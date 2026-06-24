Världens största passagerarplan har sprickor i vingarna – undersöks akut

Tas inte ur trafik direkt

Airbus har fått i uppdrag att ta fram detaljerade instruktioner för både inspektioner och eventuella reparationer.

Målet är att säkerställa att flygplanen fortsatt uppfyller de säkerhetskrav som gäller för certifiering.

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Problemet är inte nytt för Airbus största passagerarflygplan. Redan 2012 upptäcktes mikrosprickor i vingstrukturen, vilket ledde till omfattande kontroller av hela den dåvarande A380-flottan.

Även senare har sprickbildning rapporterats på äldre flygplan, särskilt efter att flera plan åter satts i trafik efter pandemin.

Den aktuella upptäckten innebär dock inte att alla berörda flygplan tas ur trafik. EASA bedömer att det inte finns någon omedelbar säkerhetsrisk så länge inspektionerna genomförs enligt myndighetens krav.

Slutade tillverkas 2021

Övervakningen anpassas efter flygplanens ålder och hur många starter och landningar de genomfört.

För flygbolagen riskerar beslutet ändå att skapa problem. Inspektionerna kan kräva längre perioder i underhållsverkstäder vid en tidpunkt då efterfrågan på långdistansresor fortfarande är hög.

Flera flygbolag, däribland Lufthansa och Etihad, har de senaste åren återaktiverat A380-flygplan som tidigare planerats för pensionering för att möta det ökade resandet.

A380 tillverkades av Airbus fram till att produktionen avslutades 2021.

Trots att modellen inte längre byggs fortsätter den att spela en viktig roll på flera av världens mest trafikerade långdistanslinjer.

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