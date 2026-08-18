Boken svenskarna inte kan sluta läsa – succén fortsätter 2026

Romanen, som heter The Women i original, publicerades i USA 2024 och gick direkt upp som etta på New York Times bästsäljarlista. Under året såldes omkring 1,7 miljoner exemplar och boken blev enligt amerikanska uppgifter den mest sålda boken i USA 2024. Nu placerar Goodreads och Parade den fortfarande bland de mest lästa böckerna under 2026.

Också en svensk storsäljare

Det intressanta för svenska läsare är att succén inte stannade på andra sidan Atlanten.

Kvinnorna gavs ut på svenska av Albert Bonniers Förlag och tog sig under 2025 ända upp till nionde plats bland årets mest sålda böcker i Sverige, enligt Bokförsäljningsstatistiken från Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen.

På listan hamnade den tillsammans med bland andra Dan Browns Den yttersta hemligheten, Ruth Kvarnström-Jones Väninnorna på Nordiska Kompaniet, Bea Uusmas Vitön och Camilla Läckbergs Gråterskan.

Inte illa för en bok om ett krig som tog slut för mer än 50 år sedan.