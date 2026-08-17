Böckerna som blev ännu bättre på bio – svensk thriller i världstoppen

New York Times har låtit författare, redaktörer, bibliotekarier och andra bokmänniskor utse 2000-talets 50 bästa thrillers. Mer än hälften har redan filmatiserats.

Och Sverige behöver inte stå längst bak i kön.

Stieg Larsson slår nästan alla

På fjärde plats på boklistan finns Stieg Larssons Män som hatar kvinnor, internationellt känd som The Girl with the Dragon Tattoo.

Millennium-serien blev först svenska filmer 2009 med Noomi Rapace som Lisbeth Salander och Michael Nyqvist som Mikael Blomkvist.

Två år senare kom Hollywoodversionen.

David Fincher regisserade Daniel Craig och Rooney Mara i en betydligt dyrare och mörkare tolkning. New York Times håller Finchers version som den bästa filmatiseringen av Larssons historia.

Inte illa för en svensk kriminalroman som blev en världssuccé först efter författarens död.

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