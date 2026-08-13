Två av Stockholms mest exklusiva lyxhotell har hamnat mitt i en omfattande ekobrottsutredning. Bank Hotel och Grand Hôtel förekommer i bokföringen hos kraschade Rekonstruktionsgruppen – men de påstådda lyxmiddagarna tycks aldrig ha ägt rum.
Lyxhotellen indragna i ekohärvan – notor för 615 000 var falska
Det handlar om hotellnotor på sammanlagt 615 000 kronor. Problemet är bara att hotellen själva säger att underlagen är manipulerade.
90 gäster på Bank Hotel
I Rekonstruktionsgruppens bokföring från 2023 finns bland annat ett heldagsseminarium på Bank Hotel på Arsenalsgatan. Enligt underlaget skulle 90 personer dessutom ha ätit middag på hotellet.
Prislappen: 299 000 kronor.
På Grand Hôtel på Blasieholmen ska sällskapet enligt ett annat underlag ha slagit sig ned till 70 kuvert à 3 600 kronor plus moms.
En middag för människor som uppenbarligen inte var rädda för notan. Om den hade funnits.
När Ekobrottsmyndigheten började granska Rekonstruktionsgruppens bokföring kontaktades hotellen.
Svar från Bank Hotel: ”Dessa notor har inte utfärdats av oss.”
Grand Hôtel var lika tydligt och konstaterade att underlagen av allt att döma var manipulerade och att hotellets kvitton inte ser ut på det sättet, rapporterar Di.
Misstänks ha dolt kontantuttag
Några betalningar till hotellen ska heller aldrig ha gjorts.
De misstänkta bluffakturorna ingår nu i Ekobrottsmyndighetens omfattande utredning kring Rekonstruktionsgruppen. Materialet uppges omfatta omkring 60 000 sidor.
Misstanken är att de falska hotellnotorna kan ha använts för att kamouflera stora kontantuttag ur bolaget.
I målet står Rekonstruktionsgruppens utpekade huvudman Mikael Kristensson, vd Viktor Cederlöf och en auktoriserad redovisningskonsult åtalade. Åtalet gäller bland annat grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott.
Vem som faktiskt skapade de falska underlagen har inte kunnat fastställas.
Samtliga åtalade nekar till brott.
För Bank Hotel och Grand Hôtel handlar skandalen alltså inte om några vidlyftiga representationsmiddagar – utan om att deras namn och exklusiva adresser tycks ha använts för att få misstänkta transaktioner att se betydligt mer aptitliga ut.
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