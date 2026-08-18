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Boken svenskarna inte kan sluta läsa – succén fortsätter 2026

Kristin Hannah fortsätter att dominera boklistorna – långt efter att Kvinnorna först blev en internationell bästsäljare. Foto: Pressbild

Kristin Hannahs roman Kvinnorna vägrar lämna topplistorna. Efter att boken ha blivit en av Sveriges mest sålda böcker 2025 hör den fortfarande till de mest lästa på Goodreads under 2026. En rejäl framgång för en 500-sidig historisk roman om sjuksköterskor i Vietnamkriget.

Det finns böcker som exploderar på TikTok, säljer en miljon exemplar och sedan försvinner lika snabbt som nyårslöften i februari.

Kristin Hannahs Kvinnorna verkar vara av en annan sort.

Romanen, som heter The Women i original, publicerades i USA 2024 och gick direkt upp som etta på New York Times bästsäljarlista. Under året såldes omkring 1,7 miljoner exemplar och boken blev enligt amerikanska uppgifter den mest sålda boken i USA 2024. Nu placerar Goodreads och Parade den fortfarande bland de mest lästa böckerna under 2026.

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Också en svensk storsäljare

Det intressanta för svenska läsare är att succén inte stannade på andra sidan Atlanten.

Kvinnorna gavs ut på svenska av Albert Bonniers Förlag och tog sig under 2025 ända upp till nionde plats bland årets mest sålda böcker i Sverige, enligt Bokförsäljningsstatistiken från Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen.

På listan hamnade den tillsammans med bland andra Dan Browns Den yttersta hemligheten, Ruth Kvarnström-Jones Väninnorna på Nordiska Kompaniet, Bea Uusmas Vitön och Camilla Läckbergs Gråterskan.

Inte illa för en bok om ett krig som tog slut för mer än 50 år sedan.

Kristin Hannahs böcker säljer i miljonupplagor världen över – och svenska läsare har också tagit henne till sina hjärtan. Foto: Pressbild

Kvinnorna som glömdes bort

Berättelsen följer Frances ”Frankie” McGrath, en ung sjuksköterskestudent från Kalifornien som 1965 går med i arméns sjuksköterskekår och skickas till Vietnam.

Där möter hon svårt skadade soldater, död och kaos, men också den starka gemenskap som växer fram mellan sjuksköterskorna. När Frankie återvänder hem väntar nästa chock: ett polariserat USA där hennes insats knappt erkänns.

Just kvinnornas ofta förbisedda roll i Vietnamkriget är bokens kärna.

Och läsarna har uppenbarligen tagit berättelsen till sig. Kvinnorna vann Goodreads Choice Award som bästa historiska roman 2024, blev svensk bästsäljare året därpå och fortsätter alltså att höra till de böcker som världens Goodreads-läsare faktiskt öppnar och läser under 2026.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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