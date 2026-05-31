Inställda flyg och en potentiell bränslesmäll på 10 miljarder. Det ger SAS en dubbelt så hög nota för flygbränslet jämfört med förra året.
10-miljarderssmällen som hotar SAS
SAS hade ett starkt 2025 och för 2026 fortsatte inte bara flygplanen utan allt i ekonomin uppåt. Sedan gick USA till attack mot Iran.
För SAS har det i det lilla betytt över 1 000 inställda flyg och i det stora risk för en bränslesmäll på 10 miljarder kronor.
Det första som står skrivet med stora bokstäver på väggen är att årets vinstmål spricker som en ballong.
”Glöm det, bara glöm det”, säger SAS vd Anko van der Werff om den tidigare vinstprognosen. ”Det här kommer att bli ett av de åren då vi måste fatta helt andra beslut.”
Når inte förra årets vinst
Tidigare talade prognoser om en kraftigt ökad omsättning för SAS till cirka 58 miljarder kronor under 2026 och en vinst före skatt på 5-6 miljarder.
Nu räknar SAS-chefen med att det inte ens går att nå förra årets vinst på cirka 900 miljoner före skatt.
”Jag tror definitivt att det kommer att bli väldigt svårt att göra det, med tanke på hur bränslepriset är nu”, säger han hos norska E24.
SAS-chefen konstaterar att ett flygbolag bara är så bra som sin senaste månad, vilket USA:s attack mot Iran i slutet av februari och oljeprisraketen efter det bevisat.
”Vi planerade för ett annat år, och vi trodde och hoppades alla att det skulle bli mycket bättre, sedan slog verkligheten till”, ser van der Werff i backspegeln.
80 procent högre pris
Branschorganet IATA:s senaste översikt över flygbränsle visar att jetbränslepriserna i Europa förra veckan var mer än 80 procent högre än förra årets genomsnitt.
Det verkar också som att jetbränsle, som en raffinerad specialprodukt, handlas betydligt över priset på råolja, där höjningarna för båda har varit betydande i kölvattnet av krigen i Ukraina och Iran, konstaterar E24.
SAS vd påpekar att bränslekostnaderna vanligtvis står för 25 procent av ett flygbolags kostnader.
Lufthansa har redan uppskattat att man får en extra bränsleräkning på 2,5 miljarder euro, Air France-KLM räknar med en på drygt 2 miljarder euro.
Kostar SAS drygt 10 miljarder
SAS kan hamna i att behöva lägga 1 miljarder euro, mer än 10 miljarder kronor, över det normala på bränsle innevarande år. Det är i princip dubbelt så mycket som föregående räkenskapsår.
Anko van der Werff reserverar sig med att det beror på hur länge USA:s krig mot Iran pågår.
”Jag trodde att det skulle vara 6 veckor, kanske 8. Vi är nu redan i vecka 12, nästan vecka 13”, konstaterar han.
”Har börjat säkra bränsle”
Flera flygbolag har säkrat stora delar av sitt bränslebehov till lägre fasta priser, normalt för 12 månader framåt. SAS har däremot betalat priset ”vid pumpen”.
Nu bekräftar SAS vd att man börjat säkra delar av sitt bränslebehov framöver.
”Den goda nyheten är att vi tack vare förra året, och på grund av resultaten, kunde visa att vi kunde komma i gång. Vi har startat ett säkringsprogram, och vi kommer också att fortsätta säkra lite mer för 2027, men inte under de närmaste månaderna”, berättar von der Werff hos E24.