Mitt bland vinodlingar och olivlundar i Provence har Frankrikes tidigare första dam Carla Bruni hittat en ny roll som vinproducent. På Château d’Estoublon görs rosévin och olivolja, men nu satsar hon också på bubbel helt utan alkohol. Bakom beslutet finns hennes egen syn på måttlighet och en växande marknad för exklusiva alkoholfria alternativ.
Carla Brunis vinslott i Provence – nu satsar hon på befriat bubbel
Det var platsen som fick Carla Bruni på fall. När hon och maken, Frankrikes tidigare president Nicolas Sarkozy, besökte Château d’Estoublon i Provence 2020 hade hon ingen erfarenhet av vinproduktion. Egendomen, med sin historia och sina odlingar vid Alpillesbergen, gjorde desto större intryck.
I en intervju berättar Bruni hur besöket ledde till att paret gick in som delägare tillsammans med affärsmannen Stéphane Courbit och vinprofilen Jean-Guillaume Prats.
Ett vinslott med anor från 1400-talet
Château d’Estoublon ligger nära byn Fontvieille, i landskapet mellan Arles och Saint-Rémy-de-Provence. Egendomens historia sträcker sig tillbaka till 1489 och omfattar omkring 300 hektar mark där olivträd och vinrankor växer på sluttningarna. Vingårdarna har odlats ekologiskt i över 20 år, med druvsorter som grenache, syrah och cabernet sauvignon.
Bruni beskriver arbetet med vin som en stor omställning efter åren inom mode och musik. I de tidigare yrkena kunde hon styra resultatet genom sin egen kreativitet. På vingården har väder, jordmån och årstider betydligt större inflytande. Hon lyfter också fram de omkring 80 personer som arbetar på egendomen och deras hantverkskunnande.
För besökare finns restaurangen La Table d’Estoublon, där köket använder råvaror från de egna odlingarna. Slottet har dessutom tio rum och sviter och kan hyras för enskilda sällskap. Det går även att boka vinprovningar och guidade besök.
Vill erbjuda fest utan alkohol
Trots att Château d’Estoublon främst förknippas med vin är det en alkoholfri dryck som står i centrum för Brunis senaste satsning. L’Excessive lanserades i januari 2025, döpt efter en av hennes egna låtar från 2002, och introduceras under hösten 2026 även på den amerikanska marknaden.
I intervjun berättar Bruni att hon själv har svårt för måttlighet. Att idén till det alkoholfria vinet växte fram ur en önskan att kunna avstå från alkohol under en kväll eller en längre period utan att behöva nöja sig med vatten eller läsk.
Resultatet är en mousserande dryck gjord på muskatdruvor, med en alkoholhalt på 0,0 procent. Till skillnad från vin där alkoholen avlägsnas i efterhand framställs den utan alkoholjäsning. Den alkoholfria rosévarianten kostar omkring 320 kronor för 75 centiliter i gårdens nätbutik.
Rosévinet finns redan i Sverige
Château d’Estoublon fortsätter också att utveckla sitt klassiska vinsortiment. Under varumärket Roseblood produceras rosévin i Provence-stil, och i maj 2026 rapporterade Vinbanken att Roseblood Rosé 2025 lanserats på den svenska marknaden för 179 kronor flaskan.
För Bruni är det fortfarande den stilla rosén som ligger henne närmast om hjärtat, eftersom den var hennes första vinprojekt på gården. Olivoljan har också en given plats i köket. Hennes eget serveringsförslag är enkelt: Små tomater, färsk basilika och en generös skvätt olivolja, klart!
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