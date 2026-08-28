De låg längst ned i en låda och väntade på tippen. Nu har kassettbandet gjort en oväntad comeback – och vissa gamla exemplar kan vara värda betydligt mer än de kostade när det begav sig. Retrotrenden som redan lyft vinylskivan har nu nått 1980-talets mest älskade plastbit.
Gamla kassettband kan vara värda tusenlappar – rota på vinden innan du slänger dem
Från Walkman till dödsbo
Det är med andra ord läge att tänka en gång till innan familjens gamla kassettlåda åker till återvinningen.
Historien började redan 1963 när Philips visade upp sin Compact Cassette på elektronikmässan Funkausstellung i Berlin. Formatet var litet, enkelt och hade en finess som skulle förändra vårt sätt att lyssna på musik: man kunde spela in själv.
Plötsligt kunde tonåringar spela in favoritlåtar från radion, göra blandband till den man var kär i eller kopiera kompisens senaste album. Spotify hade spellistor. Vi hade C90 och en kulspetspenna när bandet trasslade sig.
Det verkliga genombrottet kom den 1 juli 1979 när Sony lanserade TPS-L2 – apparaten som världen snart lärde känna som Walkman.
Internt var Sony tveksamt. Den lilla spelaren kunde ju inte ens spela in.
Kunderna brydde sig inte.
Fram till slutet av 1990-talet hade Sony sålt omkring 186 miljoner Walkman-spelare.
Kassettband vägrar dö
Sedan kom cd-skivan, mp3-spelaren och till slut strömningen. Kassettbandet såg ut att vara lika dött som telefonkiosken.
Runt 2012 såldes färre än 4 000 musikkassetter om året i Storbritannien.
Men sedan började kurvan gå åt andra hållet.
I USA ökade försäljningen från drygt 80 000 kassetter 2015 till över 436 000 år 2023, enligt siffror som Independent hänvisar till.
Och utvecklingen har fortsatt.
Under första kvartalet 2025 steg den amerikanska kassettförsäljningen med hela 204,7 procent. Därmed växte formatet snabbare än både vinyl och cd under perioden.
Även i Storbritannien har kassettförsäljningen ökat under tio år i följd.
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Generationen som aldrig använde kassettband
En del av förklaringen är densamma som bakom vinylens återkomst: när nästan all musik blivit osynlig och finns i mobilen blir det plötsligt attraktivt att äga något man faktiskt kan hålla i handen.
Dessutom har en yngre generation upptäckt kassettbandets estetik.
För den som växte upp med Spotify är en Walkman inte gammal elektronik. Den är retro.
Artister som Taylor Swift har också börjat ge ut nya album på kassett igen, ibland i små upplagor riktade direkt till samlare.
Resultatet är att gamla kassettband som stått och dammat på svenska vindar, i förråd och dödsbon plötsligt kan ha fått ett andra liv.
Det betyder förstås inte att varje gammalt Absolute Music-band finansierar nästa weekendresa.
Men ovanliga utgåvor, eftertraktade artister och kassetter i fint skick kan locka samlare.
Så innan lådan märkt ”gamla band” åker på tippen kan det vara värt att kontrollera vad som faktiskt ligger där.
För en gångs skull kan 1980-talets teknikproblem visa sig vara ett ekonomiskt problem man gärna har.
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