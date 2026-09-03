Kai Viehof är barnbarn till mannen som byggde den tyska varuhuskedjan Allkauf. Vid 35 avsade han sig sitt arv. Av det som ändå blev kvar behöll han bara en åttondel.
Ärvde ett tvåsiffrigt miljonbelopp – valde att behålla bråkdel
Medan debatten om miljardärskatt stundtals är livlig i Sverige – vissa partier har det högt upp agendan inför det närliggande valet – lämnar arvingen i Tyskland frivilligt tillbaka pengarna. Obestridligt skulle nästan alla gärna ta emot ett sådant här arv, men inte Kai Viehof.
”Det finns alltid pengar till de rika, medan välfärdsstaten skärs ner”, resonerar han, berättar det tyska och oberoende online-magasinet Perpective Daily.
Viehof är barnbarn till grundaren av jättekedja
Kai Viehof är sonson och arvtagare till Eugen Viehof, grundaren av den framgångsrika tyska stormarknadskedjan Allkauf.
Men som framgår tackade han medvetet nej till merparten av arvet och menar att det finns goda skäl till det.
I USA rasar superrika mot Kaliforniens planer på en miljardärsskatt på de mest förmögna. Flera ultrarika, däribland techmiljardärer, har antingen hotat eller redan flyttat delar av sin verksamhet.
Techmeccat Silicon Valley ligger som bekant i Kalifornien och vissa rika betalar skyhöga summor, miljardbelopp har nämnts, för att slippa betala den föreslagna miljardärsskatten.
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Hälften av svenskarna: Bra med miljardärsskatt
På samma sätt har rika svenskar opponerat sig mot den här typen av skatter. Samtidigt anser varannan svensk (53 procent) enligt en undersökning av Verian är högst rimligt, rapporterade bland andra Dagens Arena i juni.
Oxfam Sverige anser att miljardskatt på ett rättvisare sätt skulle finansiera den svenska välfärden, det vill säga hälsa- och sjukvård och skolan. Men även klimatomställningen.
Frågan är särskilt angelägen för Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men Socialdemokraterna som kan tvingas samarbeta med dessa två partier vid ett regeringsskifte har deklarerat att det inte är aktuellt. S-ledaren Magdalena Andersson har understrukit att det inte finns något sådant förslag, konstaterar Omni.
V-ledaren: Kan ge Sverige 50 miljarder kronor
Vänsterledaren Nooshi Dadgostar hävdar att utredningar visar att en miljardärsskatt ”kan ge 50 miljarder”. V går till val med krav på en miljardärsskatt.
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Åter till Kai Viehof, som menar att extremt rika använder olika men lagliga knep för att kringgå skatt.
Själv har en en rakt motsatt syn på pengar.
”Varför ska jag ensam kontrollera så mycket pengar?”, säger han.
Det har gått ungefär 20 år sedan hans far överförde en tvåsiffrig miljonsumma till honom.
”Bestämde mig för att ge bort en betydande del”
”Senare bestämde jag mig för att ge bort en betydande del av dessa pengar. Dessutom fanns det ytterligare en tvåsiffrig eller tresiffrig miljonsumma som jag kunde ha ärvt från min far i framtiden. Jag avstod medvetet från denna del. Det var viktigt för mig att allt förblev som det var för resten av familjen och att det inte uppstod någon tvist som kunde leda till djupa familjesprickor”, berättar han i intervjun i Perpective Daily.
Han förklarar att han kom överens med sin far att överföra förmögenheten till en välgörenhetsstiftelse, som hans far dessutom grundat.
”Det var viktigt för mig att min far grundade stiftelsen enligt sina egna idéer och utformade dess innehåll. Den är främst verksam regionalt inom områdena kulturminnesvård, miljöskydd och främjande av utbildning, och uppfyller därmed åtminstone ett transparent och värdefullt syfte.”
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