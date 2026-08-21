Kungligheter, politiker och societetslejon dansade här under kristallkronorna. Några år senare fylldes samma rum av tillfångatagna tyska generaler – som inte hade en aning om att väggarna lyssnade. Nu har Trent Park utanför London restaurerats och en av Storbritanniens märkligaste spionhistorier kommer åter upp till ytan.
Det brittiska lyxgodset hade en hemlighet – nazisterna avlyssnades i salongerna
Det ser ut som den sortens engelska lantgods där den största dramatiken borde handla om fel årgång på champagnen.
Trent Park i norra London är något helt annat.
Bakom den eleganta putsfasaden, de stora salongerna och den 160 hektar stora parken gömmer sig en historia om kunglig glamour, nazistiska generaler, dolda mikrofoner och brittisk underrättelsetjänst.
Och allt började som ett av Londons mest exklusiva privata hem, skriver Tatler.
Här festade den brittiska eliten
Under mellankrigstiden ägdes Trent Park av Sir Philip Sassoon, politiker, konstsamlare och en av sin tids stora societetsfigurer.
Gästlistan var inte direkt kommunal.
Här kom Winston Churchill, prinsen av Wales och Wallis Simpson. Även den unga prinsessan Elizabeth – senare drottning Elizabeth II – besökte godset tillsammans med sina föräldrar.
Sassoon fyllde huset med konst, antikviteter och påkostade interiörer. Trent Park blev en scen för den brittiska överklassens glittrande liv under 1920- och 30-talen.
Sedan kom kriget.
Och festen byttes mot en av Storbritanniens mest raffinerade underrättelseoperationer.
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Nazistgeneralerna trodde att de var ensamma
Under andra världskriget placerades höga tyska officerare som hamnat i brittisk fångenskap på Trent Park.
De behandlades förhållandevis väl. De promenerade i parken, åt tillsammans, spelade spel och diskuterade kriget.
Det de inte visste var att britterna hade gömt mikrofoner i huset och trädgården.
Dygnet runt satt tysktalande avlyssnare och registrerade samtalen.
Resultatet blev en underrättelsemässig guldgruva.
När officerarna trodde att ingen hörde diskuterade de bland annat militära operationer, tysk vapenteknik och nazisternas nya raketprogram. Informationen bidrog enligt Tatler till de brittiska kunskaperna om bland annat de så kallade V-vapnen.
Officerarna pratade också om krigsbrott och massmord som några av dem själva bevittnat eller känt till.
Totalt satt 59 högre tyska officerare på Trent Park.
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Nu väcks huset till liv igen
Efter kriget fick Trent Park betydligt mindre dramatiska användningsområden. Här fanns bland annat lärarhögskola och universitetsverksamhet innan området övergavs 2013.
Därefter tog entreprenören Jason Charalambous och hans partners över delar av egendomen.
Nu restaureras huset försiktigt. Ursprungliga kulörer återskapas, målningar och möbler som en gång fanns här letas upp och vissa delar av byggnaden har byggts om till exklusiva bostäder.
Samtidigt ska Trent Parks spionhistoria bevaras genom museum och utställningar.
Vilket känns rimligt.
Det finns trots allt många brittiska gods med kristallkronor, persiska mattor och kungliga gäster.
Betydligt färre där nazistiska generaler satt i soffan och avslöjade militära hemligheter för lampan i hörnet.
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