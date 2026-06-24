Airbus A380 är flygplanet som tar flest passagerare i världen. Men nu måste 16 exemplar av modellen inspekteras akut.
Världens största passagerarplan har sprickor i vingarna – undersöks akut
Airbus måste genomföra akuta inspektioner av 16 A380-flygplan.
Orsaken är att sprickor upptäckts i delar av vingarnas bärande struktur.
Beskedet kommer sedan EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA utfärdat ett luftvärdighetsdirektiv som kräver omedelbara kontroller av de berörda planen.
Emirates äger flera exemplar
Sprickorna har upptäckts i strukturella komponenter inne i vingarna som utsätts för stora belastningar under flygning.
Enligt myndigheten kan skadorna påverka vingarnas hållfasthet om de inte identifieras och åtgärdas i tid.
De flesta av de berörda flygplanen opereras av Emirates, världens största användare av A380-modellen. Ett av planen tillhör australiska Qantas.
För de mest utsatta flygplanen måste inspektionerna genomföras innan nästa flygning, medan övriga omfattas av tidsbestämda kontrollprogram.
Tas inte ur trafik direkt
Airbus har fått i uppdrag att ta fram detaljerade instruktioner för både inspektioner och eventuella reparationer.
Målet är att säkerställa att flygplanen fortsatt uppfyller de säkerhetskrav som gäller för certifiering.
Problemet är inte nytt för Airbus största passagerarflygplan. Redan 2012 upptäcktes mikrosprickor i vingstrukturen, vilket ledde till omfattande kontroller av hela den dåvarande A380-flottan.
Även senare har sprickbildning rapporterats på äldre flygplan, särskilt efter att flera plan åter satts i trafik efter pandemin.
Den aktuella upptäckten innebär dock inte att alla berörda flygplan tas ur trafik. EASA bedömer att det inte finns någon omedelbar säkerhetsrisk så länge inspektionerna genomförs enligt myndighetens krav.
Slutade tillverkas 2021
Övervakningen anpassas efter flygplanens ålder och hur många starter och landningar de genomfört.
För flygbolagen riskerar beslutet ändå att skapa problem. Inspektionerna kan kräva längre perioder i underhållsverkstäder vid en tidpunkt då efterfrågan på långdistansresor fortfarande är hög.
Flera flygbolag, däribland Lufthansa och Etihad, har de senaste åren återaktiverat A380-flygplan som tidigare planerats för pensionering för att möta det ökade resandet.
A380 tillverkades av Airbus fram till att produktionen avslutades 2021.
Trots att modellen inte längre byggs fortsätter den att spela en viktig roll på flera av världens mest trafikerade långdistanslinjer.
Läs mer: Merz vill att tyskar ska bli mer lika svenskar. Realtid