Ärvde ett tvåsiffrigt miljonbelopp – valde att behålla bråkdel

Hälften av svenskarna: Bra med miljardärsskatt

På samma sätt har rika svenskar opponerat sig mot den här typen av skatter. Samtidigt anser varannan svensk (53 procent) enligt en undersökning av Verian är högst rimligt, rapporterade bland andra Dagens Arena i juni.

ANNONS

Oxfam Sverige anser att miljardskatt på ett rättvisare sätt skulle finansiera den svenska välfärden, det vill säga hälsa- och sjukvård och skolan. Men även klimatomställningen.

Frågan är särskilt angelägen för Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men Socialdemokraterna som kan tvingas samarbeta med dessa två partier vid ett regeringsskifte har deklarerat att det inte är aktuellt. S-ledaren Magdalena Andersson har understrukit att det inte finns något sådant förslag, konstaterar Omni.

V-ledaren: Kan ge Sverige 50 miljarder kronor

Vänsterledaren Nooshi Dadgostar hävdar att utredningar visar att en miljardärsskatt ”kan ge 50 miljarder”. V går till val med krav på en miljardärsskatt.

Missa inte: Skatteglad miljonär häpnar över många rikas egoism DagensPS

Åter till Kai Viehof, som menar att extremt rika använder olika men lagliga knep för att kringgå skatt.

Själv har en en rakt motsatt syn på pengar.

”Varför ska jag ensam kontrollera så mycket pengar?”, säger han.

Det har gått ungefär 20 år sedan hans far överförde en tvåsiffrig miljonsumma till honom.

ANNONS

”Bestämde mig för att ge bort en betydande del”

”Senare bestämde jag mig för att ge bort en betydande del av dessa pengar. Dessutom fanns det ytterligare en tvåsiffrig eller tresiffrig miljonsumma som jag kunde ha ärvt från min far i framtiden. Jag avstod medvetet från denna del. Det var viktigt för mig att allt förblev som det var för resten av familjen och att det inte uppstod någon tvist som kunde leda till djupa familjesprickor”, berättar han i intervjun i Perpective Daily.

Han förklarar att han kom överens med sin far att överföra förmögenheten till en välgörenhetsstiftelse, som hans far dessutom grundat.

”Det var viktigt för mig att min far grundade stiftelsen enligt sina egna idéer och utformade dess innehåll. Den är främst verksam regionalt inom områdena kulturminnesvård, miljöskydd och främjande av utbildning, och uppfyller därmed åtminstone ett transparent och värdefullt syfte.”

Läs också: 800 miljonärer lämnar landet – här bosätter de sig DagensPS

Läs även: Galet rika vädjar om att få betala högre skatt DagensPS