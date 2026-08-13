Lyxhotellen indragna i ekohärvan – notor för 615 000 var falska

90 gäster på Bank Hotel

I Rekonstruktionsgruppens bokföring från 2023 finns bland annat ett heldagsseminarium på Bank Hotel på Arsenalsgatan. Enligt underlaget skulle 90 personer dessutom ha ätit middag på hotellet.

Prislappen: 299 000 kronor.

På Grand Hôtel på Blasieholmen ska sällskapet enligt ett annat underlag ha slagit sig ned till 70 kuvert à 3 600 kronor plus moms.

En middag för människor som uppenbarligen inte var rädda för notan. Om den hade funnits.

När Ekobrottsmyndigheten började granska Rekonstruktionsgruppens bokföring kontaktades hotellen.

Svar från Bank Hotel: ”Dessa notor har inte utfärdats av oss.”

Grand Hôtel var lika tydligt och konstaterade att underlagen av allt att döma var manipulerade och att hotellets kvitton inte ser ut på det sättet, rapporterar Di.