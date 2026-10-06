Mr Bean och Blackadder gör comeback – Rowan Atkinson tillbaka i West End

Mr Bean började på scenen

För den yngre publiken är Rowan Atkinson framför allt Mr Bean, mannen som lyckades göra vardagliga problem till katastrofer utan att egentligen behöva säga särskilt mycket.

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Karaktären utvecklades på scenen redan under 1980-talet innan tv-serien gjorde Mr Bean till ett internationellt fenomen under 1990-talet.

Sedan följde filmer, en tecknad serie och ett otal repriser över hela världen.

Atkinson plockade även fram Bean vid invigningen av OS i London 2012, där han satt vid ett piano tillsammans med London Symphony Orchestra. Förmodligen den enda olympiska insats där det var en merit att spela så lite som möjligt.

Efter 40 år är Rowan Atkinson tillbaka med en egen sketchshow i West End. Foto: Andy Kropa/TT

Blackadder tillbaka igen

Atkinson har också återvänt till Blackadder vid särskilda tillfällen.

Vid en välgörenhetsgala på Royal Albert Hall 2012 spelade han en modern version av Edmund Blackadder som bankdirektör efter finanskrisen. Tony Robinson återkom som den evige underhuggaren Baldrick.

Nu antyder producenterna att både Blackadder och andra klassiska figurer kan dyka upp i ”Rowan Live”.

Richard Curtis, som såg Atkinson på scen för första gången för nästan 50 år sedan, säger att Atkinsons komiska precision fortfarande finns kvar.

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”Alla röster, kroppar, ansikten och karaktärer finns fortfarande där”, säger han.

Tv-nostalgi har blivit stor business

Föreställningen kommer samtidigt mitt i en våg av brittisk tv-nostalgi på teaterscenen.

”Fawlty Towers”, ”The Good Life”, ”Some Mothers Do ’Ave ’Em” och ”Only Fools and Horses” har alla fått nytt liv inför betalande teaterpublik.

Det finns uppenbarligen pengar i att ge människor det de redan vet att de tycker om.

Skillnaden är att Rowan Atkinson inte bara lånar ut sina gamla figurer till nya skådespelare. Den här gången står originalet själv på scenen.

”Rowan Live” spelas på Gillian Lynne Theatre i London från 8 februari till 13 mars 2027.