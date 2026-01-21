Europas sämsta flygbolag 2026 – när lågpris möter låg tolerans

Få upp till 6 500 kr i ersättning för försenade eller inställda flyg!

Kortversionen: det är inte säkerheten som skiljer bolagen åt längre. Den är jämnhög i Europa. Det som avgör är vardagseländet: förseningar, inställda avgångar, otydlig information, trött personal och kabiner som känns mer busskur än flyg.

Värst i klassen hamnar Air Europa, följt av LOT, Wizz Air och Ryanair. Längre ner på listan dyker även “trygga” varumärken upp: Air France, Norwegian och SAS. Med andra ord: inget bolag är heligt när punktligheten sviktar och priset inte längre motsvarar upplevelsen.

Resenärer värderar snabb ombokning högre än kompensation i efterhand. (Foto: Momondo)

Europas sämsta flygbolag 2026 – bottenlistan

1. Air Europa

2. LOT Polish Airlines

3. Wizz Air

4. Ryanair

5. Vueling

6. Volotea

7. TAP Air Portugal

8. Air France

9. Norwegian

10. SAS

Mönstret är tydligt. Lågprisbolagen straffas för låg komfort, dåliga kundomdömen och stenhårda regler för familjer och husdjur. Fullservicebolagen straffas för något värre: höga priser utan leverans. Dyrare biljetter, men samma förseningar, samma köer, samma brist på information.

AirAdvisors vd Anton Radchenko sammanfattar det krasst: resenärer accepterar sämre service om priset är lågt – men inte dålig punktlighet. Förseningar slår hårdare mot kundnöjdheten än trånga säten och utebliven gratiskaffe.

