, Myagdi
|23
|Tara Air
|Nepal
|29 maj 2022
|Twin Otter, Mustang
|22
|Precision Air
|Tanzania
|6 nov 2022
|ATR 42, Victoriasjön vid Bukoba
|19
|Skol
|Ryssland
|21 okt 2016
|Mi-8-helikopter, Jamal
|19
|Saurya Airlines
|Nepal
|24 jul 2024
|CRJ200, Katmandu
|18
|UTair
|Ryssland
|4 aug 2018
|Mi-8-helikopter, Krasnojarsk kraj
|18
|Tracep Congo Aviation
|Kongo-Kinshasa
|25 sep 2026
|L-410, Kenge
|17 enligt transportministeriet
Källor: EU-kommissionen, Aviation Safety Network, nationella haverikommissioner och nyhetsrapportering.
Granskningar fäller bolagen
Sex bolag är förbjudna för egna allvarliga säkerhetsbrister. Bara ett av dem, Iran Aseman Airlines, har haft en dödsolycka sedan 2016. Ett ATR 72 flög in i Zagrosbergen i februari 2018 och alla 66 ombord omkom.
Förbuden bygger på granskningar av hur bolagen och deras myndigheter följer internationella säkerhetsstandarder. Air Express Algeria, som lades till i juni, stoppades efter ”allvarliga säkerhetsproblem som identifierats vid bedömningar gjorda av EU:s experter på flygsäkerhet”, enligt kommissionen.
”Ett flygförbud från EU ger ingen procentsats för hur sannolik en olycka skulle vara på en viss flygning”, skriver Dominik Hochwarth, redaktör på tyska Ingenieur.de, som har gått igenom listan.
Bolagen med eget förbud eller begränsning
|Bolag
|Land
|Vad som gäller i EU
|Dödsolyckor sedan 2016
|Säkerhetsbetyg AirlineRatings
|Air Express Algeria
|Algeriet
|Totalförbud sedan juni 2026
|0
|Saknas
|Air Zimbabwe
|Zimbabwe
|Totalförbud
|0
|2 av 7
|Avior Airlines
|Venezuela
|Totalförbud
|0
|2 av 7
|Iran Aseman Airlines
|Iran
|Totalförbud
|1 (66 döda)
|2 av 7
|Fly Baghdad
|Irak
|Totalförbud sedan 2023
|0
|Saknas
|Iraqi Airways
|Irak
|Totalförbud
|0
|1 av 7
|Iran Air
|Iran
|Får inte flyga Fokker 100 eller Boeing 747
|0
|1 av 7
|Air Koryo
|Nordkorea
|Bara två Tupolev Tu-204 godkända
|0
|2 av 7
De 22 ryska bolagen är förbjudna för att Ryssland efter invasionen av Ukraina behöll mer än 500 västbyggda flygplan som var leasade från utlandet, enligt kommissionen. Planen registrerades om och saknar giltiga luftvärdighetsbevis. Nära en femtedel av flottan hos landets elva största flygbolag står nu på marken i brist på reservdelar, enligt Euronews, och ryska aktörer har fått in en Airbus via Turkiet trots sanktionerna.
Nepal har flest döda
Nepals 20 förbjudna bolag har haft 15 dödsolyckor sedan 2016. I dem omkom 176 människor, de flesta i helikoptrar och småplan i bergen.
Landet har stått på listan sedan december 2013.
Regeringens mål att komma bort till mitten av januari 2027 är i fara sedan två lagförslag om att dela upp luftfartsmyndigheten fastnat i parlamentet, rapporterade The Kathmandu Post den 5 oktober.
Turism- och luftfartsminister Khadkaraj Paudel sade i augusti till Kantipur att Nepal ska bort från listan ”inte bara genom diplomatiska initiativ utan också genom verkliga och mätbara förbättringar inom luftfarten”.
Den senaste dödsolyckan inträffade den 25 september, när ett L-410 från Tracep Congo Aviation störtade i Kenge i Kongo-Kinshasa med två generaler ombord. Landets transportministerium uppgav 17 döda, nyhetsbyrån Reuters 13.
Afrikanska flygbolag hade 7,86 olyckor per miljon flygningar under 2025, drygt sex gånger så många som de europeiska bolagen, enligt IATA:s säkerhetsrapport, som inte redovisar siffror per bolag.
