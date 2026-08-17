Bra böcker ska man helst låta vara i fred, brukar det heta. Hollywood håller inte med. När New York Times listar 2000-talets främsta thrillers visar det sig att mer än hälften redan har blivit film eller tv – och mitt bland världens största namn finns en mycket svensk succé.
Böckerna som blev ännu bättre på bio – svensk thriller i världstoppen
Thrillern tycks vara den genre som har lättast att ta steget från nattduksbordet till tv-soffan. Intriger, mord, spioner och människor med långt fler hemligheter än vad som är hälsosamt fungerar helt enkelt utmärkt på film tycker Hollywood.
New York Times har låtit författare, redaktörer, bibliotekarier och andra bokmänniskor utse 2000-talets 50 bästa thrillers. Mer än hälften har redan filmatiserats.
Och Sverige behöver inte stå längst bak i kön.
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Stieg Larsson slår nästan alla
På fjärde plats på boklistan finns Stieg Larssons Män som hatar kvinnor, internationellt känd som The Girl with the Dragon Tattoo.
Millennium-serien blev först svenska filmer 2009 med Noomi Rapace som Lisbeth Salander och Michael Nyqvist som Mikael Blomkvist.
Två år senare kom Hollywoodversionen.
David Fincher regisserade Daniel Craig och Rooney Mara i en betydligt dyrare och mörkare tolkning. New York Times håller Finchers version som den bästa filmatiseringen av Larssons historia.
Inte illa för en svensk kriminalroman som blev en världssuccé först efter författarens död.
Fincher regerar listan med böcker
David Fincher dyker upp igen högst upp.
Gillian Flynns Gone Girl är etta på thrillerlistan och filmen från 2014, med Rosamund Pike och Ben Affleck, beskrivs som en mästerlig blandning av svart humor, vansinne och äktenskaplig katastrof.
På andra plats finns Dennis Lehanes Mystic River, filmad av Clint Eastwood 2003. Sean Penn och Tim Robbins vann båda Oscar för sina roller.
Sedan följer alltså Stieg Larsson innan Coen-brödernas No Country for Old Men dyker upp som nummer fem.
Det är ganska tungt sällskap.
Här är böckerna som blev filmerna och serierna
Det här är de filmatiseringar som New York Times lyfter fram från sin lista över århundradets bästa thrillers:
- Gone Girl – film, 2014
- Mystic River – film, 2003
- The Girl with the Dragon Tattoo – film, 2011
- No Country for Old Men – film, 2007
- Slow Horses – tv-serie, från 2022
- We Need to Talk About Kevin – film, 2011
- The Lincoln Lawyer – tv-serie, från 2022
- Shutter Island – film, 2010
- 11.22.63 – miniserie, 2016
- Sharp Objects – miniserie, 2018
- Room – film, 2015
- The Constant Gardener – film, 2005
- Winter’s Bone – film, 2010
- The Da Vinci Code – film, 2006
- Big Little Lies – tv-serie, från 2017
- The Sympathizer – tv-serie, 2024
- The Handmaiden – film, 2016
- Tell No One – film, 2006
- You – tv-serie, från 2018
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