10-miljarderssmällen som hotar SAS

Det första som står skrivet med stora bokstäver på väggen är att årets vinstmål spricker som en ballong.

”Glöm det, bara glöm det”, säger SAS vd Anko van der Werff om den tidigare vinstprognosen. ”Det här kommer att bli ett av de åren då vi måste fatta helt andra beslut.”

Når inte förra årets vinst

Tidigare talade prognoser om en kraftigt ökad omsättning för SAS till cirka 58 miljarder kronor under 2026 och en vinst före skatt på 5-6 miljarder.

Nu räknar SAS-chefen med att det inte ens går att nå förra årets vinst på cirka 900 miljoner före skatt.

”Jag tror definitivt att det kommer att bli väldigt svårt att göra det, med tanke på hur bränslepriset är nu”, säger han hos norska E24.

SAS-chefen konstaterar att ett flygbolag bara är så bra som sin senaste månad, vilket USA:s attack mot Iran i slutet av februari och oljeprisraketen efter det bevisat.

”Vi planerade för ett annat år, och vi trodde och hoppades alla att det skulle bli mycket bättre, sedan slog verkligheten till”, ser van der Werff i backspegeln.