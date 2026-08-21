Det brittiska lyxgodset hade en hemlighet – nazisterna avlyssnades i salongerna

Nazistgeneralerna trodde att de var ensamma

Under andra världskriget placerades höga tyska officerare som hamnat i brittisk fångenskap på Trent Park.

De behandlades förhållandevis väl. De promenerade i parken, åt tillsammans, spelade spel och diskuterade kriget.

Det de inte visste var att britterna hade gömt mikrofoner i huset och trädgården.

Dygnet runt satt tysktalande avlyssnare och registrerade samtalen.

Resultatet blev en underrättelsemässig guldgruva.

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När officerarna trodde att ingen hörde diskuterade de bland annat militära operationer, tysk vapenteknik och nazisternas nya raketprogram. Informationen bidrog enligt Tatler till de brittiska kunskaperna om bland annat de så kallade V-vapnen.

Officerarna pratade också om krigsbrott och massmord som några av dem själva bevittnat eller känt till.

Totalt satt 59 högre tyska officerare på Trent Park.

Efter år av förfall restaureras nu det historiska godset – samtidigt som den hemliga spionhistorien lyfts fram igen. Foto: Wikipedia.

Nu väcks huset till liv igen

Efter kriget fick Trent Park betydligt mindre dramatiska användningsområden. Här fanns bland annat lärarhögskola och universitetsverksamhet innan området övergavs 2013.

Därefter tog entreprenören Jason Charalambous och hans partners över delar av egendomen.

Nu restaureras huset försiktigt. Ursprungliga kulörer återskapas, målningar och möbler som en gång fanns här letas upp och vissa delar av byggnaden har byggts om till exklusiva bostäder.

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Samtidigt ska Trent Parks spionhistoria bevaras genom museum och utställningar.

Vilket känns rimligt.

Det finns trots allt många brittiska gods med kristallkronor, persiska mattor och kungliga gäster.

Betydligt färre där nazistiska generaler satt i soffan och avslöjade militära hemligheter för lampan i hörnet.