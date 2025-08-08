Soberish-trenden sköljer in över Sverige som ett nytvättat vitt lakan. Att dricka lagom, typ två glas vin – inte sluta helt – är det nya idealet, och plötsligt känns två glas vin som höjden av sofistikerad självkontroll. Forskare, influencers och läkare som alla säger samma sak: mindre vin, mer glow.
"Två glas vin är det nya svarta"
Ett glas vin är det nya svarta
Rosé i solen och vin till grillen – svensk sommar är en orgie i alkoholromantik. Men nu när augusti är här kommer ångesten som ett brev på posten. Lösningen? Inte nödvändigtvis vita månader och helnykterhet, utan något mycket mer… svenskt: lagom.
“Soberish” kallas det nya tillståndet – en identitet där man ibland dricker, ibland inte, men alltid medvetet.
“Vi är pressade från alla håll. Vinet tar ibland mer än det ger”, säger influencern Vanja Wikström till SvD, som gärna firar fredagen med kombucha i vinglaset.
Hejdå alkoholromantik, hej hudvård
För Generation Z är det glasklart: självkontroll, glow och gym är viktigare än bubbelrus. Tiktok svämmar över av hashtags som #sobercurious, #soberlife och #soberish – med miljardvisningar som följd.
Det handlar inte bara om hälsa, utan om estetik och image. Vem vill se svullen ut på sin egen selfie?
Vetenskapen har talat: alkohol är kass
Det är inte bara influencers som svängt. Nya rön visar att även måttlig alkoholkonsumtion ökar risken för cancer, hjärtproblem, sömnsvårigheter och psykisk ohälsa.
“Rent medicinskt är varje glas en risk”, säger Sven Andréasson, professor och grundare av Riddargatan 1 i Stockholm.
Tidigare trodde man att vin kunde skydda hjärtat. Den teorin är nu skrotad. Nu är det istället max tio standardglas i veckan som gäller – och helst långt under det.
Läs även: Så får du din banan att hålla längre än din senaste dejt
Ozempic-effekten – mindre sug, mer kontroll
Men vad händer om man inte vill dricka mindre, men gör det ändå? Här kommer Ozempic in i bilden. Läkemedlet som från början togs fram mot diabetes, men nu blivit en bantningsbooster för hela kändiseliten.
Forskaren Elisabet Jerlhag Holm har studerat preparatets påverkan på alkoholbegär:
“Det dämpar dopaminpåslaget. Du kan ta en öl utan att vilja ta fem till”, säger hon.
Från två flaskor till två glas vin
Sven Andréasson ser i praktiken att en del patienter faktiskt lyckas minska sin konsumtion rejält – utan att behöva ge upp vinet helt.
“Målet måste inte vara helnykterhet. En minskning från åtta till två glas per kväll är en enorm vinst”, säger han.
På hans mottagning får patienterna hjälp via KBT, motivationssamtal och strategier för att dricka långsamt och smart.
Bubblet är inte allt
Samtidigt växer marknaden för alkoholfria drycker så det bubblar. Kändisar som Jennifer Lopez, Bella Hadid och Katy Perry är alla soberish-ikoner. Den globala försäljningen av alkoholfria alternativ ökar med sju procent årligen.
Kanske är det exakt här Sverige hör hemma – i gränslandet mellan kontroll och njutning?
“Livet ska ha guldkant, men det måste inte vara alkohol”, säger Vanja Wikström.
Perfect Weekend Guide: Så blir du soberish med stil
1. Sätt en tydlig gräns – och håll den
Exempel: två glas, aldrig mer.
2. Drick långsamt – inte för att det låter vuxet, utan för att det funkar
Smutta, pausa, prata.
3. Satsa på festligt glas, oavsett dryck
Kombucha, tonic eller alkoholfri cava – servera det som om du var på Michelin-restaurang.
4. Fyll flödet med inspiration
Följ hashtags som #soberlife, #soberish, #glowup och #mindfuldrinking.
5. Våga säga nej
Du är inte tråkig – du är trendig.
Läs även: Bäret USA förbjöd – nu vill forskarna att vi äter mer av det
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
