Listeria-larm: Här är ostarna du ska hålla koll på

Brie – lyx på ostbrickan, men just nu under lupp. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Franska delikatesser i all ära – men just nu finns rapporter som får ostarna att se lite mindre aptitliga ut. Listeria nämns som misstänkt bov, men ännu finns inga officiella bekräftelser på ett stort utbrott i Sverige. Däremot har flera europeiska medier rapporterat om en möjlig koppling till franska ostar.

Rykten och rapporter i omlopp

I Frankrike har det rapporterats om ett tjugotal smittade personer, varav två avlidit, efter att ha ätit mjukostar från en tillverkare vid namn Chavegrand. Andra europeiska länder som Belgien, Danmark, Nederländerna och Norge nämns också i medierapporteringen.

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC har pekat på risken för ett internationellt utbrott, men detaljerna är ännu oklara.

Svenska exempel – försiktighet snarare än panik

I Sverige har det inte bekräftats några sjukdomsfall. Däremot har vissa franska ostar under varumärket Mon Ami återkallats av försiktighetsskäl. Produkterna var Brie 200 g, Petit Brie 125 g och Petit Camembert 125 g.

Distributören Uhrenholt och Livsmedelsverket understryker att testerna i Norden inte visade spår av listeria, men valde ändå att dra tillbaka produkterna för säkerhets skull.

Den klassiska ostbrickan riskerar att få en bitter eftersmak. (Foto: Canva)

Ostar på export – men bilden är oklar

De påstått drabbade produkterna är mjuka ko- och getostar som sålts under flera olika varumärken och exporterats till ett trettiotal länder. Här finns allt från Storbritannien och Spanien till USA, Japan och Australien.

Än så länge finns dock inga säkra uppgifter om ett globalt utbrott. Det är alltså för tidigt att tala om en internationell ostskandal, men konsumenter uppmanas ändå att vara vaksamma.

Smaken av Frankrike – med en gnutta oro på köpet. (Foto: Canva)

Vad är egentligen listeria

Listeria, eller listerios som sjukdomen heter, orsakas av bakterien Listeria monocytogenes. Den kan ge feber, magsmärtor och diarré – men är särskilt farlig för gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Det som gör bakterien extra lurig är att den kan växa även i kylskåp. Därför är just mjuka ostar en riskprodukt.

Perfect Weekend Guide till listeria

  • Rapporter om listeria kopplas till franska ostar – men bilden är ännu inte bekräftad.
  • I Sverige har vissa Mon Ami-ostar återkallats av försiktighetsskäl.
  • Inga svenska sjukdomsfall finns rapporterade.
  • Som konsument: följ Livsmedelsverkets rekommendationer och kolla alltid återkallelser innan du äter importerad ost.
Källa: Ouest-France, BFMTV, Aftonbladet, Råd & Rön, Uhrenholt A/S

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

