Listeria-larm: Här är ostarna du ska hålla koll på

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Svenska exempel – försiktighet snarare än panik

I Sverige har det inte bekräftats några sjukdomsfall. Däremot har vissa franska ostar under varumärket Mon Ami återkallats av försiktighetsskäl. Produkterna var Brie 200 g, Petit Brie 125 g och Petit Camembert 125 g.

Distributören Uhrenholt och Livsmedelsverket understryker att testerna i Norden inte visade spår av listeria, men valde ändå att dra tillbaka produkterna för säkerhets skull.

Den klassiska ostbrickan riskerar att få en bitter eftersmak. (Foto: Canva)

Ostar på export – men bilden är oklar

ANNONS

De påstått drabbade produkterna är mjuka ko- och getostar som sålts under flera olika varumärken och exporterats till ett trettiotal länder. Här finns allt från Storbritannien och Spanien till USA, Japan och Australien.

Än så länge finns dock inga säkra uppgifter om ett globalt utbrott. Det är alltså för tidigt att tala om en internationell ostskandal, men konsumenter uppmanas ändå att vara vaksamma.

Läs även: Gammalt kött i kylen? Här är knepen som gör det säkert att äta

Smaken av Frankrike – med en gnutta oro på köpet. (Foto: Canva)

Vad är egentligen listeria

Listeria, eller listerios som sjukdomen heter, orsakas av bakterien Listeria monocytogenes. Den kan ge feber, magsmärtor och diarré – men är särskilt farlig för gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Det som gör bakterien extra lurig är att den kan växa även i kylskåp. Därför är just mjuka ostar en riskprodukt.

Perfect Weekend Guide till listeria

Rapporter om listeria kopplas till franska ostar – men bilden är ännu inte bekräftad.

I Sverige har vissa Mon Ami-ostar återkallats av försiktighetsskäl.

Inga svenska sjukdomsfall finns rapporterade.

Som konsument: följ Livsmedelsverkets rekommendationer och kolla alltid återkallelser innan du äter importerad ost.

ANNONS

Källa: Ouest-France, BFMTV, Aftonbladet, Råd & Rön, Uhrenholt A/S

Läs även: Skippa denna krydda – så blir dina tomater magiska