”Flyget är så säkert att till och med en enda olycka bland de nästan 40 miljoner flygningar som görs varje år flyttar den globala statistiken”, säger IATA:s generaldirektör Willie Walsh.
Alla förbjudna bolag per land
|Land
|Antal
|Dödsolyckor sedan 2016
|Bolag
|Tanzania
|34
|4
|Adventure Aloft, African Skydive Adventures, Air Excel, Air Tanzania, Arusha Medivac, As Salaam Air, Auric Air, Coastal Aviation, Cropcair Aviation, Everett Aviation, Flight Link, Fly Safari Airlink, Fly Zanzibar, Grumeti Air, Jambo Aviation, Kilimedi Air, Level Up Aviation, Miracle Experience, Mission Aviation Fellowship, My Fly Aviation, Nyssa Balloon Safaris, Pelican Aviation and Tours, Precision Air, Regional Air, Safari Plus, Serengeti Balloons, Shine Aviation, Shine Balloons Safaris, State Aviation, Tanzanair, Tropic Helicopters, Tropical Air, Unity Air, Zantas Air
|Ryssland
|22
|3
|Aeroflot, Alrosa, Aurora, Aviastar-TU, I Fly, Ikar (Pegas Fly), IrAero, Izhavia, Nordstar, Nordwind, Pobeda, Rossiya, RusJet, RusLine, S7 (Siberia Airlines), Skol, Smartavia, UTair, Ural Airlines, UVT Aero, Yakutia, Yamal
|Nepal
|20
|15
|Air Dynasty, Altitude Air, Buddha Air, Fishtail Air, Heli Everest, Himalaya Airlines, Kailash Helicopter, Makalu Air, Manang Air, Mountain Helicopters, Nepal Airlines, Prabhu Helicopters, Saurya Airlines, Shree Airlines, Simrik Air, Simrik Airlines, Sita Air, Summit Air, Tara Air, Yeti Airlines
|Kongo-Kinshasa
|13
|7
|AB Business, Air Fast Congo, Air Kasai, Air Katanga, Busy Bee Congo, Compagnie Africaine d’Aviation, Congo Airways, Goma Express, Kin Avia, Malu Aviation, Serve Air Cargo, Swala Aviation, Tracep Congo Aviation
|Sudan
|12
|0 (16 plan förstörda på marken i kriget)
|Alfa Airlines, Badr Airlines, Blue Bird Aviation, Eldinder Aviation, Green Flag Aviation, Helejetic Air, Kata Air Transport, Kush Aviation, Nova Airways, Sudan Airways, Sun Air, Tarco Air
|Libyen
|10
|0
|Afriqiyah Airways, Air Libya, Al Maha Aviation, Berniq Airways, Buraq Air, Global Air Transport, Hala Airlines, Libyan Airlines, Libyan Wings, Petro Air
|Armenien
|9
|0
|Air Dilijans, Armenia Airways, Armenian Airlines, Armenian Helicopters, Fly Arna, FlyOne Armenia, Novair, Shirak Avia, Skyball
|Surinam
|8
|0
|Badjas Cargo, Blue Wing Airlines, Fly All Ways, Gum Air, MAF Suriname, Surinam Airways, United Aviation Services, Vortex Air Services
|Angola
|7
|1
|Aerojet, Air Jet, Bestfly, Guicango, Heliang, SJL, Sonair
|Kongo-Brazzaville
|5
|0
|Canadian Airways Congo, Equaflight, Equajet, Société Nouvelle Air Congo, Trans Air Congo
|Afghanistan
|2
|0
|Ariana Afghan Airlines, Kam Air
|Ekvatorialguinea
|2
|0
|Ceiba Intercontinental, Cronos Airlines
|Eritrea
|2
|0
|Eritrean Airlines, Nasair Eritrea
|Djibouti
|1
|0
|Daallo Airlines
|São Tomé och Príncipe
|1
|0
|STP Airways
|Liberia
|Alla
|–
|Inga bolag namngivna
|Sierra Leone
|Alla
|–
|Inga bolag namngivna
Angolanska TAAG och Heli Malongo är undantagna. Dödsolyckor räknas från 1 januari 2016 till 12 oktober 2026 och är minsta antal, mindre operatörer kan ha olyckor som inte registrerats.