Över 60 och på jakt efter jobb? Då kan easyJet vara intresserat. Flygjätten har fyrdubblat antalet kabinanställda i åldersgruppen.
Flygjätten jagar personal över 60 – ny strategi hyllas
Äldre arbetstagare har det ofta tufft på arbetsmarknaden. Men i flygbranschen håller det på att svänga. Brittiska lågprisjätten Easyjet blir hyllade för sin strategi i en debattartikel i City AM.
Sedan flygbolaget drog i gång sin satsning på äldre medarbetare 2022 har antalet kabinanställda över 50 år mer än fördubblats. Gruppen över 60 har fyrdubblats.
Tydligt affärscase för äldre
Dessutom visade undersökningen att de flesta vuxna som bytte karriär efter 50 års ålder upplevde ökad lycka. En blandad personalgrupp gav också ytterligare fördelar, som att de yngre medarbetarna fick ta del av insikter och erfarenhet.
”Det tydliga affärsmässiga argumentet för att anställa äldre medarbetare ligger i den mångåriga praktiska erfarenhet och beslutsförmåga de tillför, vilket är särskilt värdefullt i ledarroller. Med denna erfarenhet följer en bättre förståelse för kunder, högre personalstabilitet, ökad lojalitet och starkare ledaregenskaper”, skriver Annette Male, vd Dentsu Northern Europe i City AM.
Men att arbetsmarknaden omprövar sin syn på äldre är inte bara en positiv sak – det är helt nödvändigt. 2030 kommer hälften av arbetsstyrkan i Västeuropas vara äldre än 50 år.
”En stor del av problemet ligger i föråldrade rekryteringssystem – plattformar som sorterar bort cv:n med karriäravbrott, analysverktyg som inte segmenterar utifrån ålder och modeller för nedskärningar där ’erfaren’ likställs med ’dyr’. Listan kan göras lång”, skriver Annette Male.
Danmarks siffror lyfts fram
I Litauen uppmärksammar affärstidningen Verslo žinios samma utveckling. Tidningen beskriver hur arbetsgivarnas tidigare skepsis mot äldre snabbt minskar. Där lyfts bland annat siffror från Danmark där 70 procent av företagen uppger att de har goda erfarenheter av anställda över 55 år.
”Siffrorna är mycket uppmuntrande. Det handlar om ett stort antal jobb där företag har anställt personer över 60 år. Det visar att det finns en växande efterfrågan på seniorer bland företagen”, säger Peter Halkjær, arbetsmarknadschef på Dansk Erhverv, till Berlingske.
Det betyder förstås inte att allt är fantastiskt. Danmark har satsat mycket pengar på ekonomiska incitament för att få till en förbättring. Ökningen av antalet 60-åringar i sysselsättning beror också delvis på att fler danskar är över 60 år. Diskriminering mot äldre på arbetsmarknaden är också ett fortsatt problem.
”Om äldre personer blir uppsagda förblir de arbetslösa längre än andra”, säger Mads Samsing, ordförande för fackförbundet HK, till Berlingske. Så är fallet även i Sverige.
Ökar också i Sverige
Också i Sverige ökar antalet äldre på arbetsmarknaden. Mellan 2003-2023 fördubblades sysselsättningen inom åldersgruppen 65-74 år, enligt en rapport från SCB från 2024.
Regeringar av olika politisk färg har också prioriterat frågan med ekonomiska incitament som syftar till att uppmuntra äldre att stanna längre på arbetsmarknaden i Sverige.
Det rör sig bland annat om lägre skatt på arbetsinkomster, ett förstärkt jobbskatteavdrag, ett högre grundavdrag samt minskade arbetsgivaravgifter för äldre. Samt mer tvingande reformer som höjd pensionsålder.
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