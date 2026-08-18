Kristin Hannahs roman Kvinnorna vägrar lämna topplistorna. Efter att boken ha blivit en av Sveriges mest sålda böcker 2025 hör den fortfarande till de mest lästa på Goodreads under 2026. En rejäl framgång för en 500-sidig historisk roman om sjuksköterskor i Vietnamkriget.
Boken svenskarna inte kan sluta läsa – succén fortsätter 2026
Det finns böcker som exploderar på TikTok, säljer en miljon exemplar och sedan försvinner lika snabbt som nyårslöften i februari.
Kristin Hannahs Kvinnorna verkar vara av en annan sort.
Romanen, som heter The Women i original, publicerades i USA 2024 och gick direkt upp som etta på New York Times bästsäljarlista. Under året såldes omkring 1,7 miljoner exemplar och boken blev enligt amerikanska uppgifter den mest sålda boken i USA 2024. Nu placerar Goodreads och Parade den fortfarande bland de mest lästa böckerna under 2026.
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Också en svensk storsäljare
Det intressanta för svenska läsare är att succén inte stannade på andra sidan Atlanten.
Kvinnorna gavs ut på svenska av Albert Bonniers Förlag och tog sig under 2025 ända upp till nionde plats bland årets mest sålda böcker i Sverige, enligt Bokförsäljningsstatistiken från Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen.
På listan hamnade den tillsammans med bland andra Dan Browns Den yttersta hemligheten, Ruth Kvarnström-Jones Väninnorna på Nordiska Kompaniet, Bea Uusmas Vitön och Camilla Läckbergs Gråterskan.
Inte illa för en bok om ett krig som tog slut för mer än 50 år sedan.
Kvinnorna som glömdes bort
Berättelsen följer Frances ”Frankie” McGrath, en ung sjuksköterskestudent från Kalifornien som 1965 går med i arméns sjuksköterskekår och skickas till Vietnam.
Där möter hon svårt skadade soldater, död och kaos, men också den starka gemenskap som växer fram mellan sjuksköterskorna. När Frankie återvänder hem väntar nästa chock: ett polariserat USA där hennes insats knappt erkänns.
Just kvinnornas ofta förbisedda roll i Vietnamkriget är bokens kärna.
Och läsarna har uppenbarligen tagit berättelsen till sig. Kvinnorna vann Goodreads Choice Award som bästa historiska roman 2024, blev svensk bästsäljare året därpå och fortsätter alltså att höra till de böcker som världens Goodreads-läsare faktiskt öppnar och läser under 2026.
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