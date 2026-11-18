I en intervju berättar Bruni hur besöket ledde till att paret gick in som delägare tillsammans med affärsmannen Stéphane Courbit och vinprofilen Jean-Guillaume Prats.

Ett vinslott med anor från 1400-talet

Château d’Estoublon ligger bland vinodlingar och olivlundar vid Alpillesbergen i Provence. Här producerar Carla Bruni rosévin och alkoholfria drycker tillsammans med sina affärspartners. Foto: Estoublon

Château d’Estoublon ligger nära byn Fontvieille, i landskapet mellan Arles och Saint-Rémy-de-Provence. Egendomens historia sträcker sig tillbaka till 1489 och omfattar omkring 300 hektar mark där olivträd och vinrankor växer på sluttningarna. Vingårdarna har odlats ekologiskt i över 20 år, med druvsorter som grenache, syrah och cabernet sauvignon.

Bruni beskriver arbetet med vin som en stor omställning efter åren inom mode och musik. I de tidigare yrkena kunde hon styra resultatet genom sin egen kreativitet. På vingården har väder, jordmån och årstider betydligt större inflytande. Hon lyfter också fram de omkring 80 personer som arbetar på egendomen och deras hantverkskunnande.

För besökare finns restaurangen La Table d’Estoublon, där köket använder råvaror från de egna odlingarna. Slottet har dessutom tio rum och sviter och kan hyras för enskilda sällskap. Det går även att boka vinprovningar och guidade besök.