Boeing mot Airbus: Leveranstakten avgör vinnaren på börsen

Farnborough inleddes dessutom med nya storordrar, bland annat leasingbolaget SMBC Aviation Capitals beställning av 100 Boeing 737 Max, enligt Reuters, vilket bara vidgar gapet mellan orderbok och leveransförmåga.

Orderböckerna är fulla, fabrikerna hänger inte med

Airbus sitter på en orderbok på över 9 000 flygplan, motsvarande mer än tio års produktion, enligt CNBC. Efterfrågan är alltså inte problemet. Under andra kvartalet 2026 levererade Airbus 190 plan ur A320-familjen, och det lyfte hela kvartalet. A320-familjen gick om 737 som världens mest levererade jetplan den 7 oktober 2025, enligt analysföretaget Cirium.

Boeing arbetar samtidigt för att höja takten för 737 Max. Efter att en dörrpanel lossnade i luften i januari 2024 begränsade FAA produktionen, och i maj 2026 klarade Boeing myndighetens granskning för att gå mot 47 plan i månaden, med sikte på 52.

Investerare bevakar även certifieringen av varianterna Max 7 och Max 10, något Dagens PS följt.

PS analys: Flaskhalsen sitter i motorerna

Den gemensamma bromsklossen är motorerna från CFM och Pratt & Whitney. När de dröjer blir färdigbyggda plan stående utan drivning på fabriksgården. Realtid har beskrivit hur Airbus tappar fart och öppnar dörren för Boeing just på grund av motorbristen.

Både Airbus och Boeing ligger i de flesta globalfonder och pensionsportföljer, och kurserna drivs numera mer av kassaflöde och leveranstakt än av nya orderrekord. Den som skalar upp produktionen snabbast vinner marginalerna, och där har Airbus övertaget så länge Boeing ännu återuppbygger förtroendet.

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