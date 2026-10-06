Rowan Atkinson plockar fram några av sina mest älskade figurer igen. Nästa år återvänder mannen bakom Mr Bean och Blackadder till West End med en egen föreställning. Det blir gamla klassiker, nytt material och sannolikt fler ansiktsuttryck än de flesta skådespelare klarar under en hel karriär.
Mr Bean och Blackadder gör comeback – Rowan Atkinson tillbaka i West End
Det har gått 40 år sedan Rowan Atkinson senast gjorde en egen sketchföreställning i West End. I februari är det dags igen.
Den nya föreställningen heter ”Rowan Live” och spelas på Gillian Lynne Theatre i London under endast 30 föreställningar mellan den 8 februari och 13 mars 2027.
Publiken får möta flera gamla bekanta, bland annat Mr Bean och Edmund Blackadder, men även figurer och sketcher från den brittiska tv-klassikern ”Not the Nine O’Clock News”, lovar The Guardian.
Gamla vänner skriver nytt material
Atkinson nöjer sig inte med att öppna arkivet och spela greatest hits.
Han har återförenats med Richard Curtis, Ben Elton och kompositören Howard Goodall för att skriva nytt material till föreställningen.
”Det är 40 år sedan jag senast gjorde en sketchshow i West End. Jag tyckte att det skulle vara roligt att återigen framföra sketcherna där allt började för Richard Curtis och mig”, säger Rowan Atkinson.
Curtis och Atkinson började samarbeta redan under studietiden vid Oxford University. Därefter följde den brittiska tv-komedin ”Not the Nine O’Clock News” och framför allt ”Blackadder”, serien som gjorde historielektioner betydligt roligare än de vanligtvis var i skolan.
Svenskarnas favoritstad drar ifrån – bokningarna mer än fördubblas
London har länge varit svenskarnas favoritstad när höstmörkret börjar lägga sig över landet. I år är kärleken starkare än på länge: bokningarna till den
Mr Bean började på scenen
För den yngre publiken är Rowan Atkinson framför allt Mr Bean, mannen som lyckades göra vardagliga problem till katastrofer utan att egentligen behöva säga särskilt mycket.
Karaktären utvecklades på scenen redan under 1980-talet innan tv-serien gjorde Mr Bean till ett internationellt fenomen under 1990-talet.
Sedan följde filmer, en tecknad serie och ett otal repriser över hela världen.
Atkinson plockade även fram Bean vid invigningen av OS i London 2012, där han satt vid ett piano tillsammans med London Symphony Orchestra. Förmodligen den enda olympiska insats där det var en merit att spela så lite som möjligt.
Blackadder tillbaka igen
Atkinson har också återvänt till Blackadder vid särskilda tillfällen.
Vid en välgörenhetsgala på Royal Albert Hall 2012 spelade han en modern version av Edmund Blackadder som bankdirektör efter finanskrisen. Tony Robinson återkom som den evige underhuggaren Baldrick.
Nu antyder producenterna att både Blackadder och andra klassiska figurer kan dyka upp i ”Rowan Live”.
Richard Curtis, som såg Atkinson på scen för första gången för nästan 50 år sedan, säger att Atkinsons komiska precision fortfarande finns kvar.
”Alla röster, kroppar, ansikten och karaktärer finns fortfarande där”, säger han.
Tv-nostalgi har blivit stor business
Föreställningen kommer samtidigt mitt i en våg av brittisk tv-nostalgi på teaterscenen.
”Fawlty Towers”, ”The Good Life”, ”Some Mothers Do ’Ave ’Em” och ”Only Fools and Horses” har alla fått nytt liv inför betalande teaterpublik.
Det finns uppenbarligen pengar i att ge människor det de redan vet att de tycker om.
Skillnaden är att Rowan Atkinson inte bara lånar ut sina gamla figurer till nya skådespelare. Den här gången står originalet själv på scenen.
”Rowan Live” spelas på Gillian Lynne Theatre i London från 8 februari till 13 mars 2027.
Det brittiska lyxgodset hade en hemlighet – nazisterna avlyssnades i salongerna
Kungligheter, politiker och societetslejon dansade här under kristallkronorna. Några år senare fylldes samma rum av tillfångatagna tyska generaler – som