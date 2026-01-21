Dagensps.se
Europas sämsta flygbolag 2026 – när lågpris möter låg tolerans

Köpenhamn utklassar Arlanda i passagerare
Förseningar och inställda avgångar är den vanligaste orsaken till missnöje bland europeiska flygresenärer. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Alla flygresor börjar med optimism. Många resor hos flygbolag slutar med kundtjänst, kölappar och EU261. AirAdvisor har nu rangordnat Europas sämsta flygbolag 2026 – och listan är mindre chockerande än avslöjande.

Kortversionen: det är inte säkerheten som skiljer bolagen åt längre. Den är jämnhög i Europa. Det som avgör är vardagseländet: förseningar, inställda avgångar, otydlig information, trött personal och kabiner som känns mer busskur än flyg.

Värst i klassen hamnar Air Europa, följt av LOT, Wizz Air och Ryanair. Längre ner på listan dyker även “trygga” varumärken upp: Air France, Norwegian och SAS. Med andra ord: inget bolag är heligt när punktligheten sviktar och priset inte längre motsvarar upplevelsen.

Läs även: Elon Musk vill köpa Ryanair – kallar vd:n ”idiot”

EU säkerhet flyg
Resenärer värderar snabb ombokning högre än kompensation i efterhand. (Foto: Momondo)

Europas sämsta flygbolag 2026 – bottenlistan

1. Air Europa

    2. LOT Polish Airlines

    3. Wizz Air

    4. Ryanair

    5. Vueling

    6. Volotea

    7. TAP Air Portugal

    8. Air France

    9. Norwegian

    10. SAS

    Mönstret är tydligt. Lågprisbolagen straffas för låg komfort, dåliga kundomdömen och stenhårda regler för familjer och husdjur. Fullservicebolagen straffas för något värre: höga priser utan leverans. Dyrare biljetter, men samma förseningar, samma köer, samma brist på information.

    AirAdvisors vd Anton Radchenko sammanfattar det krasst: resenärer accepterar sämre service om priset är lågt – men inte dålig punktlighet. Förseningar slår hårdare mot kundnöjdheten än trånga säten och utebliven gratiskaffe.

    Läs även: Charterjätten återvänder till flygplatsen som Gud glömde

    Den nya flyglogiken

    Det här är inte en ranking av olycksrisker. Det är en ranking av frustration.

    Flygbolag bedöms inte längre på logotyper, lojalitetsprogram eller marknadsföring. De bedöms på hur de fungerar när något går fel. Information. Ombokning. Tempo. Ansvar.

    När flyget krånglar vill ingen ha slogans. Man vill ha lösningar.

    Läs även: Ryanair drar i nödbromsen, men inte här

    Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
    EuropaFlygbolagresor
    Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

