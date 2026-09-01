Flygjätten jagar personal över 60 – ny strategi hyllas

Sedan flygbolaget drog i gång sin satsning på äldre medarbetare 2022 har antalet kabinanställda över 50 år mer än fördubblats. Gruppen över 60 har fyrdubblats.

Tydligt affärscase för äldre

Dessutom visade undersökningen att de flesta vuxna som bytte karriär efter 50 års ålder upplevde ökad lycka. En blandad personalgrupp gav också ytterligare fördelar, som att de yngre medarbetarna fick ta del av insikter och erfarenhet.

”Det tydliga affärsmässiga argumentet för att anställa äldre medarbetare ligger i den mångåriga praktiska erfarenhet och beslutsförmåga de tillför, vilket är särskilt värdefullt i ledarroller. Med denna erfarenhet följer en bättre förståelse för kunder, högre personalstabilitet, ökad lojalitet och starkare ledaregenskaper”, skriver Annette Male, vd Dentsu Northern Europe i City AM.

Men att arbetsmarknaden omprövar sin syn på äldre är inte bara en positiv sak – det är helt nödvändigt. 2030 kommer hälften av arbetsstyrkan i Västeuropas vara äldre än 50 år.

”En stor del av problemet ligger i föråldrade rekryteringssystem – plattformar som sorterar bort cv:n med karriäravbrott, analysverktyg som inte segmenterar utifrån ålder och modeller för nedskärningar där ’erfaren’ likställs med ’dyr’. Listan kan göras lång”, skriver Annette Male.