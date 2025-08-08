"Två glas vin är det nya svarta"

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Hejdå alkoholromantik, hej hudvård

För Generation Z är det glasklart: självkontroll, glow och gym är viktigare än bubbelrus. Tiktok svämmar över av hashtags som #sobercurious, #soberlife och #soberish – med miljardvisningar som följd.

Det handlar inte bara om hälsa, utan om estetik och image. Vem vill se svullen ut på sin egen selfie?

Vetenskapen har talat: alkohol är kass

Det är inte bara influencers som svängt. Nya rön visar att även måttlig alkoholkonsumtion ökar risken för cancer, hjärtproblem, sömnsvårigheter och psykisk ohälsa.

“Rent medicinskt är varje glas en risk”, säger Sven Andréasson, professor och grundare av Riddargatan 1 i Stockholm.

Tidigare trodde man att vin kunde skydda hjärtat. Den teorin är nu skrotad. Nu är det istället max tio standardglas i veckan som gäller – och helst långt under det.

Ozempic-effekten – mindre sug, mer kontroll

Men vad händer om man inte vill dricka mindre, men gör det ändå? Här kommer Ozempic in i bilden. Läkemedlet som från början togs fram mot diabetes, men nu blivit en bantningsbooster för hela kändiseliten.

Forskaren Elisabet Jerlhag Holm har studerat preparatets påverkan på alkoholbegär:

“Det dämpar dopaminpåslaget. Du kan ta en öl utan att vilja ta fem till”, säger hon.

Från två flaskor till två glas vin

Sven Andréasson ser i praktiken att en del patienter faktiskt lyckas minska sin konsumtion rejält – utan att behöva ge upp vinet helt.

“Målet måste inte vara helnykterhet. En minskning från åtta till två glas per kväll är en enorm vinst”, säger han.

På hans mottagning får patienterna hjälp via KBT, motivationssamtal och strategier för att dricka långsamt och smart.

Bubblet är inte allt

Samtidigt växer marknaden för alkoholfria drycker så det bubblar. Kändisar som Jennifer Lopez, Bella Hadid och Katy Perry är alla soberish-ikoner. Den globala försäljningen av alkoholfria alternativ ökar med sju procent årligen.

Kanske är det exakt här Sverige hör hemma – i gränslandet mellan kontroll och njutning?

“Livet ska ha guldkant, men det måste inte vara alkohol”, säger Vanja Wikström.

Perfect Weekend Guide: Så blir du soberish med stil

1. Sätt en tydlig gräns – och håll den

Exempel: två glas, aldrig mer.

2. Drick långsamt – inte för att det låter vuxet, utan för att det funkar

Smutta, pausa, prata.

3. Satsa på festligt glas, oavsett dryck

Kombucha, tonic eller alkoholfri cava – servera det som om du var på Michelin-restaurang.

4. Fyll flödet med inspiration

Följ hashtags som #soberlife, #soberish, #glowup och #mindfuldrinking.

5. Våga säga nej

Du är inte tråkig – du är trendig.

